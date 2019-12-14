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    Akıllı yolun fiber altyapısı tamamlandı

    Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor. Akdeniz Sahil Yolu'nun fiber altyapısı tamamlandı. Yolun akıllı teknolojilere kavuşması sağlanacak.
    7 sa.
    2,5b
    10
    18
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Akıllı yolun fiber altyapısı tamamlandı
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    Yeni nesil ulaşım teknolojilerinin hayata geçirilmesi amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan “Akıllı Yol” projesinde ilk aşama tamamlandı.

    Akıllı Yol Pilot Uygulaması kapsamında Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapı kurulumu tamamlandı. Kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı. Fiber altyapı sayesinde rota üzerinde devreye alınması planlanan akıllı sistemler birbirine hızlı ve kesintisiz bir şekilde veri aktarabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor"

    Akıllı ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesi amacıyla merkezde ve sahada kullanılacak bileşenlerin ihalesinin 2020 yılında yapılması planlanıyor. Bu bileşenlerin devreye alınması ve yazılımsal altyapının tamamlanmasının ardından Türkiye, akıllı yoluna kavuşacak. Pilot uygulama kapsamında Akdeniz sahil yolu akıllandırılacak ancak sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Yolun hangi “akıllı özelliklere” sahip olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.



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    AirSupport 7 sa. en beğenilen
    Haberin özeti
    Yolun hangi “akıllı özelliklere” sahip olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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    Goqhan06 2 sa.
    Bu yolla ilgili bir anım var benim. 25 sene önce Ankara dan Mut üzerinden Taşucuna Arabayla ailemi götürdüm. Yol tabi viraj viraj, dönüşte Dedim Antalya ya geçeyim, oradan Geze geze Ankara ya döneriz. 9 Saatte gittim yol daha berbattı :)) Yanımızada bir misafir çocuk aldık, Antalya ya gidecek. Çocuğun elinde bir limon, Limonu ne yapacaksınki dedim. Kokluyorum, yol tutmasına iyi geliyor demesinmi :)) Yola çıktıktan sonra anladım sebebini, Solun uçurum sonra deniz, 25 senedir bir daha o yola girmedim, girrnemde :)
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    TncyKrmn 3 sa.
    Güzel işler bunlar. Araçların Otonom olmaya başladığı şu günlerde. İlerde araçlara gerekli sürüş yardımı , navigasyon , trafik durumu gibi bilgileri verilebilir. Şimdi birisi de gelip "araçlarımızı fişlerler" der , ama bilmez ki akıllı telefonda kullandığı uygulamalar neleri fişliyor. Ama hükümet ya da muhalefet bu tarz bir şey deyince "fişlenirsin ama uzak dur"
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    MrKattchup 3 sa.
    Ya resmen dalga geçiyorlar la 20 yıldır daha yol bitmedi tünellerin yarısı daha anca açılabildi yapılan yollarda da deformasyon başlamış bile daha tamamı bitmeden ne akıllısından bahsediyorsunuz.
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    Mendieta58 3 sa.
    Şöförlerimiz akıllı olsunda yol akıllı olmasada olur
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    Ulan Musk 3 sa.
    Güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgilere göre yolda direklere takılı lambalar olacakmış. Mesela durulması gerektiğinde kırmızı renkli bir lamba yanacakmış.
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    malifural 4 sa.
    önce şehir merkezine fiber getirin yıl 2020 üsküdar da fiber alt yapısı yok
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    AsiretinMarjinalCocugu 3 sa. malifural
    Harbiden he.Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş şehrinde insanların yüzde 70'inden fazlası hâlâ normal internet kullanıyor.Bunlar gidip yola döşüyor.
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    pasa king 6 sa.
    akıllı E.D.S. geldi
    aklınızı başınıza alın ayağınızı gazdan çekin.
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    Spider_hip 6 sa.
    Eyvaa, şimdi akıllı oldu diye o yolu da paralı yaparlar.
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    1ses1 7 sa.
    Yani akıllı yol derken Cezaların tam olarak her metrede kesileceği bir alt yapımı. Bu zamana kadar böyle oldu. Yanlış tabela koyarlar sistem herkeze cezayı keser.
    Hasta olmadan önce her sene İstanbul Trabzon arası gidip gelirdim . Başta Osmancık ve Orduya söve söve geçerdim. Bölünmüş yolda 110 la gitmem gerekirgen 30km hıza düşer, ne bir kademeli hız düşüşü için tabela olur nede Hız limitlerinin bittiği yada başladığı tabela . Sadece Foto finiş kamerasıyla eve gelen cezalar. Gittiğim hızda max 120 -80 . Cins biriyim hız yapmam bu halde ceza yerim. (Yediğim hız cezaları 82km süratle idi max.)
    Şimdi Bu akıllı yol işimizimi kolaylaştıracaklar yoksa rahat ceza kesemiyorlardı her metrede cezamı kesicekler.
    Şehirler Arası yol yapsalarda Sabit 90-120 km süratle gidelim başka bişey istemiyorum.Şehrin içine girmekten kurtarsınlar bizi. Akıllı yolları onların olsun.

    Yapılmasın demiyorum ama araban yokken lastik almaya benzer bu iş. İlk önce Şehirler arası yolları Şehrin yada köylerin içinden geçirmesinler. Tali yollar şakkada otabana çıkmasın. Adam gibi Sabit 110 km hızla dilediğimiz şehre rahat ve güvenli gidelim. Uzun yol yapanlar beni çok iyi anlar.
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    alprkrkmz 7 sa.
    Ilk önce yolu bi yapsınlar da. Tartışmasız Türkiyenin en tehlikeli yolu. Insan rahat 2 3 kilo veriyor bu yolda araba kullanırsa.
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