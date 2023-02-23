Akıllı saat pazarı yüzde 12 büyüdü: Tüm gelirin %60'ı Apple'a gidiyor

Apple, hacim olarak toplam sevkiyatlarda %34,1'lik bir payla akıllı saatlerde küresel pazar lideri olmaya devam ediyor. Parasal anlamda ise Apple, sektörün gelirlerinin %60'ını oluşturuyor. Analistler Apple'ın artan payını 2022 sonbaharında piyasaya sürülen Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE'ye yönelik güçlü talebe bağlıyorlar.
Hintli akıllı saat markaları yükselişte
Güney Koreli Samsung, sevkiyatlardaki %12'lik artış ve %9,8'lik pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Çinli Huawei ise yüzde 6,7'lik pazar payıyla ilk üçü tamamlıyor. Hintli akıllı saat üreticileri Noise ve Fire Boltt, iç pazardaki hızlı büyüme sayesinde küresel pazarda sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yükseldi. Garmin, Amazfit ve boAt yüzde 4 civarında bir paya sahip. Fitbit ve Xiaomi gibi markalar ise sırasıyla onuncu ve on birinci sırada yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.