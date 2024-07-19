Alien: Romulus filminden yeni fragman geldi

Bilim-kurgu ve korku türlerini başarılıyla harmanlayan Alien (Yaratık) serisi, Romulus ile birlikte yeni bir döneme girecek. Ridley Scott'ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı Alien: Romulus, serinin son çıkan filmi Covenant'a doğrudan bir devam filmi olmayacak; Bunun yerine aynı evrende geçen yeni bir hikâye anlatacak. Öte yandan film bilim-kurgudan türünden ziyade korku türüne ağırlık verecek.
Alien: Romulus, 16 Ağustos'ta Vizyona Girecek
Romulus, ilk Alien filmi ile James Cameron'ın çektiği ikinci filmin arasında geçiyor ve uzak bir gezegende yaşayan bir grup gencin, evrendeki en tehlikeli yaşam türüyle karşı karşıya gelmesini anlatıyor.
Alien: Romulus'un yönetmen koltuğunda, Don't Breathe ve Evil Dead (2013) gibi korku filmleriyle tanınan Fede Álvarez oturuyor. Geçtiğimiz yıl Priscilla filmiyle övgü toplayan Cailee Spaeny'nin başrolünü üstlendiği Alien: Romulus'un oyuncu kadrosunda Isabela Merced, David Jonsson, Archie Reneaux ve Aileen Wu gibi genç isimler yer alıyor.
Oyuncu kadrosundan da anlayacağınız üzere Romulus, önceki Alien filmlerinden daha düşük profilli bir yapım olacak. Hayal kırıklığı yaratan Alien: Covenant'ın ardından bu seriye büyük bütçeler ayırmaktan kaçınan Disney, daha düşük bütçeyle çekilmiş, korku türünde filmlerle bu seriyi sürdürme niyetinde..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.