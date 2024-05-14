Lockheed Martin, yenilikçi tanker uçağının ilk görsellerini yayınladı

ABD yeni nesil tanker uçağını geliştiriyor
Skunk Works bölümünün geçmişi oldukça dolu ve zengin. Resmi olarak ADP (Advanced Development Programs) bilinen bu birimin kökleri 1930’ların sonu ile 1940’ların başlarına kadar uzanıyor. Burada geliştirilen uçaklar arasında P-38 Lightning, P-80 Shooting Star, U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi tasarımlar bulunuyor.
Bugünlerde ise ağırlıklı olarak ABD’nin eskiyen KC-135 Stratotanker filosunun yerini alacak yeni nesil tanker uçağının geliştirilmesinde rol alıyor. Tanker uçaklar, hava filoları için son derece değerli. Zira savaş jetlerinin menzilleri yakıt yükleri nedeniyle sınırlıdır ancak tanker uçakların desteğiyle savaş uçaklarının havada kalma süreleri ve menzilleri artırılabiliyor. Bu da savaş şartlarında çok kıymetli avantajlar sağlayabiliyor.
Lockheed Martin'in yeni nesil tanker uçağı hakkında şimdilik herhangi bir ayrıntı paylaşılmamış durumda. Ancak paylaşılan görseller bakıldığında bu tanker uçağının gizlilik odaklı olduğunu, diğer uçaklara kıyasla daha küçük yapıda olduğunu ve farklı tarzdaki kanatlarıyla belirgin bir şekilde fütüristik bir profile sahip olduğu anlaşılıyor. Gizlilik özelliği tanker uçakları için önemli. Bu, savaş jetlerinin düşmana daha yakın hava sahalarında kalabilmesine olanak tanıyabilir. Yine görsellerden konsept tasarımda çift kişilik mürettebat yaklaşımının olduğunu ve uçağın üst gövdesinde bir yakıt ikmal portunun olduğunu da görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.