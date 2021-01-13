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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı

    Savunma Sanayi Başkalığı, Türkiye'nin 2021'de gerçekleştirmeyi hedeflediği planları açıkladı. Bu sene yeni İHA'ların teslimatları yapılacak. Atak Faz-2'ler teslim edilecek. Hisar-A envantere girecek.
    8 sa.
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    4

    Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı
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    Savunma Sanayii Başkanlığı, bu senenin savunma sanayii gelişmelerini açıkladı. SSB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda çok sayıda savunma sanayii teknolojisinin 2021’de kullanımına sunulacağı ifade edildi.

    2021’de tamamlanması planlanan Türk Savunma Sanayii hedefleri şunlar:

    • Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk teslimatları yapılacak.
    • AKSUNGUR SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) seri üretimi sürecek.
    • Mini, taktik, operatif ve stratejik sınıf İHA ve SİHA’larımız ile sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek.
    • Atak Faz-2’lerin ilk teslimatları başlayacak.
    • F-16’ların yapısal iyileştirmeleri sürecek.
    • 3 adet Deniz Karakol Uçağı ile Deniz Genel Maksat Uçağı teslim edilecek.
    • Aviyonik modernizasyonu yapılan 2 adet daha C130 E/B uçağı teslim edilecek.
    • Milli Muharip Uçağın (MMU) tasarım faaliyetleri ve rüzgar tüneli testleri devam edecek. Alt sistemlerin tasarımları başlayacak.
    • HİSAR-A envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır"

    • HİSAR-O+’nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek.
    • Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER projesinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarım tamamlanacak.
    • Gemisavar füzemiz ATMACA’nın ilk teslimatlar yapılacak.
    • Yerli ve Milli Torpido AKYA’nın ilk teslimatlarına başlanacak.
    • Tanksavar silahı KARAOK’un ilk teslimatları yapılacak.
    • Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin uçak üzeri atışlı testleri tamamlanacak.
    • Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 mm makineli tüfeklerin teslimatları başlayacak.
    • İlk yerli Modüler Barut Sistemleri teslimatları yapılacak.
    • Modernize edilen ilk havan silahları teslim edilecek.
    • EGM için Lazer Silah Sistemi Projesi başlatılacak.
    • ROKETSAN Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi’ndeki üretimler devam edecek.
    • Çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu teslim edilecek.
    • Test ve eğitim gemisi UFUK teslim edilecek.
    • Lojistik Destek Gemisi (LDG) Projesi kapsamında 1. Gemi teslim edilecek.
    • MİLGEM projesinin 5. Gemisi İ sınıfı fırkateyn İstanbul, denize indirilecek.
    • Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci denizaltı suya indirilecek ve ikinci Denizaltı havuza çekilecek.
    • İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatılacak.
    • Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracının (İKA) prototipi üretilecek.
    • Orta sınıf İKA 2. seviyede ilk araçlar teslim edilecek, 1. seviye için sözleşme imzalanacak.
    • Hafif Sınıf İKA’nın 3 seviyesinde de ilk ürünler teslim edilecek.
    • Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ilk teslimatları yapılacak.
    • SOM ve ATMACA’da kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek.
    • Altay tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak.
    • Zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak.
    • İlk Yüksek Frekans Elektronik Taarruz (HF ET – MİLKAR – 4A2) sistemi teslim edilecek.
    • Erken İhbar Radar Sistemi’nin (EİRS) ilk teslimatı yapılacak.
    • Radar Elektronik Destek (ED), Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri projesinde ilk seri üretim ET sistemlerinin teslimatları yapılacak.
    • SİHA’larımız için CATS kameralarımızın seri üretimi sürecek. Gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesi’nde tasarım aşamasına geçilecek ve ASELFLIR-600 projesi başlatılacak.



