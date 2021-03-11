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Rus menşeili Rosatom şirketi tarafından kurulumu yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü reaktörünün temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temelin atılış töreninde, “Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.” dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, dört reaktörden oluşacak. Önümüzdeki yıl dördüncü reaktörün inşasına başlanacak. İlk reaktörün 2023 yılında devre alınması planlanıyor. Diğer reaktörler zamanla devreye girecek.

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Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaatlik enerjiyle, tek başına Ankara ve İzmir'in tüm elektrik elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Akkuyu işletmede kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek. Türkiye, Akkuyu NGS'nin 1. ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 70'ine, 3. ve 4. ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 30'una 15 yıl boyunca satın alma garantisi vermiştir. Elektrik bedeli olarak 15 yıl boyunca ortalama 12,35 dolar cent/kWh bedelle alım yapılacak.

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Sıfır emisyonla elektrik üretecek Akkuyu; yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin yanı sıra nükleer teknolojiye vurgu yaparak, “Özellikle son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını, nükleer teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken 'know-how' transferiyle de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle birlikte, ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye, 15 yıl boyunca alım garantisi veriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre ülkemizin yükümlülüğü olarak sahanın, santralin söküm sürecinin sonuna kadar Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.'ye tahsis edilmesi ve santralde üretilecek elektriğin yüzde 50'sinin 15 yıl boyunca TETAŞ tarafından satın alınması hükmü yer almaktadır. 15 yıllık bir satın alma anlaşması süresince, KDV hariç 12,35 ABD senti/kWh ortalama fiyattan satın almayı garanti etmiştir

https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=788

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