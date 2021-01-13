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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin test videosu paylaşıldı

    Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın PT-3 ismindeki prototipinin yeni test görüntülerini paylaştı. Testin başarıyla tamamlandığını ifade etti.
    4 sa.
    1b
    16
    10
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin test videosu paylaşıldı
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    Baykar Savunma tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’nın üçüncü prototipi üzerindeki test görüntüleri paylaşıldı. Test görüntülerini daha önce Twitter’dan paylaşmayı tercih eden Selçuk Bayraktar bu defa Telegram’ı ve Instagram’ı tercih etti.

    Ayrıca Bkz. "Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı"

    Yapılan testlerde PT-3 ismindeki AKINCI prototipinin motoru ve pervanesi başarıyla çalıştırıldı. Bugüne kadar AKINCI’nın 2 adet prototipi tamamlandı. Bu prototipler tüm testleri geçti ve kullanıma hazır hale geldi. Şu an seri üretim versiyonuna yönelik çalışmalar yapılıyor.

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    2021 içerisinde teslim edilecek

    Bayraktar AKINCI TİHA’nın birinci prototipi ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2021 yılı içerisinde AKINCI TİHA’nın ilk teslimatları yapılacak ve güvenlik birimlerimiz tarafından kullanılacak.





    AKINCI TİHA özellikleri

    AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), sahip olduğu özellikleriyle taarruzi insansız hava aracı kategorisine giriyor. 20 metre kanat açıklığı ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile insansız hava araçları ile insansız uçaklar arasındaki geçiş ürünlerinden birisi olarak gösterilebilir. Savaş uçaklarının bazı görevlerini devralacak. Akıncı, 24 saat havada kalabiliyor ve 40 bin feet’e çıkabiliyor. 5500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan araçta 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor bulunuyor. Akıncı ilerleyen zamanlarda TEI üretimi 2 adet 240 HP yerli motor ile uçacak.

    AKINCI TİHA, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar AKINCI, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekât icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de sahip olacak. AESA sayesinde zorlu hava koşullarında bile görüntü aktarabiliyor.



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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Gt95 (hakan dinler) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bak sen şu gerici yobazlara ilerici muhasır medeniyeti çoçukları nın yaptığı Heykeller kadar olmasada idare eder işte helal olsun
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    hardforget (ömer ÖZAYDIN ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Gt95
    Heykeller son teknoloji eskişehirde bol bulunur savaş zamanında otonom olarak asker olurlar en başarılı örneği Ethem sarısülük heykelidir.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Istikbal Göklerdedir" Mustafa Kemal Atatürk

    Başarılarınız daim olsun.
    Yanıtla +11
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu testin başarısız olmasını isteyen büyük bir kitle var ülkemizde. Sırf siyaset için hemde. Ne kadar acı bir durum
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    emir0515 (emir egesoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Istikbal Göklerdedir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti hala "Türban" konuşup "heykel" yaparken, Gerici ve yobaz denilenlerin "Otomobil, köprüler, uydular, altay tankı ve helikopteri, insansız iha ve sihalar, insansız deniz korvetleri" ile yaptığı, üzerinde çalıştığı ve yapacağı vizyonlarını izliyoruz. Ne tuhaf değil mi? Caanım Atatürk'üm... Ben vallahi Atatürkçüyüm. Atamın izinden gidiyorum. Atamın; "İstikbal Göklerdedir" sözünün izinden gidenleri destekliyorum...
    Yanıtla +7
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    labtek38 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sırf Tihanın açılımı neymiş diye merak ettiğim için habere tıkladım 😄
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba radara yakalanma olasılığı nedir?
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Istikbal Göklerdedir" Mustafa Kemal Atatürk

    Başarılarınız daim olsun.
    Yanıtla +11
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    Gt95 (hakan dinler) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bak sen şu gerici yobazlara ilerici muhasır medeniyeti çoçukları nın yaptığı Heykeller kadar olmasada idare eder işte helal olsun
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    hardforget (ömer ÖZAYDIN ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Gt95
    Heykeller son teknoloji eskişehirde bol bulunur savaş zamanında otonom olarak asker olurlar en başarılı örneği Ethem sarısülük heykelidir.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    th9 4 sa. ( Mesaj Silindi )
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    ressi1 (Resul ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maliyeti hakkında bir bilgi var mı?
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