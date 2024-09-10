AirPods Max'in yeni versiyonu artık USB-C kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Yaklaşık dört yıldır donanım güncellemesi yapılmayan AirPods Max'in yeni versiyonu Apple tarafından duyuruldu. İlgili yükseltme ise Apple'ın tescilli Lightning bağlantı noktasından USB-C'ye geçişi içeriyor.

AirPods Max artık USB-C kullanıyor

Yeni AirPods Max, bugünden itibaren gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, turuncu ve mor olmak üzere beş yeni renk seçeneğiyle 549 dolara (önceki modelle aynı fiyat) ön siparişe açıldı ve 20 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Yeni renk seçenekli AirPods Max'in Türkiye fiyatı ise 26.999 TL olarak belirlendi.

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Apple ayrıca AirPods Max'in yaklaşan iOS 18 yazılım güncellemesiyle Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteğine kavuşacağını söyledi. Duyurulan değişiklikler o kadar küçük ki Apple'ın yeni kulaklıktan AirPods Max 2 olarak bahsetmediği görülüyor.

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