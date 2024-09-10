Apple, sessiz sedasız AirPods kutusundan kabloyu çıkarttı!

Tam Boyutta Gör Apple, Glowtime etkinliğinde iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini, Apple Watch Series 10’u ve AirPods 4’ü tanıttı. AirPods serisi, AirPods 2 ve AirPods 3'ün yerini alan iki yeni AirPods 4 versiyonuyla güncellendi. Yeni AirPods'lar yeni tasarıma, geliştirilmiş sese ve aktif gürültü engelleme özelliğine (daha pahalı modelde) sahip. Ancak, Apple’ın bahsetmediği bir şey var: AirPods 4’ün kutusundan kablo çıkmıyor!

AirPods 4 kablosuz kulaklık tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 14 sa. önce eklendi

AirPods 4’ün kutusundan USB-C kablo çıkmıyor!

Apple, bahsetmedi ancak tüm AirPods modellerini karşılaştıran sayfada ilginç bir detay var. Yeni AirPods 4’ün kutusundan USB-C kablo çıkmayacak. İlk kez AirPods alacak veya en yeni modeli seçecek olan bir kişi, USB-C şarj kablosunu ayrıca satın alacak. Bu değişiklik şu an için diğer AirPods modellerini (USB-C ile güncellenen AirPods Max dahil) etkilemiyor.

Neyse ki yeni iPhone 16 modellerinin kutusundan USB-C kablo (1 metre) çıkacak. Muhtemelen gelecek yıl iPhone 17 serisini alanlar yalnızca cihazla karşılaşacak. Bu arada Apple, Türkiye’de de iPhone 16’ları hemen satışa sunacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’lar, 13 Eylül’de ön siparişe, 20 Eylül’de satışa sunulacak.

AirPods 4 fiyatı ne kadar?

AirPods 4, Türkiye'de 20 Eylül'de ön siparişe, 27 Eylül'de satışa sunulacak. AirPods 4, iki versiyonla geliyor; standart model 5.779 TL, aktif gürültü engelleme özellikli model 7.999 TL fiyat etiketine sahip.

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