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    Anlık Bildirim

    Alien: Romulus filminden yeni fragman geldi

    Merakla beklenen yeni Alien filminden son bir fragman daha yayınlandı. Alien: Romulus adını taşıyan film, 16 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Film, seriyi korku türüne döndürecek.
    Alien: Romulus filminden yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yeni Alien filmi Alien: Romulus, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak. 16 Ağustos'ta gösterime girecek olan film için tanıtım çalışmalarını sürdüren 20th Century Studios, bugün filmden son bir fragman daha yayınladı.

    Bilim-kurgu ve korku türlerini başarılıyla harmanlayan Alien (Yaratık) serisi, Romulus ile birlikte yeni bir döneme girecek. Ridley Scott'ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı Alien: Romulus, serinin son çıkan filmi Covenant'a doğrudan bir devam filmi olmayacak; Bunun yerine aynı evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Öte yandan film bilim-kurgudan türünden ziyade korku türüne ağırlık verecek.

    Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek

    Romulus, ilk Alien filmi ile James Cameron'ın çektiği ikinci filmin arasında geçiyor ve uzak bir gezegende yaşayan bir grup gencin, evrendeki en tehlikeli yaşam türüyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

    Alien: Romulus'un yönetmen koltuğunda, Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez oturuyor. Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor.

    Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan Disney, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürme niyetinde..

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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