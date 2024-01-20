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    Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk kez bir Türk ayak bastı, Türkçemiz uzayda yankılandı

    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basan İlk Türk olarak adını altın harflerle insanlık tarihine yazdırdı.    
    Alper Gezeravcı
    İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dün başarılı bir şekilde gerçekleşen fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk oldu. Bugün öğle saatlerinde de Crew Dragon uzay kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi.

    610. astoronot Alper Gezeravcı

    Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi. Eylül ayında istasyona ulaşan 7 kişilik Expedition 70 mürettebatı yeni gelen ekibi karşıladı.

    İstasyonda uygulanan teamül gereği yeni gelen astronotlara kanat simgeleri takıldı ve resmen astronot ilan edildi. Alper Gezeravcı istasyona ulaşan 610. astronot ünvanını aldı. Uzaya çıkan ilk Türk ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basan İlk Türk olarak adını altın harflerle insanlık tarihine yazdırdı.

    Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonuna ayak basan 610. as Tam Boyutta Gör

    Karşılama töreninden bir konuşma da yapan Alper Gezeravcı, Türkçe olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve devletimize teşekkürlerini iletti. Ayrıca İstikbal Göklerdedir sözünü tekrarladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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