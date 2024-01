Alper Gezeravcı, bugün yer çekimsiz ortamın bağışıklık sistemine etkisi hakkında deney yapacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bugün iki farklı deney üzerinde çalışacak. Bugünkü deneylerde yer çekimsiz ortamın insan üzerindeki ve mikroalg türleri üzerindeki etkilerini inceleyecek.

MESSAGE

MESSAGE (Microgravity Experiments on the Space Station to Study Aging Effects) isimli deneyde; mikro yer çekimi altındaki bağışıklık sistemi tepkileri incelenecek. Bu deneyle uzaydaki yaşamın sağlık üzerindeki etkilerinin aydınlatılması amaçlanıyor.

Alper Gezeravcı ISS'den soruları yanıtladı: Yaşadıklarını anlattı

Araştırma, Alper Gezeravcı’nın 14 günlük uzay görevi boyunca mikro yer çekimi koşullarında bağışıklık hücrelerinin nasıl davrandığını, 25 bin genin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiğini anlamak için tasarlandı. Bu deney, uzayda yaşamın temel sağlık boyutlarına ilişkin kritik anlayışları derinleştirerek gelecekteki uzay misyonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunacak. Bugüne kadar 8 deneyi hayata geçiren Gezeravcı’nın 9’uncu deneyi olan MESSAGE deneyi, Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan'ın proje yürütücülüğünde yürütülüyor.

UzMA

Alper Gezeravcı önceki günlerde başladığı UzMAn isimli deney üzerinde bugün de çalışmalar yapacak. Boğaziçi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu'nun sorumluluğundaki bu deneyle, dünyada zorlu koşullara adapte olan mikroalg türlerinin yerçekimsiz koşullar altında büyüme ve dayanıklılık testlerinin gerçekleştirilmesi, metabolik değişikliklerinin incelenmesi, karbondioksit yakalama performanslarının ve oksijen üretim kabiliyetlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Kapalı sistemlere yaşam destek ünitesi geliştirilmesi hedefleniyor.

