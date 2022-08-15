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    AirPods Pro 2. nesil özellikleri nasıl olacak? İşte beklenen geliştirmeler

    AirPods Pro 2, yüksek ihtimalle Eylül ayı içinde tanıtılacak, bu yıl içinde de satın alınabilir olacak. Sızıntılara bakılırsa, AirPods Pro 2. nesil, tasarımı değil daha çok özellikleriyle konuşulacak.
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    AirPods Pro 2 özellikleri

    2. nesil AirPods Pro, tamamen yeni özelliklere ek olarak muhtemelen geçen yılki AirPods’ların özelliklerinden birkaçını taşıyacak. İşte AirPods Pro 2 ile gelmesi beklenen yeni özellikler ve iyileştirmeler:

    H2 çip neler sunacak?

    Apple analisti Kuo’ya göre, yeni AirPods Pro, ilk AirPods Pro’daki H1 çipine kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş kablosuz çipe sahip olacak. Yeni çip, yüksek ihtimal H2 çip olarak adlandırılacak. Kuo, yeni çipin ne gibi faydalar sağlayacağı hususunda detay paylaşmadı ancak AirPods Pro 2. nesildeki gelişmiş çipin ses kalitesinde, gecikmede, aktif gürültüyü kapamada ve şeffaf modda iyileştirmeler getireceğini tahmin etmek güç değil. Yeni geliştirilmiş çip, Apple’ın kayıpsız ses desteğini de getirebilir.

    AirPods Pro 2, pil ömründe artış sunabilir

    AirPods Pro’nun çıkışının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. AirPods Pro 2, umarız önemli ölçüde daha uzun pil ömrü sunar. Geçtiğimiz yıl tanıtılan 3. nesil AirPods tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi sunarken, mevcut AirPods Pro’da bu süre 4.5 saate kadar düşüyor. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod kapalıyken bile AirPods Pro, tek şarjla 5 saate kadar dayanabiliyor.

    AirPods Pro 2 su ve tere dayanıklı

    AirPods Pro 2 şarj kutusu, su ve tere dayanıklı olabilir

    Mevcut AirPods kaybolduğunda yerini tespit etmek güç. iPhone Bul uygulaması üzerinden izlenebilse de şarj kutusu ses çalmıyor; genelde de kulaklıklar şarj kutusunda olduğundan bulmak zor oluyor. AirPods Pro 2’nin şarj kutusu ses çıkarabilecek, böylece kayıp modda kolay bir şekilde bulunabilecek. Bunun dışında, 2. nesil AirPods Pro’nun şarj kutusu, 3. nesil AirPods’un şarj kutusu gibi IPx4 su ve tere dayanıklı yapıda olabilir. Şu an AirPods Pro’nun kendisi suya dayanıklı, şarj kutusu değil. Şarj kutusu yine Lightning bağlantı noktasına sahip olacak. Apple, 2023’ten önce USB-C’ye geçmeyi planlamıyor.

    AirPods Pro 2, otomatik kulak algılamada daha iyi olacak

    AirPods Pro’nun 3. nesil AirPods’dan alacağı bir başka özellik, ten algılama olacaktır. İlk AirPods Pro, kulak algılamada çok başarılı değil. Ten algılama sensörü, AirPods Pro’daki çift optik sensörlere kıyasla daha sorunsuz kulak içi algılama sunuyor. Apple, ten algılama sensörünün AirPods’un kulakta mı yoksa cepte mi yoksa masanın üzerinde mi olduğunu doğru bir şekilde algıladığını, çıkarıldığında da çalmayı kestiğini söylüyor.

    AirPods Pro 2 fitness takibi
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    AirPods Pro 2 fitness takibi

    AirPods Pro 2’nin fitness takibine odaklanan gelişmiş hareket sensörlerine sahip olacağı söylentisi var. AirPods Pro, zaten bir hareket algılayıcı ivmeölçere sahip. Bu sensörde yapılacak iyileştirmelerle fitness takibi mümkün olabilir. iOS 16’da fitness uygulamasının Apple Watch olmadan kullanılabildiği ortaya çıkmıştı.

    AirPods Pro 2 tasarımı nasıl olacak?

    AirPods Pro 2 tasarım noktasında önemli değişiklikler içermeyecek. 2020’de yeni AirPods Pro’nun Beats Studio Buds gibi gövdesiz, daha kompakt bir tasarımla geleceği ortaya atılmıştı ancak yeni sızıntılar, Apple’ın tasarımda çok fazla değişiklik yapmayacağını gösteriyor.

    AirPods Pro 2 ne zaman çıkacak?

    AirPods Pro, hatırlayacağınız üzere Ekim 2019’da, Apple haberlerinin yayınlandığı sayfa üzerinden basın açıklamasıyla tanıtılmış, 2 gün sonra da satışa sunulmuştu. Yeni AirPods Pro’nun çıkması 2022’nin sonuna kalmayacaktır; Eylül veya Ekim’de satışa çıkacaktır. AirPods Pro'unun şu anki fiyatı; 5399 TL. Bu fiyatlandırma, Apple Online Store için geçerli, başka yerlerden çok daha uyguna satın alınabiliyor.

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