Akıllı telefon pazarı on yılın en düşük seviyesini Apple ise zirveyi görecek

Düşen akıllı telefon satışları Apple’a yarayacak
Counterpoint Research, 2023 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 6 azalarak 1,15 milyar cihaza düşmesini beklediğini açıkladı. Rapora göre Çin ekonomisinin hızlı bir toparlanmadan uzak oluşu tüketicileri harcama konusunda temkinli davranmaya itiyor. Öyle ki yılda ortalama 450 milyon cihaz satın alan Çin'in akıllı telefon alımlarının yılda 270 milyona gerileyeceği belirtiliyor.
Enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle düşen talepler genellikle lüks veya premium olarak ifade edilebilecek ürünleri daha az etkiler. Bu nedenle rapora göre Apple’ın şartlardan minimum ölçüde etkileneceği belirtiliyor. iPhone 15 serisi eylül ayında tanıtılacak ve Counterpoint yıl sonuna kadar seriden güçlü bir performans bekliyor. Hatta Apple’ın bu yıl ilk kez yıllık sevkiyatlar açısından küresel olarak en üst sırada yer alabileceği öngörülüyor. Halihazırda ve uzunca bir süredir bu alanda Samsung lider durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.