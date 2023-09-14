Alibaba, yapay zeka faaliyetlerini artıyor!

Tam Boyutta Gör Alibaba, "Tongyi Qianwen" adlı yapay zeka sistemini duyurdu. Yeni yapay zeka sisteminin Çin genelinde kamu ve kurumsal erişime açık olacağı belirtildi. Lansman, Çin’de yetkililerin yapay zeka sistemleri için başvuruları kabul etmesinin ardından geldi.

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Tongyi Qianwen’in İngilizce ve Çince metinler üzerine eğitilmiş ChatGPT benzeri bir dil modeli olduğu ifade edildi. Alibaba’nın yapay zeka modelinin ChatGPT4’ün 10 katı parametre ile eğitildiği iddia edildi. Alibaba, daha önce Tongyi Qianwen mimarisine dayanan iki adet 7 milyar parametreli açık kaynak modeli yayınlamıştı. Tongyi Qianwen, beta test aşamasında yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubunun kullanımına sunulmuştu.

Çin hükümeti, haziran ayında kamuya açıklanan tüm yapay zeka teknolojilerinin incelenmesi gerektiğini bildirmişti. Hükümetin yapay zeka ile ilgili kuralları 15 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Baidu, Tencent, TikTok ve ByteDance dahil olmak üzere önde gelen Çinli şirketlere onay verilmişti.

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