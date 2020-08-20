Airbnb halka arz ediliyor

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ABD’de piyasaya arz edilmeye hazırlanan firmalardan bir tanesi de Airbnb oldu. Günlük kiralama dünyasında devrim yaratan uygulama, halka arz dosyalarını ilgili kuruluşa gizliliği yüksek belge olarak teslim etti ve yakında piyasa değeri açıklanacak.

Daha önce halka arzı tasarlayan fakat pandemi sürecinin meydana gelmesiyle birlikte çok büyük zarara uğrayan firma, çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca dolar değerinde rezervasyon iptali yaşadı. Wall Street Journal’a göre firmanın şimdiki değeri 18 milyar dolar civarında. Bu değer, firmanın tepe noktasını yaşadığı 2017’de tahmini olarak 31 milyar dolar seviyesindeydi.

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Airbnb, halka arz prosedürleri çerçevesinde firma hakkında oldukça detaylı bilgilendirmeler yapmak durumunda kalacak. Bu bilgilendirmeler arasında iş riskleri, borçlar ve tüm yasal süreçler yer alıyor.

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