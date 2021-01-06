Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü

Pandemi nedeniyle pek çok sektöre yoğun bir ilgi oluşmasına rağmen bazı sektörler bundan tam olarak yararlanamadı. Üretim sıkıntıları, ambargolar ve düşük ilgi akıllı telefon pazarında geçen yıl satışları düşürdü.
Pazarda düşüş var
TrendForce tarafından yapılan analizlere göre 2020 yılında 1.25 milyar adet akıllı telefon satıldı. 2019 yılına göre yüzde 11 civarında bir düşüş yaşandı. Yılın ilk günlerindeki en iyi sıralaması da değişti.İlginizi Çekebilir Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Samsung yılı 263 milyon akıllı telefon satışı ile kapatırken yüzde 21 pazar payına sahip. Apple 199 milyon satış ile yüzde 15 payı elinde tutuyor. Huawei 170 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 13 pazar payına hakim. Xiaomi 146 milyon, Oppo da 144 milyon satış ile yüzde 11 pazar payına ulaşıyor.
Pandeminin ilk dönemlerinde üretim zincirinin sekteye uğraması satışların düşmesine neden oldu. Yaz sonlarına doğru döngü biraz düzelse de talebe yetişemeyince satışlar yine düşük kaldı. Bu yıl da üretim sıkıntılarının devam etmesi bekleniyor.
Sıkıntının devam edecek olması pazarın büyümesini sınırlıyor. Özellikle 5G telefonlara ilginin artması ile toplamda 1.36 milyar adet satış rakamı bekleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 9 civarında bir büyüme anlamına geliyor.
Pazarda önemli bir gelişme Huawei’nin ambargolar nedeniyle bu yıl dibe vuracak olması. Firmanın toplamda 45 milyon civarında bir satış yapması bekleniyor. Tecno ve Infinix markalarının sahibi Transsion ise bir miktar daha artışla altıncı seviyeye kadar çıkacak.
https://www.gsmarena.com/trendforce_smartphone_production_decreased_11_in_2020-news-47025.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ayrıca ülkemize baktığınız da, kötü yönetilen ekonomi ile döviz aldı başını gitti. Avrupa'nın 10 birime aldığı teknolojiyi, sizler 100 birime alıyorsunuz. Hal böyle olunca da değil akıllı telefon pazarı, elzem ihtiyaçlar dışında tüm pazarlar daralmaya mahkumdur.