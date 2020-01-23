Albayraklar savunma sektöründen çekiliyor

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Albayraklar Holding’e bağlı savunma sanayi şirketi Albayrak Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş., sektörden çekilme kararı aldı. Bu nedenle şirketin hisseleri satılığa çıkarılıyor.

2017 yılında kurulan Albayrak Savunma Teknolojileri Sanayi A.Ş., Wattozz isimli marka altında savunma sanayi ürünleri geliştirdi. Firma tarafından geliştirilen Wattozz enerji silahı, yurt dışında pek çok ülke tarafından kullanılıyor.

Firma tarafından geliştirilen bir başka ürün ise Wattozz T61. Bu ürün silahlardaki tepmeyi azaltıyor, namlu alevini gizliyor, etkili menzilini arttırıyor. Wattozz’un bir başka projesi ise vatoz balığı görünümlü silahlı insansız deniz aracı idi. Bu proje rafa kalkmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Vatoz balığı şeklinde silahlı insansız deniz aracı: WATTOZZ"

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Firma tarafından yapılana açıklamada çok sayıda ülkeden yaklaşık 750 bin adet silah siparişi aldıklarını ancak bunların seri üretimi için destek alamadıklarına vurgu yapıldı. Ayrıca holdingin faaliyet gösterdiği diğer sektörlerdeki alacakların tahsil edilememesi de sebepler arasında gösterildi.

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Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir finans desteği almadan Türk savunma sanayisinin toplam yıllık ihracat rakamını tek başına yakalayabilecek satış değerine sahip eşsiz savunma ürünleri icat edip geliştirdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı.

Ancak, ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık.

Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık.

Evet büyük bir savunma firmasıyız ancak tek başımıza mücadele edecek kadar da güçlü değiliz.

Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.’

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