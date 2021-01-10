AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir

Çinli tedarik zincirlerinden gelen son bilgiler, Apple'ın önümüzdeki aylarda bir dizi yeni ürün duyurusu gerçekleştireceğini ortaya çıkardı. Buna göre Cupertino merkezli teknoloji devi, nisan ayında ikinci nesil AirPods Pro ve üçüncü nesil iPhone SE'yi piyasaya sürecek.

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AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 yolda

Tedarik zincirleri tarafından paylaşılan bilgiler, yeni AirPods Pro hakkında bazı detayları da gözler önüne seriyor. Öyle ki yeni nesil AirPods Pro'nun yeni bir şarj kutusuna ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre halihazırda 45.2 mm yüksekliğinde ve 60.6 m genişliğindeki AirPods Pro kutusunun yeni nesil ile birlikte 46 mm yüksekliğinde ve 54 mm genişliğinde olacağı söyleniyor. Kalınlığın ise değişmeyeceği bildiriliyor.

Tedarik zinciri raporları yeni AirPods Pro hakkında daha fazla bilgi içermezken, AirPods Pro 2 ile ilgili daha önceki sızıntılarda, Apple'ın alttan dışarı çıkan sapı ortadan kaldırarak daha kompakt bir sunmak istediğini ortaya koymuştu.

İşbu iPhone SE'ye geldiğinde ise iPhone SE 3'ün nasıl olacağıyla ilgili tedarik zincirlerinden gelen bir bilgi bulunmuyor. Ancak isabetli analizleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo'nun söylediklerine göre Apple, iPhone 8 Plus benzeri bir tasarıma sahip 5.5 inç büyüklüğünde daha büyük ekranlı bir Plus modeli üzerinde çalışıyor.

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