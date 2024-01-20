Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk kez bir Türk ayak bastı, Türkçemiz uzayda yankılandı

610. astoronot Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi. Eylül ayında istasyona ulaşan 7 kişilik Expedition 70 mürettebatı yeni gelen ekibi karşıladı.
İstasyonda uygulanan teamül gereği yeni gelen astronotlara kanat simgeleri takıldı ve resmen astronot ilan edildi. Alper Gezeravcı istasyona ulaşan 610. astronot ünvanını aldı. Uzaya çıkan ilk Türk ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basan İlk Türk olarak adını altın harflerle insanlık tarihine yazdırdı.
Karşılama töreninden bir konuşma da yapan Alper Gezeravcı, Türkçe olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve devletimize teşekkürlerini iletti. Ayrıca İstikbal Göklerdedir sözünü tekrarladı.
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.