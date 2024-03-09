Airbus, saç kurutma makinesi kadar ses çıkaran hava taksisini tanıttı

Yapımı neredeyse beş yıl süren prototip, 80 km uçuş menzilini ve 120 km/saat seyir hızını hedefliyor. Airbus'ın en son prototipi olan CityAirbus NextGen, Almanya'nın Donauwörth kentinde eVTOL'lere yönelik sistemlerin test edilmesi için inşa edilen yeni CityAirbus test merkezinin açılışında tanıtıldı ve bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
CityAirbus NextGen, yolcu taşımacılığı, tıbbi hizmetler ve ekoturizm de dahil olmak üzere büyük şehirlerdeki çeşitli seyahatler için tasarlanmış elektrikli dikey kalkış yapabilen bir araç. Airbus, modeli dünya çapında uçurmak için operatörler ve havayollarıyla ortaklık kuracağını ve İtalya, Almanya, Norveç ve Japonya'nın yanı sıra Latin Amerika'daki bölgelerde de uçuş yapmayı planladığını açıkladı.
CityAirbus ilk etapta bir pilot tarafından uçurulacak olsa da gelecekte otonom uçuşu mümkün kılabilecek operasyonel bir otomatik uçuş moduyla donatılacak.
Airbus, 2021'de NextGen tasarımını tanıttığında, aracın uçuş sırasında 65 desibelin altında ve iniş sırasında ise 70 desibelin altında gürültü seviyesine sahip olacağının sözünü vermişti. Bu değerler, saç kurutma makinesinin veya elektrikli süpürgenin gürültü seviyesiyle eşdeğer. Başka bir eVTOL geliştiricisi Joby Aviation'ın da uçarken normal bir konuşma kadar (45 desibel) ses çıkaran hava taksisi projesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.