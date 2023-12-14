AirPods Pro 2'nin USB-C şarj kutusu satışta: Türkiye fiyatı cep yakıyor!

Yalnızca şarj kutusu 3600 TL!
Apple Türkiye, yalnızca USB-C'li AirPods Pro 2 şarj kutusunu 3.600 TL olarak satıyor. Bugün verilen siparişler için teslimatlar Ocak ayında başlayacak.
Apple, USB-C şarj kutulu AirPods Pro 2’yi Eylül ayında tanıttı ancak o dönemde tek başına USB-C şarj kutusunu satın alma seçeneği yoktu. Mevcut AirPods Pro 2 sahipleri Lightning şarj kutusunu kullanmak zorundaydı. Apple, tüm cihazlarını USB-C ile şarj eden kullanıcılar için AirPods Pro (2. nesil) için MagSafe Şarj Kutusu (USB‑C) satışına başladı. Detaylarda USB-C şarj kutusunun yalnızca 2. nesil AirPods Pro ile uyumlu olduğu da belirtiliyor.
USB-C şarj kutusu, USB-C portuna ek olarak gelişmiş IP54 toza dayanıklılık sağlıyor ancak Vision Pro için kayıpsız ses desteği yalnızca USB-C şarj kutusuyla gelen güncellenmiş AirPods Pro 2 modeliyle gelen bir özellik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.