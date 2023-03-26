Tam Boyutta Gör Kripto para sektörü her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bankalar da kripto para sektörünü yakından takip ediyor. Almanya’daki yaklaşık 1.200 bankaya menkul kıymet işleme hizmeti sunan Deutsche WertpapierService Bank (Dwpbank), Bitcoin’i sunacak yeni bir platform olan wpNex’i kullanıma sunuyor.

Bitcoin’in ve kripto para teknolojisi gün geçtikçe yaygınlaşmasının ardından, birçok büyük oyuncu sektöre girmeye başladı. Bunun sonuncularından olan Alman Dwpbank müşterilerine Bitcoin alım satım işlemlerini sunacak.

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Bu hizmet için Tangany ve Bankhaus Scheich’in ile iş birliği yapılacak. Perakende müşteriler özel anahtarlara sahip olmayacak. Dwpbank CEO’su Heiko Beck, bankanın gelecekte hizmete başka kripto para birimleri, dijital varlıklar ve tokenize menkul kıymetler eklemeyi planladığını söyledi.

Söz konusu yeni hizmet, banka müşterilerinin diğer hesaplarının yanında kripto hesapları da içerecek ve ek Müşterini Tanı prosedürleri gerektirmeyecek. MLP Banking’in hesap ve menkul kıymet işleme başkanı Paul Utzat yaptığı açıklamada, “MLP müşteri portalımızda, mevcut varlık yönetimi teklifimize mantıklı bir ektir” dedi.

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Alman banka Bitcoin alım satım hizmeti sunacak