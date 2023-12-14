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    AirPods Pro 2'nin USB-C şarj kutusu satışta: Türkiye fiyatı cep yakıyor!

    Apple, AirPods Pro 2. nesil kulaklığın şarj kutusunu satmaya başladı. Boş USB-C şarj kutusunun Türkiye fiyatı Apple Online Store'da 3600 TL!                     
    airpods pro 2 usb-c şarj kutusu türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple, AirPods Pro 2. nesil için USB-C’li MagSafe şarj kutusunu satmaya başladı. Yeni bir AirPods kulaklık almak yerine yalnızca şarj kutusunu yenilemek isteyenler için çıkan ürün, Apple Türkiye Online Store’da da yerini aldı ancak Apple’ın diğer tüm ürünleri gibi yüksek fiyattan satılıyor.

    Yalnızca şarj kutusu 3600 TL!

    Apple Türkiye, yalnızca USB-C'li AirPods Pro 2 şarj kutusunu 3.600 TL olarak satıyor. Bugün verilen siparişler için teslimatlar Ocak ayında başlayacak.

    Apple, USB-C şarj kutulu AirPods Pro 2’yi Eylül ayında tanıttı ancak o dönemde tek başına USB-C şarj kutusunu satın alma seçeneği yoktu. Mevcut AirPods Pro 2 sahipleri Lightning şarj kutusunu kullanmak zorundaydı. Apple, tüm cihazlarını USB-C ile şarj eden kullanıcılar için AirPods Pro (2. nesil) için MagSafe Şarj Kutusu (USB‑C) satışına başladı. Detaylarda USB-C şarj kutusunun yalnızca 2. nesil AirPods Pro ile uyumlu olduğu da belirtiliyor.

    USB-C şarj kutusu, USB-C portuna ek olarak gelişmiş IP54 toza dayanıklılık sağlıyor ancak Vision Pro için kayıpsız ses desteği yalnızca USB-C şarj kutusuyla gelen güncellenmiş AirPods Pro 2 modeliyle gelen bir özellik.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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