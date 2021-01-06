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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü

    Geçen yıl pandemi nedeniyle tüketicinin eve kapanması akıllı telefon pazarından uzak kalmasına neden oldu. Değişim döngüleri uzarken satışlar da nispeten düşük kaldı.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü
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    Pandemi nedeniyle pek çok sektöre yoğun bir ilgi oluşmasına rağmen bazı sektörler bundan tam olarak yararlanamadı. Üretim sıkıntıları, ambargolar ve düşük ilgi akıllı telefon pazarında geçen yıl satışları düşürdü.

    Pazarda düşüş var

    TrendForce tarafından yapılan analizlere göre 2020 yılında 1.25 milyar adet akıllı telefon satıldı. 2019 yılına göre yüzde 11 civarında bir düşüş yaşandı. Yılın ilk günlerindeki en iyi sıralaması da değişti.

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    Samsung yılı 263 milyon akıllı telefon satışı ile kapatırken yüzde 21 pazar payına sahip. Apple 199 milyon satış ile yüzde 15 payı elinde tutuyor. Huawei 170 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 13 pazar payına hakim. Xiaomi 146 milyon, Oppo da 144 milyon satış ile yüzde 11 pazar payına ulaşıyor.

    Pandeminin ilk dönemlerinde üretim zincirinin  sekteye uğraması satışların düşmesine neden oldu. Yaz sonlarına doğru döngü biraz düzelse de talebe yetişemeyince satışlar yine düşük kaldı. Bu yıl da üretim sıkıntılarının devam etmesi bekleniyor.

    Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü
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    Sıkıntının devam edecek olması pazarın büyümesini sınırlıyor. Özellikle 5G telefonlara ilginin artması ile toplamda 1.36 milyar adet satış rakamı bekleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 9 civarında bir büyüme anlamına geliyor.

    Pazarda önemli bir gelişme Huawei’nin ambargolar nedeniyle bu yıl dibe vuracak olması. Firmanın toplamda 45 milyon civarında bir satış yapması bekleniyor. Tecno ve Infinix markalarının sahibi Transsion ise bir miktar daha artışla altıncı seviyeye kadar çıkacak.



    https://www.gsmarena.com/trendforce_smartphone_production_decreased_11_in_2020-news-47025.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TR_001 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Akıllı telefon pazarının daralmasının tek nedeni küresel daralma. Pandemi sebebi ile kısa çalışma sürelerine geçilmesiyle insanların eline daha az para geçmeye başladı. Kimi işyerleri kapandı, insanlar işsiz kaldı. İşi olanlar da gelecek korkusu yaşamaya ve tüketimi ertelemeye başladı. Belli kesim (memur, doktor, gıdacı vb) dışında tüm dünyada durumun özeti budur.

    Ayrıca ülkemize baktığınız da, kötü yönetilen ekonomi ile döviz aldı başını gitti. Avrupa'nın 10 birime aldığı teknolojiyi, sizler 100 birime alıyorsunuz. Hal böyle olunca da değil akıllı telefon pazarı, elzem ihtiyaçlar dışında tüm pazarlar daralmaya mahkumdur.
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    Barni Moloztaş (Eren ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her sene model çıkarmak ne kadar gerekli, tamam teknoloji sürekli gelişiyor ama ne bileyim şu an elimde 11 Pro Max olsa çok zengin olmadıkça 12 Pro Max'e geçmezdim sonuçta ikisi de iş görüyor.
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    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    Jeff bezos bile 2-3 yıl kullanıyor aynı telefonu 😀
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    metehann1 3 gün ( Mesaj Silindi )
    her taraf akıllı telefon oldu yeter durdurun bu telefonları biraz. Fiyatlar düşse bari fiyatlar da düşmüyor
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskisi gibi değil artık orta segment bir cihaz bile yıllarca sorunsuz kullanılıyor
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    Moueson 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Akıllı telefonlarında yavaş yavaş modası geçiyor artık . Yeni trend tabletlerde .
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    Teknolojist_44 (**** ****) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Hocam tabletlerin Windows veya Mac Os deneyimini birebir sunmadı sürece hala istenilen düzeye gelmeyeceğini düşünüyorum. Bugün bir çok işlerimizi halledebiliyoruz fakat tablette hep bir şeyler eksik kalıyor maalesef. O açık kapatılırsa trend artacaktır. Trend şuanlık akıllı aksesuarlarda gibi görünüyor ve bir süre daha orada olacak.
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    Fortune 4 2 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Tabletler yok olalı cok oldu.. Ayrıca tablet ergonomik değil.. Akıllı telefon varken tablet almak bir modaydı ve gecti.. Ipad diyorsan zaten apple ne cıkarsa belli bir kitleye satar.. Talihsiz bir yorum olmus..
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