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    Anlık Bildirim

    Airbus, saç kurutma makinesi kadar ses çıkaran hava taksisini tanıttı

    Airbus, uçarken saç kurutma makinesinden daha düşük gürültü seviyesine sahip, dört kişilik yeni sıfır emisyonlu eVTOL'ünü tanıttı. Hava taksisinin özellikleri neler?
    Airbus, ultra sessiz hava taksisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Airbus, uçarken saç kurutma makinesinden daha düşük gürültü seviyesine sahip, dört kişilik yeni sıfır emisyonlu eVTOL'ünü tanıttı. Proje ile gelecekte şehir içindeki uçuşlarda kullanılacak drone'ların yarattığı gürültü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

    Yapımı neredeyse beş yıl süren prototip, 80 km uçuş menzilini ve 120 km/saat seyir hızını hedefliyor. Airbus'ın en son prototipi olan CityAirbus NextGen, Almanya'nın Donauwörth kentinde eVTOL'lere yönelik sistemlerin test edilmesi için inşa edilen yeni CityAirbus test merkezinin açılışında tanıtıldı ve bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

    CityAirbus NextGen, yolcu taşımacılığı, tıbbi hizmetler ve ekoturizm de dahil olmak üzere büyük şehirlerdeki çeşitli seyahatler için tasarlanmış elektrikli dikey kalkış yapabilen bir araç. Airbus, modeli dünya çapında uçurmak için operatörler ve havayollarıyla ortaklık kuracağını ve İtalya, Almanya, Norveç ve Japonya'nın yanı sıra Latin Amerika'daki bölgelerde de uçuş yapmayı planladığını açıkladı.

    CityAirbus ilk etapta bir pilot tarafından uçurulacak olsa da gelecekte otonom uçuşu mümkün kılabilecek operasyonel bir otomatik uçuş moduyla donatılacak.

    Airbus, ultra sessiz hava taksisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    120 km/saat seyir hızı seyir hızına ulaşabilen uçak, 2 ton ağırlığa ve 12,2 metre kanat açıklığına sahip. Uçak aynı zamanda, V şeklinde bir kuyruğa, sabit kanatlara, 16 elektrik güç ünitesi ve 8 elektrikli pervaneye sahip dağıtılmış bir elektrikli tahrik sistemine sahip.

    Airbus, 2021'de NextGen tasarımını tanıttığında, aracın uçuş sırasında 65 desibelin altında ve iniş sırasında ise 70 desibelin altında gürültü seviyesine sahip olacağının sözünü vermişti. Bu değerler, saç kurutma makinesinin veya elektrikli süpürgenin gürültü seviyesiyle eşdeğer. Başka bir eVTOL geliştiricisi Joby Aviation'ın da uçarken normal bir konuşma kadar (45 desibel) ses çıkaran hava taksisi projesi bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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