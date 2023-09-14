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    Alibaba, yapay zeka faaliyetlerini artıyor!

    Teknoloji devi Alibaba, Çin’deki kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından yeni yapay zeka modelini genel kullanıma açtı. Şirketin yeni yapay zekasının, ChatGPT ile benzerlikler taşıdığı ifade edildi.
    Alibaba, yapay zeka faaliyetlerini artıyor! Tam Boyutta Gör
    Alibaba, "Tongyi Qianwen" adlı yapay zeka sistemini duyurdu. Yeni yapay zeka sisteminin Çin genelinde kamu ve kurumsal erişime açık olacağı belirtildi. Lansman, Çin’de yetkililerin yapay zeka sistemleri için başvuruları kabul etmesinin ardından geldi.

    Tongyi Qianwen’in İngilizce ve Çince metinler üzerine eğitilmiş ChatGPT benzeri bir dil modeli olduğu ifade edildi. Alibaba’nın yapay zeka modelinin ChatGPT4’ün 10 katı parametre ile eğitildiği iddia edildi. Alibaba, daha önce Tongyi Qianwen mimarisine dayanan iki adet 7 milyar parametreli açık kaynak modeli yayınlamıştı. Tongyi Qianwen, beta test aşamasında yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubunun kullanımına sunulmuştu.

    Çin hükümeti, haziran ayında kamuya açıklanan tüm yapay zeka teknolojilerinin incelenmesi gerektiğini bildirmişti. Hükümetin yapay zeka ile ilgili kuralları 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Baidu, Tencent, TikTok ve ByteDance dahil olmak üzere önde gelen Çinli şirketlere onay verilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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