AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir

Çinli tedarik zincirlerinden gelen son bilgiler, Apple'ın önümüzdeki aylarda bir dizi yeni ürün duyurusu gerçekleştireceğini ortaya çıkardı. Buna göre Cupertino merkezli teknoloji devi, nisan ayında ikinci nesil AirPods Pro ve üçüncü nesil iPhone SE'yi piyasaya sürecek.İlginizi Çekebilir iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi
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AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 yolda
Tedarik zincirleri tarafından paylaşılan bilgiler, yeni AirPods Pro hakkında bazı detayları da gözler önüne seriyor. Öyle ki yeni nesil AirPods Pro'nun yeni bir şarj kutusuna ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre halihazırda 45.2 mm yüksekliğinde ve 60.6 m genişliğindeki AirPods Pro kutusunun yeni nesil ile birlikte 46 mm yüksekliğinde ve 54 mm genişliğinde olacağı söyleniyor. Kalınlığın ise değişmeyeceği bildiriliyor.
Tedarik zinciri raporları yeni AirPods Pro hakkında daha fazla bilgi içermezken, AirPods Pro 2 ile ilgili daha önceki sızıntılarda, Apple'ın alttan dışarı çıkan sapı ortadan kaldırarak daha kompakt bir sunmak istediğini ortaya koymuştu.
İşbu iPhone SE'ye geldiğinde ise iPhone SE 3'ün nasıl olacağıyla ilgili tedarik zincirlerinden gelen bir bilgi bulunmuyor. Ancak isabetli analizleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo'nun söylediklerine göre Apple, iPhone 8 Plus benzeri bir tasarıma sahip 5.5 inç büyüklüğünde daha büyük ekranlı bir Plus modeli üzerinde çalışıyor.
Kaynakça http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-40813.html https://www.macrumors.com/2021/01/09/airpods-pro-2-iphone-se-3-april-2021-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
@~Lion King~