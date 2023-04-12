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    Harry Potter dizisi resmen duyuruldu: İşte merak edilen tüm detaylar

    Bir süre önce HBO’nun Harry Potter dizisi üzerinde çalıştığına dair haberler gündeme gelmişti. Çok kısa bir süre önce yapılan duyuru ile HBO, resmen “Harry Potter” dizisini duyurdu.
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    Harry Potter dizisi resmen duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce geleceği sızdırılan “Harry Potter” dizisi HBO Max için resmen duyuruldu. Yapılan açıklama Warner Bros. Discovery'nin 12 Nisan'da basına ve yatırımcılara yaptığı sunum sırasında yapıldı. Aynı sunum sırasında beklendiği gibi, HBO Max de resmi olarak yeniden markalandı ve artık sadece "Max" olarak adlandırılacak.

    Harry Potter dizisi konusu ne olacak?

    Harry Potter dizisinin her sezonu serideki kitaplardan birine dayanacak ve Harry Potter'ın hikayesini daha detaylı bir şekilde ekrana getirecek.. Warner Bros. Discovery, diziyi "on yıllık bir dizi" olarak tanımlıyor ve yine beklendiği gibi dizi kadrosu filmlerdekinden tamamen farklı olacak. Warner Bros Television ve JK Rowling ile ortaklaşa hazırlanan dizinin kitaplara bağlı kalacağı ise defalarca vurgulandı.

    Harry Potter dizisi resmen duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Dizinin yapımcı kadrosunda JK Rowling ile birlikte Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts yer alırken sekiz uzun metrajlı filmin de yapımcılığını üstlenen David Heyman şu anda yönetici yapımcılık için görüşmelerde bulunduğu aktarılıyor. Yazar kadrosu ise şimdilik belirsiz. Rowling yaptığı açıklamada "Max'in kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığı benim için çok önemli ve sadece uzun soluklu bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve detaya olanak tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

    HBO & Max Content Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Casey Bloys yapmış olduğu açıklamada "İzleyicilere Hogwarts'ı yepyeni bir şekilde keşfetme fırsatı vermekten mutluluk duyuyoruz. Harry Potter kültürel bir fenomen ve Büyücülük Dünyası'na karşı büyük bir sevgi ve susuzluk olduğu çok açık. Warner Bros. Television ve J.K. Rowling ortaklığıyla hazırlanan bu yeni Max Original dizisi, hayranların bunca yıldır keyifle okumaya devam ettiği ikonik kitapların her birine derinlemesine dalacak." ifadelerini kullandı.

    Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak, kaç sezon olacak?

    Warner Bros sunumu sırasında Harry Potter dizisinin erken geliştirme aşamasında olduğu belirtildi. Yani henüz bir senaryo oluşturulmuş değil. Bununla birlikte zaten bir yazar kadrosu da henüz belli değil. Bu nedenle Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak sorusunun bir cevabı şimdilik yok, muhtemelen birkaç yıl beklemek gerekecek. Öte yandan Harry Potter dizisinin sezon sayısı da net değil. Warner Bros, Harry Potter dizisini 10 yıllık bir dizi olarak tanımlasa da bunun 10 sezon anlamına gelmeyebileceğini belirtmek gerek.

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