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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    "Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

    Mersin'e kurulumu yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temeli atıldı. Akkuyu NGS tam olarak devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaatlik enerji üretecek.
    11 Mart 2021, 01:00 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Rus menşeili Rosatom şirketi tarafından kurulumu yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü reaktörünün temeli atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temelin atılış töreninde, “Akkuyu tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.” dedi.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali, dört reaktörden oluşacak. Önümüzdeki yıl dördüncü reaktörün inşasına başlanacak. İlk reaktörün 2023 yılında devre alınması planlanıyor. Diğer reaktörler zamanla devreye girecek.

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    Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaatlik enerjiyle, tek başına Ankara ve İzmir'in tüm elektrik elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Akkuyu işletmede kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek. Türkiye, Akkuyu NGS'nin 1. ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 70'ine, 3. ve 4. ünitelerinde üretilecek elektriğin yüzde 30'una 15 yıl boyunca satın alma garantisi vermiştir. Elektrik bedeli olarak 15 yıl boyunca ortalama 12,35 dolar cent/kWh bedelle alım yapılacak.

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    Sıfır emisyonla elektrik üretecek Akkuyu; yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminin yanı sıra nükleer teknolojiye vurgu yaparak, “Özellikle son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını, nükleer teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken 'know-how' transferiyle de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle birlikte, ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz.” dedi.

    Türkiye, 15 yıl boyunca alım garantisi veriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre ülkemizin yükümlülüğü olarak sahanın, santralin söküm sürecinin sonuna kadar Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.'ye tahsis edilmesi ve santralde üretilecek elektriğin yüzde 50'sinin 15 yıl boyunca TETAŞ tarafından satın alınması hükmü yer almaktadır. 15 yıllık bir satın alma anlaşması süresince, KDV hariç 12,35 ABD senti/kWh ortalama fiyattan satın almayı garanti etmiştir



    https://enerji.gov.tr/haber-detay?id=788
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    isakoc (isa koç) 59 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen selomax
    Akkuyu nükleer santrali devlete ait bir santral değil. Santralin tüm yapım parasını Rus şirket ödeyerek yapıyor. Aynı şöyle düşün Toyota gelip Türkiye'de yatırım yapmak istiyor ve parasını ödeyerek bir yere fabrika kurup üretime başlıyor. Akkuyu da aynı bu şekilde. Santral bize ait değil. Devlet 15 yıl belirlenen fiyattan alım garantisi veriyor, bunun karşılığında normalden pahalıya olacak şekilde 15 yıl piyasa şartlarından pahalıya alıyor. Fabrika yatırım maliyeti 20 milyar dolar.



    Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin %70'ine, 3. ve 4. ünitelerinde üretilecek elektriğin %30'una satın alma garantisi vermiştir. Bu satın alma garantisi her bir ünite için ayrı ayrı ticari faaliyete başlamasından itibaren 15 yıldır. Bu oranlar ve ortalama elektrik üretim kapasitesi dikkate alındığında Devlet'in TETAŞ aracılığıyla alım garantisi verdiği üretim miktarı 17 milyar 500 milyon kilovatsaat'tir. Geriye kalan üretim miktarı Akkuyu NGS tarafından serbest piyasada satışa sunulacaktır. (Resmi Gazete, 6 Ekim 2010)



    Ayrıca Türkiye de hane başına kilovat saat elektrik ücreti 55 kuruş değil 0,093 cent. Yaklaşık 70 kuruş



    Bu yatırım karşılığında aynı zaman da bize teknoloji transferi yapıldı, bize işi öğrettiler.



    Şuan da Samsun Atakum da da biz bu öğrendiğimiz nükleer teknolojisi ile santral yapımına biz başladık, kendimiz santral yapıyoruz artık. Bedava ekmek aslanın ağzında. Vermeden alamayacağın bazı teknolojiler var, bu da onlardan.



