Akıncı PT-3 ilk uçuş testini tamamladı

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Baykar Savunma tarafından geliştirilen insansız hava aracı Akıncı’nın üçüncü prototipi Akıncı PT-3 ilk kez havalandı. İlk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Akıncı PT-3’ün uçuş testlerine başlanmasıyla Akıncı’nın teslimatı öncesi son aşamaya geçildi. Akıncı’nın 2021 yılı içerisinde TSK’ya teslim edilmesi hedefleniyor. Üçüncü prototipinin yanı sıra seri üretim versiyonu üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3’ün uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, “Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak.” dedi.

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Akıncı İHA özellikleri

Akıncı İHA, Bayraktar TB2’ye göre daha uzun ve daha geniş yapıya sahip. Büyük boyutunun avantajıyla daha fazla mühimmat taşıyor ve daha yüksek irtifada uçabiliyor. Havada kalış süresi ise Bayraktar TB2’ye göre 3 saat daha kısa. Bayraktar TB’de bulunan otonom uçuş, otonom taksi, otonom park, rota takibi, çapraz yedekli YKİ sistemi gibi yazılımsal özelliklerin tamamına Akıncı’da da yer veriliyor.

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20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı tük taşıma kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet irtifaya ulaşabiliyor. 2 adet 750 HP veya 2 adet 450 HP turboprop motor konfigürasyonuyla uçuyor. 750 HP motorlar ile seyir hızı 130 knots, maksimum hızı 195 knots. Akıncı’nın daha hafif ve daha uzun sürede havada kalacak versiyonu olan Akıncı-C’nin TUSAŞ tarafından üretilen yerli motorla uçması planlanıyor.

AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.

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