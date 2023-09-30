Aliağa Robotik, TEKNOFEST İzmir'de öğrencilerin robotik projelerini sergiliyor!

TEKNOFEST İzmir’de teknoloji, bilim, uzay, havacılık ve savunma sanayi sektöründen yerli ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Bilim ve teknoloji odaklı çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleniyor.
Festivalde İzmir Aliağa Belediyesi ve Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu iş birliğiyle açılan stantta, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gerçek hayattaki sorunlara yönelik inovatif çalışmaları sergileniyor.
Ortaokul öğrencilerinin tasarladığı akıllı vinç sistemleri ise iş kazanlarının önüne geçmek için operatöre ihtiyaç duymadan otonom şekilde çalışıyor. Sahada kesintisiz ve güvenli şekilde taşımacılık yapmayı amaçlıyor.
Stantta ayrıca çeşitli oyun tasarımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları yer almakta. Geçen sene Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda dünya birinciliği başarısı elde eden Aliağa Robotik öğrencisi Aslan Ateş SARIBAŞ, oyun tasarımı alanındaki projesini ziyaretçilere tanıtıyor.
Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu Kurucusu Eren Çelikkıran, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Geçen sene elde edilen başarının kalıcı olması yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, standı ziyaret ederek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.