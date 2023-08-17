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    Akıllı telefon pazarı on yılın en düşük seviyesini Apple ise zirveyi görecek

    Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmaya göre küresel akıllı telefon pazarı 2023'te on yılın en düşük seviyesine gerileyecek ancak Apple bu sayede zirveye yerleşebilir.
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    Akıllı telefon pazarı çakılırken Apple kazançlı çıkacak Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research tarafından kısa bir süre önce yayınlanan bir raporda bu yıl küresel akıllı telefon sevkiyatlarının son on yılın en kötüsü olma yolunda ilerlediğini ve pazarın ABD ve Çin tarafından aşağı çekildiğini söyledi. Ancak rapora göre Apple, üst düzey iPhone satışlarının dirençli kalması nedeniyle bu yıl akıllı telefon sevkiyatlarında en büyük oyuncu haline gelebilir.

    Düşen akıllı telefon satışları Apple’a yarayacak

    Counterpoint Research, 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 1,15 milyar cihaza düşmesini beklediğini açıkladı. Rapora göre Çin ekonomisinin hızlı bir toparlanmadan uzak oluşu tüketicileri harcama konusunda temkinli davranmaya itiyor. Öyle ki yılda ortalama 450 milyon cihaz satın alan Çin'in akıllı telefon alımlarının yılda 270 milyona gerileyeceği belirtiliyor.

    Akıllı telefon pazarı çakılırken Apple kazançlı çıkacak Tam Boyutta Gör
    Rapor benzer ancak daha hafifi bir durumun ABD için de geçerli olduğunu ve düşüşün çift hanelerde olacağını söylüyor. ABD’de enflasyon düşmeye devam etse de görünüşe göre tüketici güveni sağlanamamış ve dolayısıyla yenilenme oranları artmış durumda.

    Enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle düşen talepler genellikle lüks veya premium olarak ifade edilebilecek ürünleri daha az etkiler. Bu nedenle rapora göre Apple’ın şartlardan minimum ölçüde etkileneceği belirtiliyor. iPhone 15 serisi eylül ayında tanıtılacak ve Counterpoint yıl sonuna kadar seriden güçlü bir performans bekliyor. Hatta Apple’ın bu yıl ilk kez yıllık sevkiyatlar açısından küresel olarak en üst sırada yer alabileceği öngörülüyor. Halihazırda ve uzunca bir süredir bu alanda Samsung lider durumda.

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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