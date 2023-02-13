Akıllı telefon fiyatlarında keskin düşüş bekleniyor

İndirimler ülkemize yansıyacak mı?
Analist, bunun arzda önemli bir düşüşe yol açacağına ve satıcıların hisse fiyatı üzerinde de olumsuz bir etkisi olacağına inanıyor. Bu durum üreticileri bir "fiyat savaşı" ilan etmeye zorlayacak ve müşterilerin ilgisini artırmak için pazardaki akıllı telefon fiyatlarının düşmesine neden olacak. Kuo konuyla ilgili olarak: "Kullanıcılar için bu, akıllı telefonları daha uygun fiyatlarla satın alabilecekleri anlamına geliyor." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah