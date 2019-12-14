Akıllı yolun fiber altyapısı tamamlandı

Yeni nesil ulaşım teknolojilerinin hayata geçirilmesi amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan “Akıllı Yol” projesinde ilk aşama tamamlandı.
Akıllı Yol Pilot Uygulaması kapsamında Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapı kurulumu tamamlandı. Kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı. Fiber altyapı sayesinde rota üzerinde devreye alınması planlanan akıllı sistemler birbirine hızlı ve kesintisiz bir şekilde veri aktarabilecek.
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Akıllı ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesi amacıyla merkezde ve sahada kullanılacak bileşenlerin ihalesinin 2020 yılında yapılması planlanıyor. Bu bileşenlerin devreye alınması ve yazılımsal altyapının tamamlanmasının ardından Türkiye, akıllı yoluna kavuşacak. Pilot uygulama kapsamında Akdeniz sahil yolu akıllandırılacak ancak sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Yolun hangi “akıllı özelliklere” sahip olacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
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aklınızı başınıza alın ayağınızı gazdan çekin.
Hasta olmadan önce her sene İstanbul Trabzon arası gidip gelirdim . Başta Osmancık ve Orduya söve söve geçerdim. Bölünmüş yolda 110 la gitmem gerekirgen 30km hıza düşer, ne bir kademeli hız düşüşü için tabela olur nede Hız limitlerinin bittiği yada başladığı tabela . Sadece Foto finiş kamerasıyla eve gelen cezalar. Gittiğim hızda max 120 -80 . Cins biriyim hız yapmam bu halde ceza yerim. (Yediğim hız cezaları 82km süratle idi max.)
Şimdi Bu akıllı yol işimizimi kolaylaştıracaklar yoksa rahat ceza kesemiyorlardı her metrede cezamı kesicekler.
Şehirler Arası yol yapsalarda Sabit 90-120 km süratle gidelim başka bişey istemiyorum.Şehrin içine girmekten kurtarsınlar bizi. Akıllı yolları onların olsun.
Yapılmasın demiyorum ama araban yokken lastik almaya benzer bu iş. İlk önce Şehirler arası yolları Şehrin yada köylerin içinden geçirmesinler. Tali yollar şakkada otabana çıkmasın. Adam gibi Sabit 110 km hızla dilediğimiz şehre rahat ve güvenli gidelim. Uzun yol yapanlar beni çok iyi anlar.
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