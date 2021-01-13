AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin test videosu paylaşıldı

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Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’nın üçüncü prototipi üzerindeki test görüntüleri paylaşıldı. Test görüntülerini daha önce Twitter’dan paylaşmayı tercih eden Selçuk Bayraktar bu defa Telegram’ı ve Instagram’ı tercih etti.

Ayrıca Bkz. "Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı"

Yapılan testlerde PT-3 ismindeki AKINCI prototipinin motoru ve pervanesi başarıyla çalıştırıldı. Bugüne kadar AKINCI’nın 2 adet prototipi tamamlandı. Bu prototipler tüm testleri geçti ve kullanıma hazır hale geldi. Şu an seri üretim versiyonuna yönelik çalışmalar yapılıyor.

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2021 içerisinde teslim edilecek

Bayraktar AKINCI TİHA’nın birinci prototipi ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2021 yılı içerisinde AKINCI TİHA’nın ilk teslimatları yapılacak ve güvenlik birimlerimiz tarafından kullanılacak.









AKINCI TİHA özellikleri

AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), sahip olduğu özellikleriyle taarruzi insansız hava aracı kategorisine giriyor. 20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile insansız hava araçları ile insansız uçaklar arasındaki geçiş ürünlerinden birisi olarak gösterilebilir. Savaş uçaklarının bazı görevlerini devralacak. Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet’e çıkabiliyor. 5500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan araçta 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor bulunuyor. Akıncı ilerleyen zamanlarda TEI üretimi 2 adet 240 HP yerli motor ile uçacak.

AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.

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