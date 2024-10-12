BYD'nin yükselişi sürüyor: Çin'de en çok satan otomobil üreticisi oldu

SAIC'in Volkswagen ve General Motors da dahil olmak üzere önde gelen küresel otomobil üreticileriyle ortak girişimleri olduğu düşünüldüğünde, bu dönüm noktasının önemi artıyor.
Eylül'de satışlarını %45 arttırdı
BYD Grubu, geçen ay 419.426 araç satarak rekor kırdı ve geçtiğimiz senenin aynı aynına göre %45 artış kaydetti. Satış rakamlarına BYD'nin Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang alt markaları dahil durumda. Eylül, BYD'nin üst üste dördüncü rekor kıran ayı oldu. Çin'deki yoğun rekabete ve fiyat savaşına rağmen BYD pazar payını arttırmaya devam ediyor.
Yurt dışı yatırımlarını arttırıyor
BYD, uygun fiyatlı araçlarıyla tanınsa da yeni pikap kamyonetler, lüks SUV'ler ve elektrikli süper otomobillerle ürün gamını hızla genişletiyor. BYD ayrıca yurtdışı yatırımlarını da arttırıyor. Şirket, Türkiye, Macaristan, Pakistan ve Meksika'da yeni fabrika kurma hazırlıkları yapıyor.
BYD, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk kez Honda ve Nissan'dan daha fazla araç satarak dünyanın en büyük 7. otomobil üreticisi olmayı başardı. Gidişata bakılırsa önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara tırmanacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...