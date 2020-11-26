AirPods 3 gecikirse satışlar beklentilerin altında kalacak

Tam Boyutta Gör

Kablosuz kulaklık pazarının en fazla satış yapan serisi durumundaki AirPods önümüzdeki yıl yeni modelleriyle tüketici karşısına çıkacak. Bununla birlikte beklenenden daha geç piyasaya sürülebilir.

AirPods 3 ne zaman çıkacak?

Apple’ın artık biraz daha alınabilir seviyedeki ürünü durumunda olan AirPods üçüncü nesli ile gelecek yıl piyasada olacak. 4 yıldır pazarda yer alan AirPods serisinde iki standart sürüm, bir tane de Pro sürümü mevcut.

İlginizi Çekebilir

Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı"

AirPods 3 için aslında bu yıla yönelik planlar vardı ancak gerek tasarımdaki optimizasyon ve gerekse de AirPods Studio hazırlıkları büyük bir gecikmeye neden oldu. Daha önce 2021 başları olarak gösterilen çıkış tarihi şimdi yaz aylarına kaymış durumda.

Analiz uzmanları 2021 yılında AirPods satışlarının bir miktar düşeceğini ön görüyor. Özellikle 2021 yaz aylarına kadar yüzde 5-10 civarında bir düşüş bekleniyor. Piyasaya çıkışı sonrasında ise satışlar normale dönecek. 2019 yılında 60 milyon satış rakamına ulaşan AirPods serisi 2020 yılında ise tahminen 80 milyon civarına ulaşacak.

Apple’ın yeni nesilde boyutları biraz daha kompakt hale getirdiği ancak kullanım süresini uzattığı belirtiliyor. AirPods Pro benzeri tasarım şekli de çalışmaları uzatmış gibi. Diğer taraftan AirPods Studio modelinde de kafa bandının istenen konforu veremediği ve yeniden üzerinde çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

https://wccftech.com/airpods-sales-lower-and-airpods-3-delayed-2021-release/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.