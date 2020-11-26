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    AirPods 3 gecikirse satışlar beklentilerin altında kalacak

    Tasarım tarafındaki bazı optimizasyonlar ve AirPods Studio çalışmaları nedeniyle AirPods 3 beklentileri yaz aylarına kaldı. Uzmanlar satışların düşebileceğini belirtiyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods 3 gecikirse satışlar beklentilerin altında kalacak
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    Kablosuz kulaklık pazarının en fazla satış yapan serisi durumundaki AirPods önümüzdeki yıl yeni modelleriyle tüketici karşısına çıkacak. Bununla birlikte beklenenden daha geç piyasaya sürülebilir.

    AirPods 3 ne zaman çıkacak?

    Apple’ın artık biraz daha alınabilir seviyedeki ürünü durumunda olan AirPods üçüncü nesli ile gelecek yıl piyasada olacak. 4 yıldır pazarda yer alan AirPods serisinde iki standart sürüm, bir tane de Pro sürümü mevcut.

    İlginizi Çekebilir Avatar Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı"

    AirPods 3 için aslında bu yıla yönelik planlar vardı ancak gerek tasarımdaki optimizasyon ve gerekse de AirPods Studio hazırlıkları büyük bir gecikmeye neden oldu. Daha önce 2021 başları olarak gösterilen çıkış tarihi şimdi yaz aylarına kaymış durumda.

    Analiz uzmanları 2021 yılında AirPods satışlarının bir miktar düşeceğini ön görüyor. Özellikle 2021 yaz aylarına kadar yüzde 5-10 civarında bir düşüş bekleniyor. Piyasaya çıkışı sonrasında ise satışlar normale dönecek. 2019 yılında 60 milyon satış rakamına ulaşan AirPods serisi 2020 yılında ise tahminen 80 milyon civarına ulaşacak.

    Apple’ın yeni nesilde boyutları biraz daha kompakt hale getirdiği ancak kullanım süresini uzattığı belirtiliyor. AirPods Pro benzeri tasarım şekli de çalışmaları uzatmış gibi. Diğer taraftan AirPods Studio modelinde de kafa bandının istenen konforu veremediği ve yeniden üzerinde çalışma yapıldığı ifade ediliyor.



    https://wccftech.com/airpods-sales-lower-and-airpods-3-delayed-2021-release/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 5 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz apple pahalılığı. Apple’yi severim ama kulaklığın ederi 600-700 den fazla olmamalıydı.
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