Alphabet, raporlara göre TikTok’a yatırım yapmayı planlıyor

Google’ın sahibi firma Alphabet, Bloomberg’te yayınlanan rapora göre TikTok’un ABD’deki operasyonlarını devretmesi sırasında firmaya yatırım yapacak. Bu yatırım, bilgilere göre isimleri paylaşılmayan organizasyonlar tarafından yapılan ortak bir girişimin parçası şeklinde gerçekleşecek.

Sektördeki en popüler video paylaşım platformlarından birisi hâline gelen TikTok, sadece ABD’de 100 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip. Uygulamanın üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen casusluk skandalı, uygulamanın kullanımını azaltmak yerine benzer tüm durumlarda olduğu gibi artırdı. Buna karşın Amerikan başkanı Donald Trump tarafından yayınlanan kararname ile TikTok’un ABD’deki işini satması ya da tamamen kapatması için 90 gün verilmişti. Firmanın buna bağlı olarak 12 Kasım’a kadar vakti var.

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TikTok’un ABD’deki operasyonlarını yürütmek için müşteri olarak ilk adım atanlardan biri olan Microsoft’un yanına daha sonra Twitter ve Oracle gibi diğer sosyal medya ve yazılım firmaları da dâhil oldu. ABD hükümetinin tavrında bir değişiklik olmadığı sürece uygulama ve 100 milyon kullanıcısı, ya rakip Triller’a geçecek ya da farklı bir firmanın şemsiyesi altında çalışmaya devam edecek. Bu süreçteki karmaşadan faydalanan diğer büyük sosyal medya ağları ise kendi TikTok klonlarını piyasaya sürdüler. Bunların Instagram’daki hâli Reels, YouTube’daki hâli ise iddialara göre YouTube Shorts olacak.

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