Huawei'nin ekran altı kameralı telefonunun tasarımı ortaya çıktı

Akıllı telefonlar konusunda güvenilir bir kaynak olan Ben Geskin, Huawei'nin ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonunun nasıl görüneceğine dair render görüntülerini paylaştı.
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Tam ekranlı akıllı telefonlar yaklaşıyor
Patentte yer alan bilgilere göre oluşturulan bu görsellere baktığımızda, cihazın şelale olarak adlandırılan kavislerle birlikte tam ekranlı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bu da kullanıcıların hayal ettiği gibi, çentiksiz veya deliksiz bir ekranın yaklaştığına işaret ediyor. Cihazın arka panelinde ise "Oreo" görünümünde dörtlü kamera modülü yer alıyor.
Şimdiye kadar, OPPO ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri ekran altı kamera teknolojisini ve prototip cihazlarını gösterdiler ve ekran altı kamera teknolojisinin yakın gelecekte yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Sektör lideri Samsung ise bu yönde bir açıklama yapmamış olsa da, şirketin tam ekranlı bir akıllı telefon için çalışmalarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.
https://twitter.com/BenGeskin/status/1267754030383628288 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son 10 yılda telefon piyasası üst rakamı US$600'den, US$1,200'e geldi. Tam 2 katı yükseldi. Buna karşılık tasarım ve teknoloji yavaş ilerliyor. Telefon ile yapılabilecekler hala on yıl öncesi ile aynı.