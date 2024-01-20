Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk kez bir Türk ayak bastı, Türkçemiz uzayda yankılandı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, dün başarılı bir şekilde gerçekleşen fırlatma ile uzaya çıkan ilk Türk oldu. Bugün öğle saatlerinde de Crew Dragon uzay kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi.

610. astoronot Alper Gezeravcı

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Crew Dragon, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarıyla kenetlendi. Eylül ayında istasyona ulaşan 7 kişilik Expedition 70 mürettebatı yeni gelen ekibi karşıladı.

Alper Gezeravcıyı taşıyan kapsül ISS’e kenetlendi 5 sa. önce eklendi

İstasyonda uygulanan teamül gereği yeni gelen astronotlara kanat simgeleri takıldı ve resmen astronot ilan edildi. Alper Gezeravcı istasyona ulaşan 610. astronot ünvanını aldı. Uzaya çıkan ilk Türk ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na ayak basan İlk Türk olarak adını altın harflerle insanlık tarihine yazdırdı.

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Karşılama töreninden bir konuşma da yapan Alper Gezeravcı, Türkçe olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve devletimize teşekkürlerini iletti. Ayrıca İstikbal Göklerdedir sözünü tekrarladı.

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