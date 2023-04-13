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    AloTech'in chatbotuna ChatGPT-4 yapay zekası entegre edildi

    OpenAI'ın devrim yaratan ChatGPT-4 yapay zeka teknolojisi, AloTech'in chatmot robot müşteri temsilcisi sistemine entegre edldi. Müşterilerin soruları ChatGPT-4 teknolojisiyle yanıtlanacak.
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    AloTech'in chatbotuna ChatGPT-4 yapay zekası entegre edildi Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT-4, kısa sürede günümüzün en gelişmiş yapay zekası haline geldi. Firmalara chatbot robot müşteri temsilcisi hizmeti sunan yerli çağrı merkezi platformu AloTech, ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile iş birliği yaptığını duyurdu. Chatbot müşteri temsilcisi, müşteri taleplerini yapay zeka ile yanıtlayarak müşteri temsilcisine aktarmadan sorulara yanıtlar sunuyor. Yapay zekanın çözüm bulamadığı durumlarda canlı müşteri temsilcisine yönlendiriyor.

    AloTech’in chatbot robot müşteri temsilcisine ChatGPT-4 yapay zekası entegre edilecek. 100 trilyon parametre ile veri işleme kapasitesine sahip ChatGPT-4, müşterilere daha gelişmiş deneyim sunacak. Müşterilerin yazdığı soruları doğru bir şekilde anlayacak ve dili doğal şekilde kullanarak daha doğru yanıtlar verecek.

    AloTech, 44 ülkede 700’ün üzerinde firmaya hizmet veriyor. ChatGPT-4, Türkçe dahil olmak üzere AloTech'in hizmet verdiği tüm ülkelerde kullanılacak.

    ChatGPT’nin avantajı ne olacak?

    ChatGPT entegrasyonu sayesinde müşterilerin canlı müşteri temsilcisine daha az bağlanarak bot ortamında sorularına yanıt bulabileceği ifade ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AloTech CEO’su Cenk Soyak, “Halihazırda kullandığımız bot ile gelen taleplerin yüzde 64’ü müşteri temsilcisine bağlanmaya gerek kalmadan bot ortamında çözülüyordu. Yeni entegrasyonumuz ile  bu oranı yüzde 90’ın üzerine taşımayı hedefliyoruz. Böylece sistemimizi kullanan 30 binin üzerindeki müşteri temsilcisi de tekrarlayan sorular yerine tüketicilerin daha kompleks taleplerine zaman ayırabilecek, çok daha verimli çalışabilecekler.” dedi.

    ChatGPT entegrasyonunun sektörde ilk olduğunu vurgulayan Soyak, şunları söyledi:

     “Çağrı merkezlerinde chatbot kullanımı son yıllarda hızla artış gösteriyor. AloTech verileri de 2022 yılındaki chatbot kullanımının bir önceki yıla göre yüzde 750 arttığını gösteriyor. Hiç kuşkusuz kullanım arttıkça chatbot’lara yönelik beklenti de yükseliyor. Tüketiciler sordukları sorulara hızlı ve net cevaplar almak istiyor. ChatGPT-4 bunu sağlamak adına çok önemli bir adım. Yazılanları sadece anlamakla almayıp, yönlendirme de yapıyor. Hatta günlük konuşmalar ile sohbeti çok daha doğal bir hale getiriyor. Biz de ülkemizde ve 44 ülkede hizmet verdiğimiz 700’ün üzerinde müşterimizin, tüketicilerine üst düzey bir çağrı merkezi deneyimi sunabilmeleri için OpenAI iş birliği yaptık. Bu kapsamda şirketin ticari kullanımlara açık olan en üst versiyon chatbot’u ChatGPT-4’ü sistemimize entegre ettik. Sektörün gelişimine önemli katkı sunacağına inandığımız bir ilke imza attığımız için mutluyuz” dedi.

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