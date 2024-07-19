Alien: Romulus filminden yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Alien filmi Alien: Romulus, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak. 16 Ağustos'ta gösterime girecek olan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren 20th Century Studios, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı.

Bilim-kurgu ve korku türlerini başarılıyla harmanlayan Alien (Yaratık) serisi, Romulus ile birlikte yeni bir döneme girecek. Ridley Scott'ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı Alien: Romulus, serinin son çıkan filmi Covenant'a doğrudan bir devam filmi olmayacak; Bunun yerine aynı evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Öte yandan film bilim-kurgudan türünden ziyade korku türüne ağırlık verecek.

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Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek

Romulus, ilk Alien filmi ile James Cameron'ın çektiği ikinci filmin arasında geçiyor ve uzak bir gezegende yaşayan bir grup gencin, evrendeki en tehlikeli yaşam türüyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

Alien: Romulus'un yönetmen koltuğunda, Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez oturuyor. Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan Disney, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürme niyetinde..

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