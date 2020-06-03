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    Huawei'nin ekran altı kameralı telefonunun tasarımı ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Huawei, tam ekran deneyimi yaşatacak bir telefon üzerinde çalışıyor. Çıkan son render görüntüleri ise bizi nasıl bir cihazın beklediği hakkında ipuçları veriyor.
    22 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin ekran altı kameralı telefonunun tasarımı ortaya çıktı

    Akıllı telefonlar konusunda güvenilir bir kaynak olan Ben Geskin, Huawei'nin ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunun nasıl görüneceğine dair render görüntülerini paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı"

    Tam ekranlı akıllı telefonlar yaklaşıyor

    Patentte yer alan bilgilere göre oluşturulan bu görsellere baktığımızda, cihazın şelale olarak adlandırılan kavislerle birlikte tam ekranlı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu da kullanıcıların hayal ettiği gibi, çentiksiz veya deliksiz bir ekranın yaklaştığına işaret ediyor. Cihazın arka panelinde ise "Oreo" görünümünde dörtlü kamera modülü yer alıyor.

    Şimdiye kadar, OPPO ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri ekran altı kamera teknolojisini ve prototip cihazlarını gösterdiler ve ekran altı kamera teknolojisinin yakın gelecekte yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Sektör lideri Samsung ise bu yönde bir açıklama yapmamış olsa da, şirketin tam ekranlı bir akıllı telefon için çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.



    https://twitter.com/BenGeskin/status/1267754030383628288 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    FlyingUnderpants 6 sa.
    Bir zahmet tam ekranlı akıllı telefonlar gelsin artık.

    Son 10 yılda telefon piyasası üst rakamı US$600'den, US$1,200'e geldi. Tam 2 katı yükseldi. Buna karşılık tasarım ve teknoloji yavaş ilerliyor. Telefon ile yapılabilecekler hala on yıl öncesi ile aynı.
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    powertr06 (ahmet aybar) 13 sa.
    Beynim nasıl eridiyse sabahtan beri haberi Huawei nin altı kameralı telefonu diye okuyormuşum şimdi girince farkettim ekran altı kamera diye :D Cihazın tasarım böyle gelirse benim için kusursuz tasarıma sahip cihaz bu olur ama kavisler biraz fazla tutuşu zorlaştırır böyle.
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    pacmanss 14 sa. yeni yorumcu
    Cihaz gerçekten çok başarılı görünüyor , Sağlam bir donanımla üst seğmenti yok eder.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 16 sa. yeni yorumcu
    Güzel ama maaliyeti ve herhangi bir hasar durumunda öldürücü bir miktar ödeyeceğimiz kesin
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    cy2828 (Y C) 21 sa. yeni yorumcu
    Kamera tasarımı çok hoş olmuş kim tasarlıyorsa ellerine sağlık eminim düşünüp tasarlamak kolay değildir
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    cy2828 (Y C) 21 sa. yeni yorumcu
    Render görüntüsü demişken birden aklıma kuzenimin aldığı renderlar geldi ..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Escapetolife 21 sa.
    Bu olay da gerçekleşince tasarım uzmanlarımız sadece arka kamera dizilimini konuşacak, yok yatay dizseydi daha iyiydi, yok neden ortalamadın.
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    zero fear 21 sa.
    Şu Oreo kamera tasarımı çok hoşuma gidiyor.
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    FoBç (Fırat Orak) 21 sa. yeni yorumcu zero fear
    Kamera tasarımı benimde çok hoşuma gidiyor ekran zaten mükemmel Pop up kamera da güzel bir seçenek fakat uzun kullanım sonucu ne olur onu bilemiyorum
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    Whippoorwill 21 sa.
    Cihaz çok şık görünüyor ama kazara yere düşse çok yan yakar çok.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 22 sa.
    Telefon ekranında çentik, delik gibi saçmalıklar görmek istememe takıntısı olanlar yaşadı. Pop-up kamera da güzel bir çözümdü ancak kullanıcılar mekanizmaya temkinli yaklaştılar.
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    paco_ct (cenk tez) 21 sa. alaz1903
    onlardan biri benim 😂🤣 simetri hastalığım yok ama ekrana baktığımda rahatsız ediyor orda kamera olması beklediğim tasarım anlayışından biri bu kesinlikle,mekanik pop-up kamera sisteminide seviyorum ama çoğunlukla o modellerde bir kısım özellikleri orta veya alt seviye olarak kullanıyorlar huawei iyi bir firma olsada alırmıyım bilemedim, farklı markalardan da bu anlayışı gösteren tasarımlar bekliyorum şimdilik 😊
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    3876 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, ekran altı kamera ve
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