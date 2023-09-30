Aliağa Robotik, TEKNOFEST İzmir'de öğrencilerin robotik projelerini sergiliyor!

Tam Boyutta Gör Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel olarak bu sene üç farklı şehirde düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin son durağı TEKNOFEST İzmir, teknolojiseveleri ağırlıyor. Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen festival, 1 Ekim’de sona erecek.

TEKNOFEST İzmir’de teknoloji, bilim, uzay, havacılık ve savunma sanayi sektöründen yerli ürünler ziyaretçilerle buluşuyor. Bilim ve teknoloji odaklı çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleniyor.

Festivalde İzmir Aliağa Belediyesi ve Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu iş birliğiyle açılan stantta, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gerçek hayattaki sorunlara yönelik inovatif çalışmaları sergileniyor.

Tam Boyutta Gör İlkokul öğrencileri tarafından robotik materyaller ile geliştirilen tarım makinesi prototipi, tarımda verimliliği artırmayı amaçlıyor. Geliştirilen araç, insana bağımlılığı en aza indiriyor ve yapay zeka teknolojileriyle topraktan maksimum verimi alıyor. Üzerindeki sensörler ile topraktaki ürünleri tam vaktinde hasat ediyor.

Ortaokul öğrencilerinin tasarladığı akıllı vinç sistemleri ise iş kazanlarının önüne geçmek için operatöre ihtiyaç duymadan otonom şekilde çalışıyor. Sahada kesintisiz ve güvenli şekilde taşımacılık yapmayı amaçlıyor.

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Stantta ayrıca çeşitli oyun tasarımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları yer almakta. Geçen sene Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda dünya birinciliği başarısı elde eden Aliağa Robotik öğrencisi Aslan Ateş SARIBAŞ, oyun tasarımı alanındaki projesini ziyaretçilere tanıtıyor.

Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu Kurucusu Eren Çelikkıran, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Geçen sene elde edilen başarının kalıcı olması yönünde çalışmalar yapıldığını söyledi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, standı ziyaret ederek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.





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