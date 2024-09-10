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    Apple, sessiz sedasız AirPods kutusundan kabloyu çıkarttı!

    Apple, iPhone 16 modelleriyle birlikte Apple Watch Series 10 ve AirPods 4'ü de tanıttı. İki farklı versiyonla gelen yeni AirPods'un kutusundan USB-C kablosu çıkmıyor.
    apple airpods 4 kutusundan kablo çıkmıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Glowtime etkinliğinde iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini, Apple Watch Series 10’u ve AirPods 4’ü tanıttı. AirPods serisi, AirPods 2 ve AirPods 3'ün yerini alan iki yeni AirPods 4 versiyonuyla güncellendi. Yeni AirPods'lar yeni tasarıma, geliştirilmiş sese ve aktif gürültü engelleme özelliğine (daha pahalı modelde) sahip. Ancak, Apple’ın bahsetmediği bir şey var: AirPods 4’ün kutusundan kablo çıkmıyor!

    AirPods 4’ün kutusundan USB-C kablo çıkmıyor!

    Apple, bahsetmedi ancak tüm AirPods modellerini karşılaştıran sayfada ilginç bir detay var. Yeni AirPods 4’ün kutusundan USB-C kablo çıkmayacak. İlk kez AirPods alacak veya en yeni modeli seçecek olan bir kişi, USB-C şarj kablosunu ayrıca satın alacak. Bu değişiklik şu an için diğer AirPods modellerini (USB-C ile güncellenen AirPods Max dahil) etkilemiyor.

    Neyse ki yeni iPhone 16 modellerinin kutusundan USB-C kablo (1 metre) çıkacak. Muhtemelen gelecek yıl iPhone 17 serisini alanlar yalnızca cihazla karşılaşacak. Bu arada Apple, Türkiye’de de iPhone 16’ları hemen satışa sunacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’lar, 13 Eylül’de ön siparişe, 20 Eylül’de satışa sunulacak.

    AirPods 4 fiyatı ne kadar?

    AirPods 4, Türkiye'de 20 Eylül'de ön siparişe, 27 Eylül'de satışa sunulacak. AirPods 4, iki versiyonla geliyor; standart model 5.779 TL, aktif gürültü engelleme özellikli model 7.999 TL fiyat etiketine sahip.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-airpods/airpods-4 https://9to5mac.com/2024/09/09/airpods-4-usb-c-cable-box/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 13 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 14 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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