Alibaba, yapay zeka faaliyetlerini artıyor!

Tongyi Qianwen’in İngilizce ve Çince metinler üzerine eğitilmiş ChatGPT benzeri bir dil modeli olduğu ifade edildi. Alibaba’nın yapay zeka modelinin ChatGPT4’ün 10 katı parametre ile eğitildiği iddia edildi. Alibaba, daha önce Tongyi Qianwen mimarisine dayanan iki adet 7 milyar parametreli açık kaynak modeli yayınlamıştı. Tongyi Qianwen, beta test aşamasında yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubunun kullanımına sunulmuştu.
Çin hükümeti, haziran ayında kamuya açıklanan tüm yapay zeka teknolojilerinin incelenmesi gerektiğini bildirmişti. Hükümetin yapay zeka ile ilgili kuralları 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Baidu, Tencent, TikTok ve ByteDance dahil olmak üzere önde gelen Çinli şirketlere onay verilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.