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    Akıllı telefon fiyatlarında keskin düşüş bekleniyor

    TF International analisti Ming-Chi Kuo, 2023 yılında yüksek stok nedeniyle akıllı telefon fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.                    
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    Akıllı telefon fiyatlarında keskin düşüş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Ming-Chi Kuo, akıllı telefon üreticilerinin mobil cihazlara yönelik zayıf talep nedeniyle aşırı yüksek stoklarla karşı karşıya olduğunu ve bunun gerçek bir sorun haline geldiğini söyledi.

    İndirimler ülkemize yansıyacak mı?

    Analist, bunun arzda önemli bir düşüşe yol açacağına ve satıcıların hisse fiyatı üzerinde de olumsuz bir etkisi olacağına inanıyor. Bu durum üreticileri bir "fiyat savaşı" ilan etmeye zorlayacak ve müşterilerin ilgisini artırmak için pazardaki akıllı telefon fiyatlarının düşmesine neden olacak. Kuo konuyla ilgili olarak: "Kullanıcılar için bu, akıllı telefonları daha uygun fiyatlarla satın alabilecekleri anlamına geliyor." dedi.

    Akıllı telefon fiyatlarında keskin düşüş bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Stok birikimi sorununun önümüzdeki 6-9 ay içinde daha belirgin hale gelmesi beklenirken, aynı durumun yeni model siparişlerinde düşüşün kaydedildiği iPhone için de geçerli olduğu ifade ediliyor. Yapılacak olası indirimlerin ülkemizde satılan akıllı telefon modellerine yansıyıp yansımayacağı veya ne denli yansıyacağı ise muamma.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 15 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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