    Merkez bankasında 128 milyar dolar rezerv yoktu, 110 milyar dolar toplam rezerv vardı. yaklaşık 1 milyar dolar kadarı altındı, kalanı dolardı. Merkez bankasının rezervi sadece dolar ile ölçülmez, TL ile de ölçülür. Merkez bankaları piyasayı dengede tutmak için piyasaya TL sürer döviz toplar yada döviz sürer TL toplar. Piyasada denge için yapar bunu. Son 3 yılda dolar çok artınca dolar kısmı 2018e kadar 95 milyar dolar gibi rakamlara düşmüştü ama son 3 yılda dolar çok hızlı artınca faiz artırmamak için bunu piyasaya sürekli dolar sürüp piyasada dolar fazlalığı yaparak doları dengede tutmaya çalıştı. Piyasaya doları karşılıksız sürmüyor. Doları TL alarak piyasaya satıyor. Yani karşılığında kasasına TL giriyor. Bu süreçte rezervleri 95 lerden 20 milyar dolarlara kadar düştü. Son ayda doların hızlı düşüşü kısmında bu kez düşüşü dengeli yapmak ve aynı zamanda rezervlerini geri artırmak için dolar alımları yaptı ve rezervini 43 milyar dolarlara kadar çıkardı. Bu sürekli böyle seyreden bir durum.



    Ayrıca 2010larda 1 milyar dolar kadar olan altın rezervi 2018e kadar 10 milyar dolara kadar çıkmıştı, ama son 3 yılda 11 milyar dolarlık daha altın alımı yaparak altın rezervini 21 milyar dolara kadar çıkardı. Kısaca 3 yılda yaşanan dolar düşüşü yüzünden 95 milyar dolarlardan altın ve döviz revervi şuanda toplam 43+21 64 milyar dolar seviyesinde.
    Akkuyu nükleer santrali devlete ait bir santral değil. Santralin tüm yapım parasını Rus şirket ödeyerek yapıyor. Aynı şöyle düşün Toyota gelip Türkiye'de yatırı...
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    KodBükücü (Güray Sun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu aynen köprü gibi, yıllarca ödemesi var.. Haberi bir yerden araklarken bazı bilgileri eksik araklamışsınız.
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    S selomax (selim topal) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu santral için 12.35 sent/kWh 35 milyar $ lık alım garantisi mevcut keşke onuda yazsaydınız .şuanda ortalama elektrik 0.55 krş olduğunu varsayarsak yaklaşık 1 TL ye denk geliyor.Birde bizim bu merkez bankasındaki 128m$ ne oldu?
    Bu santral için 12.35 sent/kWh 35 milyar $ lık alım garantisi mevcut keşke onuda yazsaydınız .şuanda ortalama elektrik 0.55 krş olduğunu varsayarsak yaklaşık 1...
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    3 3erkay98 37 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir patlasa ülkenin %90 gider
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    ClimbDown (Alperen Keleş) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye, Ruslar ve nükleer santral.

    Kombinasyon kulağa hiç güven verici gelmiyor ne yalan söyleyeyim
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    deepd3 (İlker Temel) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hemen dokuz tane daha kuralım!
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    KodBükücü (Güray Sun) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu aynen köprü gibi, yıllarca ödemesi var.. Haberi bir yerden araklarken bazı bilgileri eksik araklamışsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 54 dk. ( Mesaj Silindi ) KodBükücü
    devlet zaten elektriği hep satın alıyor yeka ihalelerinde de durum aynı sorun ne? köprü gibi değil ki üretilen enerjinin hepsi kullanılıyor zaten. enerji açığımız da var.
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    S selomax (selim topal) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu santral için 12.35 sent/kWh 35 milyar $ lık alım garantisi mevcut keşke onuda yazsaydınız .şuanda ortalama elektrik 0.55 krş olduğunu varsayarsak yaklaşık 1 TL ye denk geliyor.Birde bizim bu merkez bankasındaki 128m$ ne oldu?
    3 Yanıt Yanıtla +6
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    W Winston_2010 (yilmaz eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) selomax
    sattığı elektiriğin ilk yuzde 70 sonrada yuzde 30 una verilen garanti bu

    yanı yuzde 30 kısmı ıcın acıklıyım adamın urettıgının yuzde 30 u nu bu pahalı fıyattan satın alıcaksın ama kalan yuzde 79 ini piyasaya piyasa fiyatından satıcak satmazsa üretmez üretmezse garanti yuzde 30 u nu alamaz oyuzden anlaşma gayet güzel 15 yıl bitincede alım garantisi yok total 60 yıl boyunca pıyasa fıyatından alıcak ve santral bıze gecmıyor kapanıp temızlenmesıde sahıbı olana ayıt 60 yıl sonra kapanınca temızlemesı kapatma masrafları herseyı o sahıbınde yukumlulugu
    bence güzel anlaşma gecen sene incelemiştim detaylı sözlesmesini
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    isakoc (isa koç) 59 dk. ( Mesaj Silindi ) selomax
    Akkuyu nükleer santrali devlete ait bir santral değil. Santralin tüm yapım parasını Rus şirket ödeyerek yapıyor. Aynı şöyle düşün Toyota gelip Türkiye'de yatırım yapmak istiyor ve parasını ödeyerek bir yere fabrika kurup üretime başlıyor. Akkuyu da aynı bu şekilde. Santral bize ait değil. Devlet 15 yıl belirlenen fiyattan alım garantisi veriyor, bunun karşılığında normalden pahalıya olacak şekilde 15 yıl piyasa şartlarından pahalıya alıyor. Fabrika yatırım maliyeti 20 milyar dolar.



    Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ve 2. ünitelerinde üretilecek elektriğin %70'ine, 3. ve 4. ünitelerinde üretilecek elektriğin %30'una satın alma garantisi vermiştir. Bu satın alma garantisi her bir ünite için ayrı ayrı ticari faaliyete başlamasından itibaren 15 yıldır. Bu oranlar ve ortalama elektrik üretim kapasitesi dikkate alındığında Devlet'in TETAŞ aracılığıyla alım garantisi verdiği üretim miktarı 17 milyar 500 milyon kilovatsaat'tir. Geriye kalan üretim miktarı Akkuyu NGS tarafından serbest piyasada satışa sunulacaktır. (Resmi Gazete, 6 Ekim 2010)



    Ayrıca Türkiye de hane başına kilovat saat elektrik ücreti 55 kuruş değil 0,093 cent. Yaklaşık 70 kuruş



    Bu yatırım karşılığında aynı zaman da bize teknoloji transferi yapıldı, bize işi öğrettiler.



    Şuan da Samsun Atakum da da biz bu öğrendiğimiz nükleer teknolojisi ile santral yapımına biz başladık, kendimiz santral yapıyoruz artık. Bedava ekmek aslanın ağzında. Vermeden alamayacağın bazı teknolojiler var, bu da onlardan.



    Merkez bankasında 128 milyar dolar rezerv yoktu, 110 milyar dolar toplam rezerv vardı. yaklaşık 1 milyar dolar kadarı altındı, kalanı dolardı. Merkez bankasının rezervi sadece dolar ile ölçülmez, TL ile de ölçülür. Merkez bankaları piyasayı dengede tutmak için piyasaya TL sürer döviz toplar yada döviz sürer TL toplar. Piyasada denge için yapar bunu. Son 3 yılda dolar çok artınca dolar kısmı 2018e kadar 95 milyar dolar gibi rakamlara düşmüştü ama son 3 yılda dolar çok hızlı artınca faiz artırmamak için bunu piyasaya sürekli dolar sürüp piyasada dolar fazlalığı yaparak doları dengede tutmaya çalıştı. Piyasaya doları karşılıksız sürmüyor. Doları TL alarak piyasaya satıyor. Yani karşılığında kasasına TL giriyor. Bu süreçte rezervleri 95 lerden 20 milyar dolarlara kadar düştü. Son ayda doların hızlı düşüşü kısmında bu kez düşüşü dengeli yapmak ve aynı zamanda rezervlerini geri artırmak için dolar alımları yaptı ve rezervini 43 milyar dolarlara kadar çıkardı. Bu sürekli böyle seyreden bir durum.



    Ayrıca 2010larda 1 milyar dolar kadar olan altın rezervi 2018e kadar 10 milyar dolara kadar çıkmıştı, ama son 3 yılda 11 milyar dolarlık daha altın alımı yaparak altın rezervini 21 milyar dolara kadar çıkardı. Kısaca 3 yılda yaşanan dolar düşüşü yüzünden 95 milyar dolarlardan altın ve döviz revervi şuanda toplam 43+21 64 milyar dolar seviyesinde.
    Yanıtla +8
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 57 dk. ( Mesaj Silindi ) selomax
    devlet bu alım garantisini üretilen enerjinin yüzde kaçı için vermiş ve diğer üreticilere ne kadar ödüyor onu da araştırsaydınız keşke.
    res için 7,3 cent/kWh, ges için 13,3 cent/kWh 10 yıllık alım garantili teşvikler mevcut zaten. bunlar üretilenin tümünü kapsıyor. akkuyu santralinde üretilenin çoğu bu fiyatların altından satılacak.

    bıkmadınız sıfır bilgiyle sadece beğeni toplamak için yalan/yanlış veya konuyla alakasız mesajlar atmaya...
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    isosonsuz (İsmail Can Karacaoğlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adana da bahçeli evde yaşama hayallerim vardı. Şimdi bu ev hayaline nükleer patlamadan koruyucu sığınak eklemem gerekecek.
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