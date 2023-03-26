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    Alman banka Bitcoin alım satım hizmeti sunacak

    Deutsche WertpapierService Bank (Dwpbank) müşterilerine Bitcoin alım satım hizmeti sunacağını duyurdu.                                                            
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    Alman banka Bitcoin alım satım hizmeti sunacak Tam Boyutta Gör
    Kripto para sektörü her geçen gün hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bankalar da kripto para sektörünü yakından takip ediyor. Almanya’daki yaklaşık 1.200 bankaya menkul kıymet işleme hizmeti sunan Deutsche WertpapierService Bank (Dwpbank), Bitcoin’i sunacak yeni bir platform olan wpNex’i kullanıma sunuyor.

    Bitcoin’in ve kripto para teknolojisi gün geçtikçe yaygınlaşmasının ardından, birçok büyük oyuncu sektöre girmeye başladı. Bunun sonuncularından olan Alman Dwpbank müşterilerine Bitcoin alım satım işlemlerini sunacak.

    Bu hizmet için Tangany ve Bankhaus Scheich’in ile iş birliği yapılacak. Perakende müşteriler özel anahtarlara sahip olmayacak. Dwpbank CEO’su Heiko Beck, bankanın gelecekte hizmete başka kripto para birimleri, dijital varlıklar ve tokenize menkul kıymetler eklemeyi planladığını söyledi.

    Söz konusu yeni hizmet, banka müşterilerinin diğer hesaplarının yanında kripto hesapları da içerecek ve ek Müşterini Tanı prosedürleri gerektirmeyecek. MLP Banking’in hesap ve menkul kıymet işleme başkanı Paul Utzat yaptığı  açıklamada, “MLP müşteri portalımızda, mevcut varlık yönetimi teklifimize mantıklı bir ektir” dedi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 52 dakika önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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