Lockheed Martin, yenilikçi tanker uçağının ilk görsellerini yayınladı

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Tam Boyutta Gör Lockheed Martin'in bünyesinde yer alan gizli Skunk Works bölümü, ABD ve müttefik savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmak üzere tasarlanan fütüristik, yeni nesil gizli tanker uçağının ilk konsept görüntülerini paylaştı. Proje kapsamında geliştirilen tanker uçağının 2040’larda hizmete girmesi hedefleniyor.

ABD yeni nesil tanker uçağını geliştiriyor

Skunk Works bölümünün geçmişi oldukça dolu ve zengin. Resmi olarak ADP (Advanced Development Programs) bilinen bu birimin kökleri 1930’ların sonu ile 1940’ların başlarına kadar uzanıyor. Burada geliştirilen uçaklar arasında P-38 Lightning, P-80 Shooting Star, U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi tasarımlar bulunuyor.

Bugünlerde ise ağırlıklı olarak ABD’nin eskiyen KC-135 Stratotanker filosunun yerini alacak yeni nesil tanker uçağının geliştirilmesinde rol alıyor. Tanker uçaklar, hava filoları için son derece değerli. Zira savaş jetlerinin menzilleri yakıt yükleri nedeniyle sınırlıdır ancak tanker uçakların desteğiyle savaş uçaklarının havada kalma süreleri ve menzilleri artırılabiliyor. Bu da savaş şartlarında çok kıymetli avantajlar sağlayabiliyor.

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Lockheed Martin'in yeni nesil tanker uçağı hakkında şimdilik herhangi bir ayrıntı paylaşılmamış durumda. Ancak paylaşılan görseller bakıldığında bu tanker uçağının gizlilik odaklı olduğunu, diğer uçaklara kıyasla daha küçük yapıda olduğunu ve farklı tarzdaki kanatlarıyla belirgin bir şekilde fütüristik bir profile sahip olduğu anlaşılıyor. Gizlilik özelliği tanker uçakları için önemli. Bu, savaş jetlerinin düşmana daha yakın hava sahalarında kalabilmesine olanak tanıyabilir. Yine görsellerden konsept tasarımda çift kişilik mürettebat yaklaşımının olduğunu ve uçağın üst gövdesinde bir yakıt ikmal portunun olduğunu da görüyoruz.

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