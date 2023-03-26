Alman banka Bitcoin alım satım hizmeti sunacak

Bitcoin’in ve kripto para teknolojisi gün geçtikçe yaygınlaşmasının ardından, birçok büyük oyuncu sektöre girmeye başladı. Bunun sonuncularından olan Alman Dwpbank müşterilerine Bitcoin alım satım işlemlerini sunacak.
Bu hizmet için Tangany ve Bankhaus Scheich’in ile iş birliği yapılacak. Perakende müşteriler özel anahtarlara sahip olmayacak. Dwpbank CEO’su Heiko Beck, bankanın gelecekte hizmete başka kripto para birimleri, dijital varlıklar ve tokenize menkul kıymetler eklemeyi planladığını söyledi.
Söz konusu yeni hizmet, banka müşterilerinin diğer hesaplarının yanında kripto hesapları da içerecek ve ek Müşterini Tanı prosedürleri gerektirmeyecek. MLP Banking’in hesap ve menkul kıymet işleme başkanı Paul Utzat yaptığı açıklamada, “MLP müşteri portalımızda, mevcut varlık yönetimi teklifimize mantıklı bir ektir” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)