    Kameralı AirPods Pro için ilk bahar iddiası

    Apple’ın 2026 Bahar lansman dönemi için hazırladığı ürünler arasında yeni AirPods modellerinin yanında uzun süredir beklenen kameralı AirPods Pro olacağı da belirtiliyor. 

    AirPods Pro Tam Boyutta Gör
    Yeni yıl ile birlikte belki de Apple tarihinin en önemli lansman dönemlerinden birisine şahit olacağız. Katlanabilir iPhone modeli yılın sonlarına damga vurmak için gelirken ilk bahar döneminde de önemli tanıtımlar olacak. 

    Kameralı AirPods Pro gerçek olabilir

    Apple’a yakınlığı ile bilinen analiz uzmanı Mark Gunman, yayınladığı yeni raporunda 2026 ilk bahar lansman döneminin kablosuz kulaklık sektörü açısından da önemli gelişmelere sahne olacağının altını çiziyor. 

    Gunman’a göre uzun süredir beklenen kameralı Apple AirPods 4 Pro modelinin çıkışı bu dönemde olacak. Her iki parçada yer alan kamera sensörleri verileri toplayarak iPhone ve Vision Pro modellerine gönderecek. Özellikle Vision Pro kaskının bu sayede çevre etkileşimini çok daha başarılı bir şekilde yapacağı belirtiliyor. 

    Diğer bir yenilik ise Apple H3 ses yongası. Daha düşük gecikme, daha iyi ses kalitesi, daha güçlü gürültü engelleme gibi iyileştirmeler getirecek olan Apple H3 yongasının yeni AirPods 4 ve AirPods 4 ANC kulaklık modellerinde yer alması bekleniyor. 

