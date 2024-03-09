Airbus, saç kurutma makinesi kadar ses çıkaran hava taksisini tanıttı

Tam Boyutta Gör Airbus, uçarken saç kurutma makinesinden daha düşük gürültü seviyesine sahip, dört kişilik yeni sıfır emisyonlu eVTOL'ünü tanıttı. Proje ile gelecekte şehir içindeki uçuşlarda kullanılacak drone'ların yarattığı gürültü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Yapımı neredeyse beş yıl süren prototip, 80 km uçuş menzilini ve 120 km/saat seyir hızını hedefliyor. Airbus'ın en son prototipi olan CityAirbus NextGen, Almanya'nın Donauwörth kentinde eVTOL'lere yönelik sistemlerin test edilmesi için inşa edilen yeni CityAirbus test merkezinin açılışında tanıtıldı ve bu yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

CityAirbus NextGen, yolcu taşımacılığı, tıbbi hizmetler ve ekoturizm de dahil olmak üzere büyük şehirlerdeki çeşitli seyahatler için tasarlanmış elektrikli dikey kalkış yapabilen bir araç. Airbus, modeli dünya çapında uçurmak için operatörler ve havayollarıyla ortaklık kuracağını ve İtalya, Almanya, Norveç ve Japonya'nın yanı sıra Latin Amerika'daki bölgelerde de uçuş yapmayı planladığını açıkladı.

CityAirbus ilk etapta bir pilot tarafından uçurulacak olsa da gelecekte otonom uçuşu mümkün kılabilecek operasyonel bir otomatik uçuş moduyla donatılacak.

Tam Boyutta Gör 120 km/saat seyir hızı seyir hızına ulaşabilen uçak, 2 ton ağırlığa ve 12,2 metre kanat açıklığına sahip. Uçak aynı zamanda, V şeklinde bir kuyruğa, sabit kanatlara, 16 elektrik güç ünitesi ve 8 elektrikli pervaneye sahip dağıtılmış bir elektrikli tahrik sistemine sahip.

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Airbus, 2021'de NextGen tasarımını tanıttığında, aracın uçuş sırasında 65 desibelin altında ve iniş sırasında ise 70 desibelin altında gürültü seviyesine sahip olacağının sözünü vermişti. Bu değerler, saç kurutma makinesinin veya elektrikli süpürgenin gürültü seviyesiyle eşdeğer. Başka bir eVTOL geliştiricisi Joby Aviation'ın da uçarken normal bir konuşma kadar (45 desibel) ses çıkaran hava taksisi projesi bulunuyor.

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