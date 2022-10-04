AirPods Pro 2 batarya kapasitesi belli oldu: Fark ne kadar?

Apple, AirPods Pro 2’nin 1. nesil AirPods Pro’ya göre daha iyi pil ömrü sunduğunu söylemişti. AirPods Pro 2’nin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

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Apple, Eylül ayında iPhone 14 etkinliğinde AirPods Pro 2 kulaklığı da tanıtmıştı. Şarj kutusunda ve kulaklıkta ufak değişiklikler görmüştük. AirPods Pro 2’nin tüm özellikleri aktarıldı ancak her zaman olduğu gibi asıl merak edilen pil kapasitesi paylaşılmadı. Yalnızca AirPods Pro’ya kıyasla daha uzun kullanım süresi sunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi, 3C sertifikası ile, 2. nesil AirPods Pro’nun pil kapasitesi ortaya çıktı. AirPods Pro 2 batarya kaç mAh? sorusu da yanıt bulmuş oldu.

AirPods Pro 2 batarya ömrü ne kadar iyileştirildi?

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AirPods Pro 2’nin pil kapasitesinde %30’luk bir artış söz konusu. Her bir kulaklık için konuşmak gerekirse, 49.7 mAh batarya mevcut. Hatırlayacağınız üzere, AirPods Pro 1. nesil için bu değer 43.24 mAh idi. Şarj kutusunun kendi kapasitesinde de büyük bir artış yok. MagSafe manyetik şarjı destekleyen şarj kutusu, 523 mAh bataryaya sahip.

AirPods Pro 2. nesil, gürültü engellemeyi aktif ettiğinizde 6 saate kadar kullanım süresi veriyor. İlk AirPods Pro, 4.5 saate kadar dayanıyordu. Şarj kutusuyla birlikte yeni AirPods Pro, toplam 30 saat dayanıyor. Daha büyük pillerin yanı sıra H2 çipi ve ten algılama sensörlerinin pil verimliliğine katkısı olduğu açık ancak yine de bu süreler yeterli değil.

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AirPods Pro 2 batarya kaç mAh?