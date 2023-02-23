Akıllı saat pazarı yüzde 12 büyüdü: Tüm gelirin %60'ı Apple'a gidiyor

Tam Boyutta Gör 2022 yılı sonunda küresel akıllı saat sevkiyatları 2021 yılına kıyasla %12 artış gösterdi. Araştırma şirketi Counterpoint Research'ün raporuna göre bu artışta geçen yılın ilk üç çeyreğindeki güçlü satışlar etkili olurken, analistler artan enflasyon nedeniyle son çeyrekte sevkiyatlarda yıllık bazda %2'lik bir düşüş kaydetti.

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Apple, hacim olarak toplam sevkiyatlarda %34,1'lik bir payla akıllı saatlerde küresel pazar lideri olmaya devam ediyor. Parasal anlamda ise Apple, sektörün gelirlerinin %60'ını oluşturuyor. Analistler Apple'ın artan payını 2022 sonbaharında piyasaya sürülen Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ve Apple Watch SE'ye yönelik güçlü talebe bağlıyorlar.

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Hintli akıllı saat markaları yükselişte

Güney Koreli Samsung, sevkiyatlardaki %12'lik artış ve %9,8'lik pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Çinli Huawei ise yüzde 6,7'lik pazar payıyla ilk üçü tamamlıyor. Hintli akıllı saat üreticileri Noise ve Fire Boltt, iç pazardaki hızlı büyüme sayesinde küresel pazarda sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yükseldi. Garmin, Amazfit ve boAt yüzde 4 civarında bir paya sahip. Fitbit ve Xiaomi gibi markalar ise sırasıyla onuncu ve on birinci sırada yer aldı.

Tam Boyutta Gör Geçen yıl satılan akıllı saatlerin üçte birinden fazlası (%35) 100 dolar veya daha düşük fiyatlı ekonomik modellerdi. Bir önceki yıla göre %129'luk artışla 400 dolar ve üzeri fiyat aralığındaki akıllı saatler en büyük sevkiyat artışını gösterdi. Büyümenin büyük kısmının ise Apple Watch Series 8 ve Watch Ultra'nın piyasaya sürülmesinden kaynaklandığı bildirildi.

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