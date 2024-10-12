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    BYD'nin yükselişi sürüyor: Çin'de en çok satan otomobil üreticisi oldu

    Elekrikli araçlarıyla hızla büyüyen BYD, geçtiğimiz ay Çin'de SAIC'i geçerek en çok satan otomobil grubu oldu. Eylül'de 419.426 araç satan üretici, satışlarını %45 arttırdı.
    BYD, SAIC'i geçerek Çin'de en çok satan otomobil üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Elekrikli araçlarıyla hızla büyüyen BYD, geçtiğimiz ay Çin'de SAIC'i geçerek en çok satan otomobil grubu oldu. Geçtiğimiz yıl satışlarını %62 oranında arttırarak 3 milyondan fazla araç satan BYD, ivmesini sürdürerek zirveye yerleşmeyi başardı.

    SAIC'in Volkswagen ve General Motors da dahil olmak üzere önde gelen küresel otomobil üreticileriyle ortak girişimleri olduğu düşünüldüğünde, bu dönüm noktasının önemi artıyor.

    Eylül'de satışlarını %45 arttırdı

    BYD Grubu, geçen ay 419.426 araç satarak rekor kırdı ve geçtiğimiz senenin aynı aynına göre %45 artış kaydetti. Satış rakamlarına BYD'nin Denza, Fang Cheng Bao ve Yangwang alt markaları dahil durumda. Eylül, BYD'nin üst üste dördüncü rekor kıran ayı oldu. Çin'deki yoğun rekabete ve fiyat savaşına rağmen BYD pazar payını arttırmaya devam ediyor.

    BYD, SAIC'i geçerek Çin'de en çok satan otomobil üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    BYD'nin en ucuz elektrikli otomobili Seagull, Ağustos ayında Çin'de 40.949 adet satarak en çok satan elektrikli model oldu. Şirket, Eylül ayında 43.425 adet Seagull daha sattı. BYD Seagull, Çin'de 10.000 doların altında bir fiyata satılıyor. Şirket, Seagull, Dolphin ve Yuan Plus gibi düşük maliyetli elektrikli araçlarla pazara öncülük ediyor.

    Yurt dışı yatırımlarını arttırıyor

    BYD, uygun fiyatlı araçlarıyla tanınsa da yeni pikap kamyonetler, lüks SUV'ler ve elektrikli süper otomobillerle ürün gamını hızla genişletiyor. BYD ayrıca yurtdışı yatırımlarını da arttırıyor. Şirket, Türkiye, Macaristan, Pakistan ve Meksika'da yeni fabrika kurma hazırlıkları yapıyor.

    BYD, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk kez Honda ve Nissan'dan daha fazla araç satarak dünyanın en büyük 7. otomobil üreticisi olmayı başardı. Gidişata bakılırsa önümüzdeki yıllarda daha üst sıralara tırmanacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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