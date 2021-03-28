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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıncı PT-3 ilk uçuş testini tamamladı

    Akıncı insansız hava aracının üçüncü prototipi Akıncı PT-3, ilk uçuş testini 27 Mart 2021 tarihinde başarıyla tamamladı. Akıncı PT-3'ün uçuş testi görüntüleri haberimizde.
    28 Mart 2021, 14:36 (3 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Akıncı PT-3 ilk uçuş testini tamamladı
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    Baykar Savunma tarafından geliştirilen insansız hava aracı Akıncı’nın üçüncü prototipi Akıncı PT-3 ilk kez havalandı. İlk uçuş testini başarıyla tamamladı.

    Akıncı PT-3’ün uçuş testlerine başlanmasıyla Akıncı’nın teslimatı öncesi son aşamaya geçildi. Akıncı’nın 2021 yılı içerisinde TSK’ya teslim edilmesi hedefleniyor. Üçüncü prototipinin yanı sıra seri üretim versiyonu üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

    Akıncı PT-3 ilk uçuş testini tamamladı
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    Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3’ün uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, “Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak.” dedi.

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    Akıncı İHA özellikleri

    Akıncı İHA, Bayraktar TB2’ye göre daha uzun ve daha geniş yapıya sahip. Büyük boyutunun avantajıyla daha fazla mühimmat taşıyor ve daha yüksek irtifada uçabiliyor. Havada kalış süresi ise Bayraktar TB2’ye göre 3 saat daha kısa. Bayraktar TB’de bulunan otonom uçuş, otonom taksi, otonom park, rota takibi, çapraz yedekli YKİ sistemi gibi yazılımsal özelliklerin tamamına Akıncı’da da yer veriliyor.

    Ayrıca Bkz. "HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi"

    20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı tük taşıma kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet irtifaya ulaşabiliyor. 2 adet 750 HP veya 2 adet 450 HP turboprop motor konfigürasyonuyla uçuyor. 750 HP motorlar ile seyir hızı 130 knots, maksimum hızı 195 knots. Akıncı’nın daha hafif ve daha uzun sürede havada kalacak versiyonu olan Akıncı-C’nin TUSAŞ tarafından üretilen yerli motorla uçması planlanıyor.

    AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.



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    H hakanhan68 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ülkemiz için güzel işler Atatürk"ün izinden giden her bir çalışanına teşekkürler.
    “Türk; aklını kullan, çalış, güven”
    Mustafa Kemal Atatürk
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yüksek hızlı yüksek irtiifaya çıkan bir jet iha şart .. tecrübe var, bilgi birikim var baykar bu işi kotarır allah'ın izni ile
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence artık bir yandan sivil ucaklar uretmek icinde harekete gecmeliyiz katma degere en yüksek sektör ucak sektörü motoruda uretebiliyoruz artik bizi kimse durduramaz
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aselsan gibi daha başarılı kuruluşların yerli üretim haberi yapılırken yorumlarda göremeyeceğimiz AKtrollerin , damadın uçak tekerleğini üst modeli değiştirse bile zevk(daha ağırını yazacaktım malum) alıp ve bunu başarı sayıp daha sonra muhalliflere salladıklarını görüyoruz.
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    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu tür haberler nedense forumun belirli kesimlerince asla ilgi görmüyor. Bir; sapına kadar milliyetçi gözüken sözde vatan severler, iki; sapına kadar muhalif gözüken sözde vatan severler. Geriye sadece hesapsız kitapsız memleketinin iyiliğini düşünen bir kitle kalıyor ki mesajlardaki sayıya bakarak da onların ne çok(!) olduğu anlaşılıyor. Bir İHA veya SİHA başarısız olup düşene kadar kimsenin uğramayacağı haber başlıkları.
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    snoppy 49 dk. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    senin gibiler yüzünden ilgi görmüyordur. Eskiden birlik beraberlik içinde toplumca sevinirdik böyle şeylere (yine seviniyoruz o ayrı konu). Taa ki sizler milliyetçiliği ve vatanseverliği bir siyasi partinin boyunduruluğu altına çekinceye kadar (özellikle 2017 sonrası). Her şeyi siyasete, dine alep edip propaganda malzemesi yapmanızdan insanlar bıktı artık.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yüksek hızlı yüksek irtiifaya çıkan bir jet iha şart .. tecrübe var, bilgi birikim var baykar bu işi kotarır allah'ın izni ile
    Yanıtla +4
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    H hakanhan68 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ülkemiz için güzel işler Atatürk"ün izinden giden her bir çalışanına teşekkürler.
    “Türk; aklını kullan, çalış, güven”
    Mustafa Kemal Atatürk
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    atatürk demeyeydin troller bu mesajı artı yağmuruna tutarlardı
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece devlet icindeki degil ozel sektorle olan koordinasyon da hat safhada. Resmen baskanlik sisteminin avantajlarini yasiyoruz.
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    T th9 7 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    hahaha başkanlık sisteminin avantajıymış, ekonomide iha gibi uçuyo heralde ama biz göremiyoeuz doğru mu?
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    İstiklalFMK 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burada şu unutulmamalı ki AKINCI'nın daha uzun bir gelişim süreci var. İlk teslim edilen AKINCI'lar TB2'nin büyüğü, daha çok mühimmat taşıyan versiyonu olacak. AESA Radar, hava-hava mühimmatı taşıyan versiyonu için önümüzde uzun bir süreç var. İlk TB2 ile mevcut TB2'deki veya ANKA-A ile güncel ANKA-B ve ANKA-S arasındaki farklar gibi. Bazı kritik problemlerin halledilmesi için ise çok zor süreçler var. Mesela TB2'deki Wescam MX-15 kamera sistemi (E/O, termal, lazer işaretleyici...) dahi bizim henüz ulaşamadığımız seviyede. Onun biraz daha performanssız versiyonunu üretmeyi başardık daha gelişmişi için çalışıyoruz. AKINCI'yı daha etkili kullanmak (daha yüksek irtifadan ISTAR faaliyetleri) için yüksek performanslı kamera sistemlerini (MX-25 muadilleri) dünyada sadece 4-5 ülke üretiyor. (ABD, Kanada [Çatı olan şirket ABD kökenli], Almanya, İsrail]. Dolayısı ile o seviyelerdeki alt sistemler için önümüzde uzun süre var. Sabırla takip etmek lazım.
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    KaleyDeskop (ali ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    300 kg savaş başlığı olan 5 mühimmat ile çok etkili olur yada 2 tane 5 kg neredeyse f16 bombasını taşıyacak güçte. örnek tb2ler düşmanı tankını hava aracını vuruyor ancak tam yok edemiyor kullanılmaz hali bile sonradan belki tamir edilebiliyor..
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