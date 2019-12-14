Akıllı yolun fiber altyapısı tamamlandı

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Yeni nesil ulaşım teknolojilerinin hayata geçirilmesi amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan “Akıllı Yol” projesinde ilk aşama tamamlandı.

Akıllı Yol Pilot Uygulaması kapsamında Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapı kurulumu tamamlandı. Kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı. Fiber altyapı sayesinde rota üzerinde devreye alınması planlanan akıllı sistemler birbirine hızlı ve kesintisiz bir şekilde veri aktarabilecek.

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Akıllı ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesi amacıyla merkezde ve sahada kullanılacak bileşenlerin ihalesinin 2020 yılında yapılması planlanıyor. Bu bileşenlerin devreye alınması ve yazılımsal altyapının tamamlanmasının ardından Türkiye, akıllı yoluna kavuşacak. Pilot uygulama kapsamında Akdeniz sahil yolu akıllandırılacak ancak sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Yolun hangi “akıllı özelliklere” sahip olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.