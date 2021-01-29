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    Akıllı telefon pazarı yükselişe geçti: Apple, iPhone 12 ile yükselirken Huawei, hızlı bir düşüş yaşıyor

    IDC'nin yayınladığı verilere göre akıllı telefon pazarı 2020'nin son çeyreğinde yükselişe geçti. Huawei, ABD yaptırımları sebebiyle büyük bir yara almışa benziyor. Apple ise liderlik koltuğunda.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon pazarı yükselişe geçti: Apple, iPhone 12 ile yükselirken Huawei, hızlı bir düşüş yaşıyor

    International Data Corporation (IDC), 2020'nin 4. çeyreğinde ve tüm yıl boyunca dünya çapında akıllı telefon satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. 90.1 milyon telefon sevkiyatıyla ilk sırada Apple yer aldı. 2020'nin son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatı bir önceki yıl aynı döneme göre %4.3 büyüme göstererek 385,9 milyon cihaza ulaştı ancak 2020 yılı akıllı telefon satışlarında 2019'a göre %5.4 düşüş yaşandı.

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    Huawei, 5. sıraya geriledi; Apple, liderlik koltuğunda

    IDC'ye göre 2020'nin 4. çeyreğinde en çok akıllı telefon satan ilk 5 şirket sırasıyla: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Huawei.

    Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte güçlü bir yükseliş yaparken ABD yaptırımlarıyla başı dertte olan Huawei, sert bir düşüş yaşadı. İlk sırada yer alan Apple, 2019'un aynı çeyreğine göre %22.2'lik bir yükselişle 90.1 milyon adet cihaz satışına ulaştı ve pazar payı %23.4'e çıktı.

    Samsung, %19.1 pazar payına sahip olurken 73.9 milyon akıllı telefon satışı yapabildi. Yükselişini sürdüren Xiaomi, 43.3 milyon cihaz satışıyla %11.2 pazar payı elde etti. Xiami, 2019 yılının son çeyreğine göre %32 gibi yüksek bir orana sahip oldu ve bu alanda en çok ilerleme kaydeden şirket olmayı başardı. %8.8 pazar payı ile kendine 4. sırada yer bulan Oppo, 2020'nin 4. çeyreğinde 33.8 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirdi.

    5. sırada bulunan Huawei ise 2019 yılının son çeyrek verilerine göre %42.4'lük bir düşüş yaşadı ve 32.3 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirebildi.

    IDC, pandeminin etkisiyle 2020 yılının ilk yarısında düşüş yaşanan akıllı telefon satışlarının yavaş yavaş artmaya başladığını ve 2021 yılında artış göstermeye devam edeceğini düşündüklerini belirtti.  



    https://www.engadget.com/smartphone-shipment-rebound-growth-q4-2020-idc-research-100544217.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    19 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Huawei telefonlarda açıktan, arka yollardan Google aplikasyon yükleyerek buraya kadar. Bir çok kişi tanıyorum anlar anlamaz telefonlarını iade ettiler.
    Harmony OS ile de işi zor. Çünkü bankaların, gazetelerin, sosyal medyanın vesaire, uygulama yaptırması ve her daim güncellemesi lazım ki bir maliyettir, bu maliyetlere katlanılması için en az milyon kişinin bu sistemi kullanması lazım.
    Huawei telefonlarda açıktan, arka yollardan Google aplikasyon yükleyerek buraya kadar. Bir çok kişi tanıyorum anlar anlamaz telefonlarını iade ettiler. Harm...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    C canmania (ismail can) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Harmony OS Türkiye 'de en çok kullanılan banka , alişveriş vs uygulamaları çok çabuk entegre etti , zaten teknolojiden anlayanlar için çok sorun değil ama çevremde bir çok kişide onda Android yok alınmaz algısı var.
    Muhtemelen diğer ülkelerdeki insanlar da böyle yaklaşıyorlar tabi birde Huwaei tüm verilerinizi çalıyor diye tercih edilmiyor sanki android tüm hareketlerimizi mesajlarımızı konuşmalarımızı kontrol etmiyor
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    Fortune 4 9 dk. ( Mesaj Silindi ) canmania
    Telefonlarda, spy yazılımlarla, cin dısındaki ülkelerde ajanlık yapıp, Trump ve Google'ın sillesini yedikten sonra, iflası acıklayıp, bu isleri bırakmak yerine, harmony marmony hem ajanlığa devam edip, hem de, milleti kazıklamaya devam etmek istediler ama bu harmony mi ne kesinlikle yaygınlasmaz.. sonu samsung'un bada os'u gibi olacaktır..
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3-4 yıl sonra huawei nin diğer telefonların geçecek olması

    çinin yükselişiini kimse durduramayacak bu gibi teknolojilerle
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    isakoc (isa koç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epey zamandır mate 40 pro'nun fiyatını takip ediyorum 14 binden 1 gram aşağı düşmedi, emin misiniz zorlandığına. Samsung s21 bir tanıt alıp bir ay olmadı fiyatı 10 binden 9200 lere kadar düştü. Mate 40 proda 10.000 in altını görür diye düşünmüştüm ama hala görmedi yerinde sayıyor.
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    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Huawei listeden çıkacak neredeyse
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    C cand. 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöpwei listeden çıkana kadar devam
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone aradaki farkı git gide açıyor.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 12 çok iyisin de ülkemizde çok pahalısın.
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    oly1786 (caner nebi) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Huawei telefonlarda açıktan, arka yollardan Google aplikasyon yükleyerek buraya kadar. Bir çok kişi tanıyorum anlar anlamaz telefonlarını iade ettiler.
    Harmony OS ile de işi zor. Çünkü bankaların, gazetelerin, sosyal medyanın vesaire, uygulama yaptırması ve her daim güncellemesi lazım ki bir maliyettir, bu maliyetlere katlanılması için en az milyon kişinin bu sistemi kullanması lazım.
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    Mr.Legend (Berkin ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Boş yorum nedir, nasıl yazılır göstermişsin
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    asertyu 39 dk. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Her geliştirilen uygulama native yazılmak zorunda değil.Facebookun geliştirdiği React-native ve Google ın geliştirdiği Flutter ve başka cross-platform uygulama yazılabilecek framework mevcut.Peki ne işe yarıyor bunlar? Yazılan tek kodun iOS Mac Windows Android Web gibi başka platformlarda çalışmasını sağlıyor.Yani her platform için teker teker sıfırdan uygulama yapmak zorunda kalmıyorsun.Platforma göre eğer gerekiyorsa düzenlemelerini yapıyorsun bitiyor.Ortada elbette maliyet olacaktır.Ancak sıfırdan yapmak gibi bir durum olmadığı için sıkıntı çıkarmayacaktır.

    Apple bu sene çıkardığı Mac lerde işlemci mimarisini değiştirdi x86 dan ARM a geçti.Firmalar destek vermek için sıraya girdiler.Çünkü kimse müşteri kaybetmek istemez.Kaldı ki Huawei ARM işlemci kullanmaya devam edecek işlemci mimarisi değişmeyecek.Geçişi sancılı olabilir ancak işletim sistemini güzel bir şekilde oturturlarsa uygulama açısından sıkıntı çekmeyeceklerdir.

    React-Native kullanan uygulamalara da örnek vereyim.Instagram,Microsoft Office uygulamaları(mobil uygulamaları için),xbox mobil uygulası,Discord,Wallmart,Bloomberg,CoinBase Pro vs vs.Harmony OS çıktığı zaman frameworklere gelecek güncellemelerle çok rahat bir şekilde bu uygulamalar Harmony OS da çalışabilecek.Ayrıca Harmony Os a apk yüklenebileceğine dair haberler de dolaşıyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    AppGallery'nin kütüphanesi baya gelişti. Özellikle yerli uygulamaların neredeyse hepsi bulunmakta. ABD tabanlı sosyal medya, Netflix gibi streaming servisleri ve oyunlar hariç pek eksiği yok hatta.
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