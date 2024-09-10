Apple, sessiz sedasız AirPods kutusundan kabloyu çıkarttı!

AirPods 4’ün kutusundan USB-C kablo çıkmıyor!
Apple, bahsetmedi ancak tüm AirPods modellerini karşılaştıran sayfada ilginç bir detay var. Yeni AirPods 4’ün kutusundan USB-C kablo çıkmayacak. İlk kez AirPods alacak veya en yeni modeli seçecek olan bir kişi, USB-C şarj kablosunu ayrıca satın alacak. Bu değişiklik şu an için diğer AirPods modellerini (USB-C ile güncellenen AirPods Max dahil) etkilemiyor.
Neyse ki yeni iPhone 16 modellerinin kutusundan USB-C kablo (1 metre) çıkacak. Muhtemelen gelecek yıl iPhone 17 serisini alanlar yalnızca cihazla karşılaşacak. Bu arada Apple, Türkiye’de de iPhone 16’ları hemen satışa sunacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’lar, 13 Eylül’de ön siparişe, 20 Eylül’de satışa sunulacak.
AirPods 4 fiyatı ne kadar?
AirPods 4, Türkiye'de 20 Eylül'de ön siparişe, 27 Eylül'de satışa sunulacak. AirPods 4, iki versiyonla geliyor; standart model 5.779 TL, aktif gürültü engelleme özellikli model 7.999 TL fiyat etiketine sahip.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-4 https://9to5mac.com/2024/09/09/airpods-4-usb-c-cable-box/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.