Akıllı telefon markalarının gelirleri belli oldu: Apple tahminleri değiştirdi

Apple'ın başarısı tahminleri değiştirdi
Yeni paylaşılan Counterpoint pazar araştırmasına göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon gelirleri ve sevkiyat rakamları sırasıyla yıllık bazda yüzde 3 ve yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı. Analistlere göre bu gerilemenin daha yüksek rakamlara ulaşması bekleniyordu ancak aynı dönem içerisinde yüzde 10 gelir artışı ve ortalama satış fiyatlarında yüzde 7'lik bir yükseliş kaydeden Apple, gerilemenin büyük oranda önüne geçti.
Çinli markalara gelirsek, OPPO, yıllık bazda gelir ve ortalama satış fiyatı konusunda sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 5'lik bir düşüşe tanık oldu. Xiaomi ise, bir önceki yıla kıyasla düşük ve orta seviye telefonlar ile gelirini yüzde 4 artırmayı başardı.
Ayrıca Counterpoint, 5G akıllı telefon gelirlerinin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 80 milyar dolara ulaştığını ve tüm gelirlerin yüzde 80'ini oluşturduğunu söylüyor. LTE cep telefonlarının geliri ise, yüzde 10'luk düşüşle 19 milyar dolara geriledi. Buna ek olarak Apple, iPhone'ların yüzde 95'inden fazlasının 5G desteğine sahip olması nedeniyle 4G'den 5G'ye geçişe öncülük eden en büyük marka oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d