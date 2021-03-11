Rus menşeili Rosatom şirketi tarafından kurulumu yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü reaktörünün temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temelin atılış töreninde, “Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.” dedi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, dört reaktörden oluşacak. Önümüzdeki yıl dördüncü reaktörün inşasına başlanacak. İlk reaktörün 2023 yılında devre alınması planlanıyor. Diğer reaktörler zamanla devreye girecek.İlginizi Çekebilir Sadece yenilenebilir enerji kullanmak isteyenlere özel tarife
Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaatlik enerjiyle, tek başına Ankara ve İzmir'in tüm elektrik elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Akkuyu işletmede kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek. Türkiye, Akkuyu NGS'nin 1. ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 70'ine, 3. ve 4. ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 30'una 15 yıl boyunca satın alma garantisi vermiştir. Elektrik bedeli olarak 15 yıl boyunca ortalama 12,35 dolar cent/kWh bedelle alım yapılacak.
Ayrıca Bkz. "Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor!"
Sıfır emisyonla elektrik üretecek Akkuyu; yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin yanı sıra nükleer teknolojiye vurgu yaparak, “Özellikle son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını, nükleer teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken 'know-how' transferiyle de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle birlikte, ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz.” dedi.
Türkiye, 15 yıl boyunca alım garantisi veriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre ülkemizin yükümlülüğü olarak sahanın, santralin söküm sürecinin sonuna kadar Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.'ye tahsis edilmesi ve santralde üretilecek elektriğin yüzde 50'sinin 15 yıl boyunca TETAŞ tarafından satın alınması hükmü yer almaktadır. 15 yıllık bir satın alma anlaşması süresince, KDV hariç 12,35 ABD senti/kWh ortalama fiyattan satın almayı garanti etmiştir
https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=788 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin %70'ine, 3. ve 4. ünitelerinde üretilecek elektriğin %30'una satın alma garantisi vermiştir. Bu satın alma garantisi her bir ünite için ayrı ayrı ticari faaliyete başlamasından itibaren 15 yıldır. Bu oranlar ve ortalama elektrik üretim kapasitesi dikkate alındığında Devlet'in TETAŞ aracılığıyla alım garantisi verdiği üretim miktarı 17 milyar 500 milyon kilovatsaat'tir. Geriye kalan üretim miktarı Akkuyu NGS tarafından serbest piyasada satışa sunulacaktır. (Resmi Gazete, 6 Ekim 2010)
Ayrıca Türkiye de hane başına kilovat saat elektrik ücreti 55 kuruş değil 0,093 cent. Yaklaşık 70 kuruş
Bu yatırım karşılığında aynı zaman da bize teknoloji transferi yapıldı, bize işi öğrettiler.
Şuan da Samsun Atakum da da biz bu öğrendiğimiz nükleer teknolojisi ile santral yapımına biz başladık, kendimiz santral yapıyoruz artık. Bedava ekmek aslanın ağzında. Vermeden alamayacağın bazı teknolojiler var, bu da onlardan.
Merkez bankasında 128 milyar dolar rezerv yoktu, 110 milyar dolar toplam rezerv vardı. yaklaşık 1 milyar dolar kadarı altındı, kalanı dolardı. Merkez bankasının rezervi sadece dolar ile ölçülmez, TL ile de ölçülür. Merkez bankaları piyasayı dengede tutmak için piyasaya TL sürer döviz toplar yada döviz sürer TL toplar. Piyasada denge için yapar bunu. Son 3 yılda dolar çok artınca dolar kısmı 2018e kadar 95 milyar dolar gibi rakamlara düşmüştü ama son 3 yılda dolar çok hızlı artınca faiz artırmamak için bunu piyasaya sürekli dolar sürüp piyasada dolar fazlalığı yaparak doları dengede tutmaya çalıştı. Piyasaya doları karşılıksız sürmüyor. Doları TL alarak piyasaya satıyor. Yani karşılığında kasasına TL giriyor. Bu süreçte rezervleri 95 lerden 20 milyar dolarlara kadar düştü. Son ayda doların hızlı düşüşü kısmında bu kez düşüşü dengeli yapmak ve aynı zamanda rezervlerini geri artırmak için dolar alımları yaptı ve rezervini 43 milyar dolarlara kadar çıkardı. Bu sürekli böyle seyreden bir durum.
Ayrıca 2010larda 1 milyar dolar kadar olan altın rezervi 2018e kadar 10 milyar dolara kadar çıkmıştı, ama son 3 yılda 11 milyar dolarlık daha altın alımı yaparak altın rezervini 21 milyar dolara kadar çıkardı. Kısaca 3 yılda yaşanan dolar düşüşü yüzünden 95 milyar dolarlardan altın ve döviz revervi şuanda toplam 43+21 64 milyar dolar seviyesinde.