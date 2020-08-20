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    Airbnb halka arz ediliyor

    Airbnb'nin uzun zamandır özel bir şirket olarak tutulmasının arkasında çok fazla sebep olsa da pandemi süreci şüphesiz firmayı bu hamleyi uygulamada acele etmek zorunda bıraktı.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Airbnb halka arz ediliyor
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    ABD’de piyasaya arz edilmeye hazırlanan firmalardan bir tanesi de Airbnb oldu. Günlük kiralama dünyasında devrim yaratan uygulama, halka arz dosyalarını ilgili kuruluşa gizliliği yüksek belge olarak teslim etti ve yakında piyasa değeri açıklanacak.

    Daha önce halka arzı tasarlayan fakat pandemi sürecinin meydana gelmesiyle birlikte çok büyük zarara uğrayan firma, çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca dolar değerinde rezervasyon iptali yaşadı. Wall Street Journal’a göre firmanın şimdiki değeri 18 milyar dolar civarında. Bu değer, firmanın tepe noktasını yaşadığı 2017’de tahmini olarak 31 milyar dolar seviyesindeydi.

    Ayrıca Bkz. "50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama]"

    Airbnb, halka arz prosedürleri çerçevesinde firma hakkında oldukça detaylı bilgilendirmeler yapmak durumunda kalacak. Bu bilgilendirmeler arasında iş riskleri, borçlar ve tüm yasal süreçler yer alıyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    teknokaptan (Erhan Kaptan) 1 gün
    Bende bu ise el atacagim ( seneye )
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    .Tolga 1 gün
    Oteller gibi Airbnb de pandemiden fazlasıyla etkilendi. Özellikle Türkiye'de fazlasıyla yaygınlaşmaya ve sevilmeye başlamıştı ayrıca bu işten gerçekten çok güzel paralar kazanıldı. Türkiye özelinde insanlar kullanmadığı yazlık vb. evleri ek gelir haline dönüştürdüler hatta Dünyada da fazlasıyla örneği olduğu gibi senelik ev kiralayıp 1-2 ay gibi sürelerde yıllık kirayı çıkartanlara şahit olduğumu söyleyebilirim. Türkiye genelinde bu işin vergi kısmında hala sıkıntılar olsa da globalde de aynı sıkıntılar mevcut. Halka arz edilmesi durumuna gelince, otellerin fahiş fiyatlarının yanında şehir merkezinde ve otele nazaran çok daha uygun fiyatlı konaklama gerçekleştirebileceğin bir uygulama olan Airbnb pandemi sonrası bence patlama yaşayacaktır.

    Ancak unutulmamalı ki denetlenebilen yeri belli oteller haricinde evler için ilgili denetlemeler ve kurallar uygulanmadığı için katı kurallar veya yasaklar getirildiği takdirde az önce belirttiğim olumlu yöndeki patlama negatif yönde de seyredebilir.
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