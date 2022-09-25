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    Anlık Bildirim

    Akdeniz sahillerinde cankurtaran drone kullanılıyor

    Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan kişilere cankurtaran drone ile hızlıca müdahale ediliyor. Yardım süresinin kısaltılmasıyla can kaybının azaltılması hedefleniyor.
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    Akdeniz sahillerinde cankurtaran drone kullanılıyor

    Güvenlik, kargo teslimatı, yemek teslimatı ve eğlence amacıyla kullanılan drone’lar şimdi de can kurtarmaya başladı. Antalya’da cankurtaran drone hizmete başladı.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan cankurtaran drone, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere hızlıca yardım ulaştırılmasını sağlıyor. Drone, boğulma tehlikesi yaşayan kişiye üzerindeki can yeleğini saniyeler içerisinde iletiyor.

    Dört pervaneli ve kameralı yapıdaki drone, denize düşse dahi tekrar kalkış yapabiliyor. Kötü hava koşullarında  uçabiliyor. Müdahale sürecinin hızlandırılmasıyla birlikte can kaybının azaltılması amaçlanıyor.

    Akdeniz sahillerinde cankurtaran drone kullanılıyor
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    Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilisi Kemal Özgün, cihaz hakkında şu bilgileri verdi:

    "Tetik mekanizmasına bağladığımız bir can yeleğini boğulma vakasının üstüne kamerayla takip ederek gidebilmekte ve boğulan insana veya o an ihtiyacı olan kişiye can yeleğini bırakmakta. Denize düşse bile tekrar göreve hazır bir şekilde kalkabilen, hem gemi ve deniz araçlarının denetiminde, aynı zamanda çok kötü hava şartlarında boğulma vakalarına müdahale edebilen bir drona haiziz."

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    homebird 7 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 11 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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