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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
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    wospos 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Savunma sanayide süper yere geliyoruz artık şu başarıyı görmeyen göz doktoruna gitsin
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    CleanCoders (Fatih ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) oray
    tek sektör değil, savunma sanayi gelişiyor ise alt sanayilerde gelişiyor demektir. savunma sanayi lokomotiftir. eğer peşinden diğer sektörleri çekecek kadar güçlü değilse yerinde sayıklar
    tek sektör değil, savunma sanayi gelişiyor ise alt sanayilerde gelişiyor demektir. savunma sanayi lokomotiftir. eğer peşinden diğer sektörleri çekecek kadar güç...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    CleanCoders (Fatih ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) th9
    SİHA lar piknik yapan teröristleri öldürüyor diyen CHP genel başkanı yerine SİHA ları sahiplenen bir CHP gene başkanı olsaydı keşke. keşke kutuplaşmasaydık
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Freddy03 (İbrahim Çiylez) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Savunma sanayi Formula 1 gibidir. Formula 1 teknolojiyi geliştirir firmalar daha sonra onları normal otomotiv firmalarına aktarır. Savunma sanayi özellikle üretim alanında yüksek kalite isteyen, yüksek hassasiyetli toleranslar, malzemeler gerektiren üretim metodlarını alt yüklenicilere öğrettiğinde arrık sanayiiniz gelişiyor demektir. Savunma sanayiine ürün yapabiliyorsanız 10 katı daha düşük hassasiyet gerektiren beyaz eşya, elektronik, otomotiv sektörleride gelişecektir emin olun. Şu an yapılmaya çalışılan bu. Süreç yavaş bir süreç. Hiç bir ülke 10 yılda 15 yılda gelişmedi. Avrupa 2. Dünya savaşından beri gelişmekte hatta 1.savaştan beri. Biz daha 80 darbesinden sonra başladık bu yola. Öncesindeki hiç bir firma şu an faal değil. Bir kaç istisna vardır belki. En yaşlı firmamız belki 40 50 yaşındadır. Yarışılan rakipler 100 150 yıllık kültürler. O yüzden zaman gösterecek bu emeklerin ürünlerini.
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    alfa-x 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yavaş yavaş bazı konularda avrupa ve gelişmiş ülkelerin önünde olmamız güzel ,durmak yok
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    muammer816 (muammer dosthan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    konuyu forumdan gördüm ve yazıyorum. vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun bu gelişmeler.çok güzel gelişmeler.ben çok seviniyorum bu haberleri gördükçe.
    fakat bu forumda bu tip haberler sevilmez ve istenmez. maalesef bu gelişmelere sevinemeyen insanlarla beraber yaşıyoruz,bu gerçekten çok üzücü.
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    BalkanGöçmeniBirBey (sanane ulan sanane) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bizim olmayan f-16 daki yapısal iyiliştirme yapmamızın bir başarı olarak görmüyorum ama diğer maddeleri okuyunca anladığım kadarıyla işte buna başarılı bir yerli savunma sanayisi derim.


    f-16 daki durum bu yazı çok güzel bir şekilde açıkladığını düşünüyorum. :)


    https://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/turkiye-f16lari-abdden-izinsiz-ucuramiyor-17345h.html
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    Metal-Gear (Evren ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin Allah'ın izni ile en büyük güvencesi TSK'dır arkadaşlar, ne hükümetlerdir, ne kılıçdarlardır, ne erdoğanlardır ne de bir başkasıdır bu ülkenin iyisiyle kötüsüyle yerinde durmasının güvencesi.

    Sadece TSK'dır, görüşünüz ne olursa olsun, neye ne kadar kızgın olursanız olun TSK'yı desteklemek sizin boynunuzun borcu, bunun bahanesi yok. Şu an ülke gençlerinin en büyük derdi olan ekonomik sıkıntılar bile TSK'ya yapılan şeyleri ufacık bile eleştirmek için bir bahane olamaz.

    TSK olursa aç bile yaşasan şerefinle namusunla ülkende yaşarsın. TSK giderse çoluğunla çocuğunla tecavüze uğraya uğraya katledilirsin. O yüzden bu hassas konu politik malzeme olmaya müsait değildir, o kavgaları başka konularda yapabilirsiniz. Sonuçta ordu millete ait bir unsur.
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    tazmannia 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelişmeler çok güzel en çok hisara sevindim. En kısa sürede global çapta iyi düzeyde hava savunma sistemi geliştirmemiz gerekiyor. S400lerden başımız çok yandı açığı kapatmamız gerekiyor.
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    hanahmet (ahmet han ayas) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hey maşallah. Sanki 5 yıllık plan gibi . . .
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    oray (Oray G) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    gerçekten başarılı olduğumuza inandığım tek sektör, savunma sanayidir.

    Fakat son yıllarda ona da siyasetin bulaştığını görüyoruz duyuyoruz, umarım çok bulaşmazlar ve başarıları devam eder.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    CleanCoders (Fatih ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) oray
    tek sektör değil, savunma sanayi gelişiyor ise alt sanayilerde gelişiyor demektir. savunma sanayi lokomotiftir. eğer peşinden diğer sektörleri çekecek kadar güçlü değilse yerinde sayıklar
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    WB 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakimini yaptirdigi cesmenin basinda genel baskaniyla poz verenlere anlatamazsiniz bunlari, ufuklari yetmez ugrasmayin..
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    th9 6 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    siyaseti karıştırmasanız keşke.savunma sanayisinde başarı hepimizin,insanları kutuplaştırmayın.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vatana, Millete hayırlı olsun.
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