Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü

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Pandemi nedeniyle pek çok sektöre yoğun bir ilgi oluşmasına rağmen bazı sektörler bundan tam olarak yararlanamadı. Üretim sıkıntıları, ambargolar ve düşük ilgi akıllı telefon pazarında geçen yıl satışları düşürdü.

Pazarda düşüş var

TrendForce tarafından yapılan analizlere göre 2020 yılında 1.25 milyar adet akıllı telefon satıldı. 2019 yılına göre yüzde 11 civarında bir düşüş yaşandı. Yılın ilk günlerindeki en iyi sıralaması da değişti.

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Samsung yılı 263 milyon akıllı telefon satışı ile kapatırken yüzde 21 pazar payına sahip. Apple 199 milyon satış ile yüzde 15 payı elinde tutuyor. Huawei 170 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 13 pazar payına hakim. Xiaomi 146 milyon, Oppo da 144 milyon satış ile yüzde 11 pazar payına ulaşıyor.

Pandeminin ilk dönemlerinde üretim zincirinin sekteye uğraması satışların düşmesine neden oldu. Yaz sonlarına doğru döngü biraz düzelse de talebe yetişemeyince satışlar yine düşük kaldı. Bu yıl da üretim sıkıntılarının devam etmesi bekleniyor.

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Sıkıntının devam edecek olması pazarın büyümesini sınırlıyor. Özellikle 5G telefonlara ilginin artması ile toplamda 1.36 milyar adet satış rakamı bekleniyor. Bu da yaklaşık yüzde 9 civarında bir büyüme anlamına geliyor.

Pazarda önemli bir gelişme Huawei’nin ambargolar nedeniyle bu yıl dibe vuracak olması. Firmanın toplamda 45 milyon civarında bir satış yapması bekleniyor. Tecno ve Infinix markalarının sahibi Transsion ise bir miktar daha artışla altıncı seviyeye kadar çıkacak.

https://www.gsmarena.com/trendforce_smartphone_production_decreased_11_in_2020-news-47025.php

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