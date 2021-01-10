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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir

    Apple'ın yeni nesil tam kablosuz kulaklığı AirPods Pro 2 ve yeni nesil iPhone SE'nin nisan ayında duyurulacağı belirtiliyor. Apple'ın yeni ürünlerine dair ayrıntılar haberimizde.
    15 sa.
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir

    Çinli tedarik zincirlerinden gelen son bilgiler, Apple'ın önümüzdeki aylarda bir dizi yeni ürün duyurusu gerçekleştireceğini ortaya çıkardı. Buna göre Cupertino merkezli teknoloji devi, nisan ayında ikinci nesil AirPods Pro ve üçüncü nesil iPhone SE'yi piyasaya sürecek.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 nasıl olacak?"

    AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 yolda

    Tedarik zincirleri tarafından paylaşılan bilgiler, yeni AirPods Pro hakkında bazı detayları da gözler önüne seriyor. Öyle ki yeni nesil AirPods Pro'nun yeni bir şarj kutusuna ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre halihazırda 45.2 mm yüksekliğinde ve 60.6 m genişliğindeki AirPods Pro kutusunun yeni nesil ile birlikte 46 mm yüksekliğinde ve 54 mm genişliğinde olacağı söyleniyor. Kalınlığın ise değişmeyeceği bildiriliyor.

    Tedarik zinciri raporları yeni AirPods Pro hakkında daha fazla bilgi içermezken, AirPods Pro 2 ile ilgili daha önceki sızıntılarda, Apple'ın alttan dışarı çıkan sapı ortadan kaldırarak daha kompakt bir sunmak istediğini ortaya koymuştu.

    İşbu iPhone SE'ye geldiğinde ise iPhone SE 3'ün nasıl olacağıyla ilgili tedarik zincirlerinden gelen bir bilgi bulunmuyor. Ancak isabetli analizleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo'nun söylediklerine göre Apple, iPhone 8 Plus benzeri bir tasarıma sahip 5.5 inç büyüklüğünde daha büyük ekranlı bir Plus modeli üzerinde çalışıyor. 



    Kaynakça http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-40813.html https://www.macrumors.com/2021/01/09/airpods-pro-2-iphone-se-3-april-2021-rumor/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    veysel_lowe (veysel demircioğlu) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Her ne kadar çağ dışı ekran kasa oranına sahip olsa da 8 plus büyüklüğünde SE cikarsa bayağı satar bence
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu sefer SE 'yi 8 Plus kasasında yaparlar
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    Stand Alone (The Power of Faith) 27 dk. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    8 Plus kasasına yeni nesil işlemcisi ile gelse direkt alırım.


    @~Lion King~
    1 Yanıt Yanıtla
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iphone x kasasında olmalı se3 , artık şu eski fosil çerçeveli kasadan bıkkınlık geldi.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu iPhone Se çok gereksiz bir model.Mini modeli var zaten.
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    onboardx 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım 1 gibi kulaktan düşme sorunu olmaz.
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düşümsene Airpods Pro'da sesi dokunarak açıp kapayabilme özelliği geliyormuş. Devrimsel olur sanki sihirli
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    WB 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    12 mini se olmaliydi
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    e_capkan (emre capkan) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    se plus gelebilir ama . iphone 11 satıştan kalkar sanırım
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal takvime göre giderse AirPods 3 Mart Nisan gibi, AirPods Pro 2 Ekim Kasım gibi çıkmalı ama sızıntılar Pro 2 için Nisan diyorsa vardır bir bildikleri.
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