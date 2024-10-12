BYD'nin yükselişi sürüyor: Çin'de en çok satan otomobil üreticisi oldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elekrikli araçlarıyla hızla büyüyen BYD, geçtiğimiz ay Çin'de SAIC'i geçerek en çok satan otomobil grubu oldu. Geçtiğimiz yıl satışlarını %62 oranında arttırarak 3 milyondan fazla araç satan BYD, ivmesini sürdürerek zirveye yerleşmeyi başardı.

SAIC'in Volkswagen ve General Motors da dahil olmak üzere önde gelen küresel otomobil üreticileriyle ortak girişimleri olduğu düşünüldüğünde, bu dönüm noktasının önemi artıyor.

Eylül'de satışlarını %45 arttırdı

BYD Grubu, geçen ay 419.426 araç satarak rekor kırdı ve geçtiğimiz senenin aynı aynına göre %45 artış kaydetti. Satış rakamlarına BYD'nin Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang alt markaları dahil durumda. Eylül, BYD'nin üst üste dördüncü rekor kıran ayı oldu. Çin'deki yoğun rekabete ve fiyat savaşına rağmen BYD pazar payını arttırmaya devam ediyor.

Tam Boyutta Gör BYD'nin en ucuz elektrikli otomobili Seagull, Ağustos ayında Çin'de 40.949 adet satarak en çok satan elektrikli model oldu. Şirket, Eylül ayında 43.425 adet Seagull daha sattı. BYD Seagull, Çin'de 10.000 doların altında bir fiyata satılıyor. Şirket, Seagull, Dolphin ve Yuan Plus gibi düşük maliyetli elektrikli araçlarla pazara öncülük ediyor.

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Yurt dışı yatırımlarını arttırıyor

BYD, uygun fiyatlı araçlarıyla tanınsa da yeni pikap kamyonetler, lüks SUV'ler ve elektrikli süper otomobillerle ürün gamını hızla genişletiyor. BYD ayrıca yurtdışı yatırımlarını da arttırıyor. Şirket, Türkiye, Macaristan, Pakistan ve Meksika'da yeni fabrika kurma hazırlıkları yapıyor.

BYD, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk kez Honda ve Nissan'dan daha fazla araç satarak dünyanın en büyük 7. otomobil üreticisi olmayı başardı. Gidişata bakılırsa önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara tırmanacak gibi görünüyor.

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BYD, SAIC'i geçerek Çin'de en çok satan otomobil üreticisi oldu