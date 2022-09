Akdeniz sahillerinde cankurtaran drone kullanılıyor

Güvenlik, kargo teslimatı, yemek teslimatı ve eğlence amacıyla kullanılan drone’lar şimdi de can kurtarmaya başladı. Antalya’da cankurtaran drone hizmete başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan cankurtaran drone, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere hızlıca yardım ulaştırılmasını sağlıyor. Drone, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye üzerindeki can yeleğini saniyeler içerisinde iletiyor.

Dört pervaneli ve kameralı yapıdaki drone, denize düşse dahi tekrar kalkış yapabiliyor. Kötü hava koşullarında uçabiliyor. Müdahale sürecinin hızlandırılmasıyla birlikte can kaybının azaltılması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilisi Kemal Özgün, cihaz hakkında şu bilgileri verdi:

"Tetik mekanizmasına bağladığımız bir can yeleğini boğulma vakasının üstüne kamerayla takip ederek gidebilmekte ve boğulan insana veya o an ihtiyacı olan kişiye can yeleğini bırakmakta. Denize düşse bile tekrar göreve hazır bir şekilde kalkabilen, hem gemi ve deniz araçlarının denetiminde, aynı zamanda çok kötü hava şartlarında boğulma vakalarına müdahale edebilen bir drona haiziz."

