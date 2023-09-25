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    TEKNOFEST İzmir bu hafta kapılarını ziyaretçilere açıyor

    Türkiye'nin en büyük teknoloji, havacılık ve bilim festivali TEKNOFEST'in İzmir ayağı olan TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Çiğli Havalimanında düzenlenecek.
    TEKNOFEST İzmir bu hafta kapılarını ziyaretçilere açıyor Tam Boyutta Gör
    Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel olarak bu sene üç farklı şehirde düzenlenen TEKNOFEST'in son durağı olan TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açılıyor. TEKNOFEST İzmir, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Çiğli Havalimanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bilim ve teknolojiseverleri ağırlayacak.

    TEKNOFEST İzmir'de neler olacak?

    TEKNOFEST İzmir'e teknoloji, bilim, savunma sanayi ve havacılık sektörlerinden yerli firmalar katılıyor. Şirketlerin yerli ve milli teknolojileri sergilenecek. Teknoloji, bilim ve havacılık yarışmaları düzenlenecek.

    Take Off Girişim Zirvesinin ön etkinlikleri İzmir’de

    TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST Yarışmalarına başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi ve bu sayede ülkemizin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenleniyor. TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 Milyon TL’den fazla ödül imkânı sunuluyor. 

    İlk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması düzenlenecek

    Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST İzmir’de Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması düzenleniyor. Yarışma kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedefleniyor. 913 takım başvurusunun alındığı Deneyap Fikir Maratonunda 28 takım, 1005 takım başvurusunun alındığı Deneyap Makeathon’da ise 32 finalist takım yarışacak. 

    Milli gururlarımız gösteri uçuşu yapacak

    Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk festival boyunca İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yine TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileriyle İzmir’de de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarından Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri uçuş gösterisi yapacak.

    Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağında bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri, bu sene ilk defa düzenlenen TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini ağırlayacak.

    Her sene olduğu gibi TEKNOFEST İzmir’de tanıtım ve etkinlik stantları bulunacak. 11 sektörden 78 Paydaş Kurum ve 17 Sponsor, 67 Firma, 39 Food Court katılımcısı olmak üzere 106 katılımcı firma tarafından açılacak 130 stant ile beraber toplam 208 stant yer alacak. Stantlarda düzenlenecek 300’den fazla stant etkinliği öğrenciler ve gençlerle buluşacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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