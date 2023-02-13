Akıllı telefon fiyatlarında keskin düşüş bekleniyor

Tam Boyutta Gör Ming-Chi Kuo, akıllı telefon üreticilerinin mobil cihazlara yönelik zayıf talep nedeniyle aşırı yüksek stoklarla karşı karşıya olduğunu ve bunun gerçek bir sorun haline geldiğini söyledi.

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İndirimler ülkemize yansıyacak mı?

Analist, bunun arzda önemli bir düşüşe yol açacağına ve satıcıların hisse fiyatı üzerinde de olumsuz bir etkisi olacağına inanıyor. Bu durum üreticileri bir "fiyat savaşı" ilan etmeye zorlayacak ve müşterilerin ilgisini artırmak için pazardaki akıllı telefon fiyatlarının düşmesine neden olacak. Kuo konuyla ilgili olarak: "Kullanıcılar için bu, akıllı telefonları daha uygun fiyatlarla satın alabilecekleri anlamına geliyor." dedi.

Tam Boyutta Gör Stok birikimi sorununun önümüzdeki 6-9 ay içinde daha belirgin hale gelmesi beklenirken, aynı durumun yeni model siparişlerinde düşüşün kaydedildiği iPhone için de geçerli olduğu ifade ediliyor. Yapılacak olası indirimlerin ülkemizde satılan akıllı telefon modellerine yansıyıp yansımayacağı veya ne denli yansıyacağı ise muamma.

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