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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor

    Wattozz ile dünyaya açılan savunma sanayi şirketi Albayrak Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş., sektörden çekiliyor. Çekilme kararını Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak duyurdu.
    4 sa.
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor
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    Albayraklar Holding’e bağlı savunma sanayi şirketi Albayrak Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş., sektörden çekilme kararı aldı. Bu nedenle şirketin hisseleri satılığa çıkarılıyor.

    2017 yılında kurulan Albayrak Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş., Wattozz isimli marka altında savunma sanayi ürünleri geliştirdi. Firma tarafından geliştirilen Wattozz enerji silahı, yurt dışında pek çok ülke tarafından kullanılıyor.

    Firma tarafından geliştirilen bir başka ürün ise Wattozz T61. Bu ürün silahlardaki tepmeyi azaltıyor, namlu alevini gizliyor, etkili menzilini arttırıyor. Wattozz’un bir başka projesi ise vatoz balığı görünümlü silahlı insansız deniz aracı idi. Bu proje rafa kalkmış oldu.

    Ayrıca Bkz. "Vatoz balığı şeklinde silahlı insansız deniz aracı: WATTOZZ"

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    Firma tarafından yapılana açıklamada çok sayıda ülkeden yaklaşık 750 bin adet silah siparişi aldıklarını ancak bunların seri üretimi için destek alamadıklarına vurgu yapıldı. Ayrıca holdingin faaliyet gösterdiği diğer sektörlerdeki alacakların tahsil edilememesi de sebepler arasında gösterildi.

    Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor
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    Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

    Bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir finans desteği almadan Türk savunma sanayisinin toplam yıllık ihracat rakamını tek başına yakalayabilecek satış değerine sahip eşsiz savunma ürünleri icat edip geliştirdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı.

    Ancak, ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık.

    Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık.

    Evet büyük bir savunma firmasıyız ancak tek başımıza mücadele edecek kadar da güçlü değiliz.

    Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.’



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    aragorn22 4 sa. en beğenilen
    Merak etmeyin katarlının biri alır
    Yanıtla +17
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    cızırtılıhoparlör 4 sa. Akbaba89
    Bahsettiğin şirket Bayraktar, bu haberdeki ise ayrı bir firma.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Parsbey 2 sa.
    Watozz denilen saçmalığın palavradan başka birşey olmadığını izah ede ede yazdığımızda vatan haini ilan edilmiştik. Devletten teşviği alıp tüymek yeni moda. Yeterki yandaş ol. İki çizgi animasyon yap götür parayı.



    Sırada daha Altay var. Altay tankından da çok pis kokular çıkmaya başladı.



    İhale seri üretime hazır olduğunu açıklayan Otokar a verilse şimdi envanterde olacak olan tank şimdi çıkmaz çarşambaya kaldı.



    Altay konusunda yazılacak çok şey var aslında.



    Ha birde yerli savaş uçağımız var. Malum onun da motor işi sakallıya gitti. Yerli savaş uçağımızın sonu da Watozz gibi olacak.



    Sonuçta parayı götürenler ihya olacak.





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    crazywinner3 2 sa.
    Zamanında wattozz denen saçmalığa saçmalık dediğimizde sövmüşlerdi forumda :D Bu çomarlar yüzünden zaten foruma girmez olduk. Alın başınıza çalın wattozz'unuzu
    Edit: Doğal ortamındaki çomarlar linkte görülebilir donanimhaber.com/...
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    deniz_sea 2 sa.
    Yazık olmuş...
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    Source 4 sa.
    Wattozz'un o kadar reklamı yapıldı tek rakibi Amerikan bir şirketti neden destek almadı anlamadım, dünyadan çok fazla istek olduğu söyleniyordu şok tabancası için üzdü açıkçası.
    Yanıtla +2
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    aragorn22 4 sa. en beğenilen
    Merak etmeyin katarlının biri alır
    Yanıtla +17
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    cızırtılıhoparlör 4 sa. Akbaba89
    Bahsettiğin şirket Bayraktar, bu haberdeki ise ayrı bir firma.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Galatas4ray 4 sa. cızırtılıhoparlör
    Vatandaş bakmak ile görmek arasındaki farkı bilmiyor boşver.
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    Akbaba89 4 sa.
    İhalar sihalar ne olacak? Kısaca batmış firma, iflas etmeden tası tarağı topluyorlar.
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