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Online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, yeni teslimat yöntemleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Daha önce otonom robotla teslimat ve jet ski ile teslimat seçeneğini kullanıma alan şirket şimdi de drone ile teslimat için hazırlıklar yapıyor.

Yemeksepeti, trafiğin yoğun olduğu veya şehirden uzaktaki yerleşim yerlerinde siparişleri hızlı bir şekilde ulaştırmak için drone ile teslimat yapacak. Bu doğrultuda deneme çalışmaları yapıldı. İstanbul Boğazı’nda yapılan deneme çalışmalarında bir tekneye drone ile yemek teslimatı yapıldı. Yemeksepeti, bu teslimatın görüntülerini yayınladı.

Yemeksepeti jet ski ile yemek teslimatına başladı 1 hf. önce eklendi

İstanbul’un Bebek semti açıklarında bulunan bir tekneye, kıyıda bulunan restoranda hazırlanan yaklaşık 3,5 kg ağırlığındaki yemek siparişi drone ile ulaştırıldı. Drone üzerndeki vinçle sipariş tekneye indirildi.

Yemeksepeti’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yemeksepeti’nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde drone’la teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. İnsansız hava taşıtlarıyla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla birlikte yaygınlık kazanabilecek ve özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için de önemli fırsatlar sunacak. Bu alandaki gelişmelerin içinde yer alan Yemeksepeti, drone’la teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.”

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Yemeksepeti drone ile ilk yemek teslimatını yaptı