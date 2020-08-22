Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor

    Google'ın üst kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre TikTon'un ABD'deki varlığında devasa firmanın da payı olacak. Bloomberg raporunda Alphabet'in TikTok'ta yatırımcı olacağı ifade ediliyor.
    8 sa.
    736
    8
    1
    sosyal ...
    Abone ol
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor

    Google’ın sahibi firma Alphabet, Bloomberg’te yayınlanan rapora göre TikTok’un ABD’deki operasyonlarını devretmesi sırasında firmaya yatırım yapacak. Bu yatırım, bilgilere göre isimleri paylaşılmayan organizasyonlar tarafından yapılan ortak bir girişimin parçası şeklinde gerçekleşecek.

    Sektördeki en popüler video paylaşım platformlarından birisi hâline gelen TikTok, sadece ABD’de 100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Uygulamanın üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen casusluk skandalı, uygulamanın kullanımını azaltmak yerine benzer tüm durumlarda olduğu gibi artırdı. Buna karşın Amerikan başkanı Donald Trump tarafından yayınlanan kararname ile TikTok’un ABD’deki işini satması ya da tamamen kapatması için 90 gün verilmişti. Firmanın buna bağlı olarak 12 Kasım’a kadar vakti var.

    Ayrıca Bkz. "Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı"

    TikTok’un ABD’deki operasyonlarını yürütmek için müşteri olarak ilk adım atanlardan biri olan Microsoft’un yanına daha sonra Twitter ve Oracle gibi diğer sosyal medya ve yazılım firmaları da dâhil oldu. ABD hükümetinin tavrında bir değişiklik olmadığı sürece uygulama ve 100 milyon kullanıcısı, ya rakip Triller’a geçecek ya da farklı bir firmanın şemsiyesi altında çalışmaya devam edecek. Bu süreçteki karmaşadan faydalanan diğer büyük sosyal medya ağları ise kendi TikTok klonlarını piyasaya sürdüler. Bunların Instagram’daki hâli Reels, YouTube’daki hâli ise iddialara göre YouTube Shorts olacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 3 sa.
    Instagram’da tutar ama YouTube zavallım hiç bir dikiş tutturamıyor bir türlü normal işi dışında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. İnternet hızında rekor kırıldı: 178 Tbps 1 sa. LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı 1 sa. Microsoft: Windows 10’un yeni yapılarına geçiş hissedilir ölçüde hızlanacak 2 sa. Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 2 sa. RTX 3090’ın en net görseli paylaşıldı: 3 slot kaplayacak 3 sa. AKINCI TİHA yüksek irtifa testinde 30 bin feet'i aştı 4 sa. Apple, iPhone 12 modellerinin maliyetini daha basit batarya kartı kullanarak düşürecek 4 sa. Yeni vaka sayısı yeniden 1300’ün üzerinde (22 Ağustos) 4 sa. Windows için "acil durum" güncellemesi yayınlandı 5 sa. Alkolle çalışan robot geliştirildi: RoBeetle 5 sa. Lucid Air, Tesla'yı gölgede bırakma yolunda: 1 dakikalık şarjla 32 km menzil 6 sa. Amiral gemisi gibi görünen LG K61'in kutusunu açtık 6 sa. LG Q92'nin canlı fotoğrafları ortaya çıktı 6 sa. Androidsiz ilk Huawei telefon yıl sonundan önce piyasaya sürülecek 7 sa. Audemars Piguet Code 11.59 satışa sunuldu 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor Sonraki Tarihte ilk defa fonksiyon gören insan kalbi üretildi 9 sa. Apple, uygulama içi satın alımlar için WordPress'e yaptığı baskıyı kazandı 10 sa. Yenilenmiş telefon satışına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi 11 sa. Epic Store’un ücretsiz dağıttığı Remnant: From the Ashes, 10 milyondan fazla hesaba eklendi 12 sa. 90Hz yenileme hızına sahip ekranıyla Oppo A53 tanıtıldı! 13 sa. AMD Ryzen 5000 APU ailesi her yongada 8 adet Zen 3 çekirdeği barındıracak 14 sa. Dönebilir ekranlı Samsung The Sero TV ülkemizde satışa başladı 15 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Tab A tablet modeli var 15 sa. Samurai Jack: Battle Through Time indirmeye sunuldu 23 sa. Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü 1 gün Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte." 1 gün Adobe Lightroom'un iOS sürümüne gelen son güncelleme bazı kullanıcıların tüm fotoğraflarının silinmesine sebep oldu 1 gün Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir 1 gün Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti 1 gün Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos) 1 gün Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı 1 gün Tek adaptör ile her şeyi şarj et! "Hyper Juice 100W güç adaptörü incelemesi" 1 gün Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza 1 gün Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler? 1 gün İşte tarihi sondajın teknik detayları Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız