Akıllı telefon pazarı yükselişe geçti: Apple, iPhone 12 ile yükselirken Huawei, hızlı bir düşüş yaşıyor

International Data Corporation (IDC), 2020'nin 4. çeyreğinde ve tüm yıl boyunca dünya çapında akıllı telefon satışlarına ilişkin raporunu yayınladı. 90.1 milyon telefon sevkiyatıyla ilk sırada Apple yer aldı. 2020'nin son çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatı bir önceki yıl aynı döneme göre %4.3 büyüme göstererek 385,9 milyon cihaza ulaştı ancak 2020 yılı akıllı telefon satışlarında 2019'a göre %5.4 düşüş yaşandı.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı"

İlginizi Çekebilir

Çinli rakiplerinin baskısı altına giren Apple ve Samsung'un pazar payı azalıyor

Huawei, 5. sıraya geriledi; Apple, liderlik koltuğunda

IDC'ye göre 2020'nin 4. çeyreğinde en çok akıllı telefon satan ilk 5 şirket sırasıyla: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Huawei.

Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte güçlü bir yükseliş yaparken ABD yaptırımlarıyla başı dertte olan Huawei, sert bir düşüş yaşadı. İlk sırada yer alan Apple, 2019'un aynı çeyreğine göre %22.2'lik bir yükselişle 90.1 milyon adet cihaz satışına ulaştı ve pazar payı %23.4'e çıktı.

Samsung, %19.1 pazar payına sahip olurken 73.9 milyon akıllı telefon satışı yapabildi. Yükselişini sürdüren Xiaomi, 43.3 milyon cihaz satışıyla %11.2 pazar payı elde etti. Xiami, 2019 yılının son çeyreğine göre %32 gibi yüksek bir orana sahip oldu ve bu alanda en çok ilerleme kaydeden şirket olmayı başardı. %8.8 pazar payı ile kendine 4. sırada yer bulan Oppo, 2020'nin 4. çeyreğinde 33.8 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirdi.

5. sırada bulunan Huawei ise 2019 yılının son çeyrek verilerine göre %42.4'lük bir düşüş yaşadı ve 32.3 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirebildi.

IDC, pandeminin etkisiyle 2020 yılının ilk yarısında düşüş yaşanan akıllı telefon satışlarının yavaş yavaş artmaya başladığını ve 2021 yılında artış göstermeye devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

https://www.engadget.com/smartphone-shipment-rebound-growth-q4-2020-idc-research-100544217.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.