Savunma sanayinde 2021 hedefleri açıklandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, bu senenin savunma sanayii gelişmelerini açıkladı. SSB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda çok sayıda savunma sanayii teknolojisinin 2021’de kullanımına sunulacağı ifade edildi.
2021’de tamamlanması planlanan Türk Savunma Sanayii hedefleri şunlar:
- Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk teslimatları yapılacak.
- AKSUNGUR SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) seri üretimi sürecek.
- Mini, taktik, operatif ve stratejik sınıf İHA ve SİHA’larımız ile sürü sistem görevlerinin icrasına yönelik projelerimiz hayata geçirilecek.
- Atak Faz-2’lerin ilk teslimatları başlayacak.
- F-16’ların yapısal iyileştirmeleri sürecek.
- 3 adet Deniz Karakol Uçağı ile Deniz Genel Maksat Uçağı teslim edilecek.
- Aviyonik modernizasyonu yapılan 2 adet daha C130 E/B uçağı teslim edilecek.
- Milli Muharip Uçağın (MMU) tasarım faaliyetleri ve rüzgar tüneli testleri devam edecek. Alt sistemlerin tasarımları başlayacak.
- HİSAR-A envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak.
Ayrıca Bkz. "Son kabul testi yapılan milli ve yerli hava savunma sistemi HİSAR-A+, envantere girmeye hazır"
- HİSAR-O+’nın testleri tamamlanacak ve envantere girmeye hazır hale gelecek.
- Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER projesinde sistem ve alt sistem bileşenlerine ilişkin detay tasarım tamamlanacak.
- Gemisavar füzemiz ATMACA’nın ilk teslimatlar yapılacak.
- Yerli ve Milli Torpido AKYA’nın ilk teslimatlarına başlanacak.
- Tanksavar silahı KARAOK’un ilk teslimatları yapılacak.
- Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin uçak üzeri atışlı testleri tamamlanacak.
- Platformlar için geliştirilen ilk milli 7,62 mm makineli tüfeklerin teslimatları başlayacak.
- İlk yerli Modüler Barut Sistemleri teslimatları yapılacak.
- Modernize edilen ilk havan silahları teslim edilecek.
- EGM için Lazer Silah Sistemi Projesi başlatılacak.
- ROKETSAN Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi’ndeki üretimler devam edecek.
- Çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu teslim edilecek.
- Test ve eğitim gemisi UFUK teslim edilecek.
- Lojistik Destek Gemisi (LDG) Projesi kapsamında 1. Gemi teslim edilecek.
- MİLGEM projesinin 5. Gemisi İ sınıfı fırkateyn İstanbul, denize indirilecek.
- Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci denizaltı suya indirilecek ve ikinci Denizaltı havuza çekilecek.
- İnsansız su üstü ve su altı araçlarına yönelik yeni projeler başlatılacak.
- Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracının (İKA) prototipi üretilecek.
- Orta sınıf İKA 2. seviyede ilk araçlar teslim edilecek, 1. seviye için sözleşme imzalanacak.
- Hafif Sınıf İKA’nın 3 seviyesinde de ilk ürünler teslim edilecek.
- Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçların ilk teslimatları yapılacak.
- SOM ve ATMACA’da kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek.
- Altay tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak.
- Zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak.
- İlk Yüksek Frekans Elektronik Taarruz (HF ET – MİLKAR – 4A2) sistemi teslim edilecek.
- Erken İhbar Radar Sistemi’nin (EİRS) ilk teslimatı yapılacak.
- Radar Elektronik Destek (ED), Elektronik Taarruz (ET) Sistemleri projesinde ilk seri üretim ET sistemlerinin teslimatları yapılacak.
- SİHA’larımız için CATS kameralarımızın seri üretimi sürecek. Gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C Projesi’nde tasarım aşamasına geçilecek ve ASELFLIR-600 projesi başlatılacak.
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Hava yastıklı bisiklet kaskı
Bloodin6 saat önce
Anında Mozart'a dönüşün....
ilkerinanç9 saat önce
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
asdeburn14 saat önce
Arka Sokaklar :)))
fakat bu forumda bu tip haberler sevilmez ve istenmez. maalesef bu gelişmelere sevinemeyen insanlarla beraber yaşıyoruz,bu gerçekten çok üzücü.
f-16 daki durum bu yazı çok güzel bir şekilde açıkladığını düşünüyorum. :)
https://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/turkiye-f16lari-abdden-izinsiz-ucuramiyor-17345h.html
Sadece TSK'dır, görüşünüz ne olursa olsun, neye ne kadar kızgın olursanız olun TSK'yı desteklemek sizin boynunuzun borcu, bunun bahanesi yok. Şu an ülke gençlerinin en büyük derdi olan ekonomik sıkıntılar bile TSK'ya yapılan şeyleri ufacık bile eleştirmek için bir bahane olamaz.
TSK olursa aç bile yaşasan şerefinle namusunla ülkende yaşarsın. TSK giderse çoluğunla çocuğunla tecavüze uğraya uğraya katledilirsin. O yüzden bu hassas konu politik malzeme olmaya müsait değildir, o kavgaları başka konularda yapabilirsiniz. Sonuçta ordu millete ait bir unsur.
Fakat son yıllarda ona da siyasetin bulaştığını görüyoruz duyuyoruz, umarım çok bulaşmazlar ve başarıları devam eder.
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