AirPods Pro 2'nin USB-C şarj kutusu satışta: Türkiye fiyatı cep yakıyor!

Tam Boyutta Gör Apple, AirPods Pro 2. nesil için USB-C’li MagSafe şarj kutusunu satmaya başladı. Yeni bir AirPods kulaklık almak yerine yalnızca şarj kutusunu yenilemek isteyenler için çıkan ürün, Apple Türkiye Online Store’da da yerini aldı ancak Apple’ın diğer tüm ürünleri gibi yüksek fiyattan satılıyor.

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Yalnızca şarj kutusu 3600 TL!

Apple Türkiye, yalnızca USB-C'li AirPods Pro 2 şarj kutusunu 3.600 TL olarak satıyor. Bugün verilen siparişler için teslimatlar Ocak ayında başlayacak.

Apple, USB-C şarj kutulu AirPods Pro 2’yi Eylül ayında tanıttı ancak o dönemde tek başına USB-C şarj kutusunu satın alma seçeneği yoktu. Mevcut AirPods Pro 2 sahipleri Lightning şarj kutusunu kullanmak zorundaydı. Apple, tüm cihazlarını USB-C ile şarj eden kullanıcılar için AirPods Pro (2. nesil) için MagSafe Şarj Kutusu (USB‑C) satışına başladı. Detaylarda USB-C şarj kutusunun yalnızca 2. nesil AirPods Pro ile uyumlu olduğu da belirtiliyor.

USB-C şarj kutusu, USB-C portuna ek olarak gelişmiş IP54 toza dayanıklılık sağlıyor ancak Vision Pro için kayıpsız ses desteği yalnızca USB-C şarj kutusuyla gelen güncellenmiş AirPods Pro 2 modeliyle gelen bir özellik.

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AirPods Pro 2 USB-C şarj kutusu Türkiye'de satışta: İşte fiyatı!