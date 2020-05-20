Alibaba, akıllı hoparlörü için yapay zekaya 1.4 milyar dolar yatırım yapacak

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Çinli e-ticaret devi Alibaba Group, Tmall Genie akıllı hoparlörünü daha donanımlı hale getirmek için yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) sistemlerine 10 milyar yuan (yaklaşık 1.41 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

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Şirket parayı Tmall Genie'ye daha fazla içerik eklemek ve özel teknolojiler geliştirmek üzere harcayacak. Akıllı hoparlörün ilk versiyonu 2017'de piyasaya sürülmüştü. Cihaz tıpkı rakip modeller gibi kullanıcılarla sesli arayüz üzerinden etkileşime giriyor.

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Pazarda sıkı rekabet var

Tmall Genie, AliGenie isimli bir sesli asistana sahip. Bu sayede müzik çalma, hava durumu bilgilerini aktarma ve akıllı ev aletlerini kontrol etme gibi kendisinden beklenen özellikleri yerine getirebiliyor. Hatta sesli komutla Alibaba'nın alışveriş sitesi Tmall'dan ürün bile sipariş edebiliyor.

Alibaba, Çin akıllı hoparlör pazarında Xiaomi ve Baidu ile sıkı bir rekabet halinde. Araştırma şirketi Canalys'in son verilerine göre Alibaba geçen yıl 16.8 milyon akıllı hoparlör sevkiyatı gerçekleştirdi. Baidu ise 17.3 milyon adetle daha ön sırada yer aldı.

https://www.reuters.com/article/us-alibaba-iot/alibaba-to-invest-1-4-billion-in-ai-system-for-smart-speakers-idUSKBN22W0U1

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