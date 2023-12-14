ChatGPT-4 ile çalışan tüyler ürpertici insansı robot Alter3 ile tanışın

Tam Boyutta Gör ChatGPT'nin OpenAI tarafından piyasaya sürülmesinden bu yana geçen bir yıl içinde teknoloji inanılmaz bir şekilde büyüdü ve çok çeşitli entegrasyonlar yaşadı. Teknolojinin video, ses ve görüntü ürettiğini defalarca kez gördük. Ancak şimdi insansı bir robota hayat veriyor. Karşınızda ChatGPT’ye güç veren GPT-4 adlı Büyük Dil Modelini (LLM) kullanarak spontane hareket üretebilen insansı robot: Alter3.

Hayalet taklidi yapabiliyor

Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen Alter3, veritabanında önceden programlanmış girdilere ihtiyaç duymadan, selfie duruşundan hayalet taklidine kadar çeşitli pozları dinamik olarak taklit etmek için Open AI'ın en gelişmiş modeli olan GPT-4’ü kullanıyor. Ekibe göre, Alter3'ün yüz ifadeleri ve jestler aracılığıyla konuşma içeriğine yanıt vermesi, insansı robot teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve diğer “androidlere” minimum değişiklikle kolayca uyarlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Geçmişte hareket gibi düşük seviyeli robot kontrolleri, donanıma bağlı olduğu ve eğitim verilerinde yer almadığı için büyük dil modellerinin kapsamı dışında kalıyordu. Japon ekip bunun üstesinden gelmek için insan hareketinin ifadesini androidin anlayabileceği bir koda çevirmenin bir yolunu buldu.

Peki, Alter3 nasıl çalışıyor? Yeni yöntem ile robotun, geliştiricilerin her bir vücut parçası için programlama yapmasına gerek kalmadan zaman içinde eylem dizileri oluşturabileceği anlamın taşıyor. Tıpkı yeni yürümeye başlayan bir çocuğun emekleme ve yürüme dönemlerinde yaptığı gibi hareket etmeyi öğrenebilir. Ancak şimdilik korkmaya gerek yok zira Alter3, spontane hareket üretebilse de sadece üst gövdeden oluşuyor. Yani ayakları yok.

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Alter3 ile konuşan bir insan "iPhone'unla bir selfie çek" gibi bir şey söylediğinde robot, GPT-4’e selfie çekmenin nasıl bir şey olduğunu sormak daha dahil olmak üzere bir dizi istemde bulunuyor. GPT-4 ise bu istemi robotun anlayabileceği ve gerekli hareketleri yapmak için kullanabileceği Python koduna dönüştürüyor.

Alter3'ün arkasındaki ekip GPT-4 tabanlı yeni metinden harekete keşfini diğer insansı robotlarda da kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Bunun robot geliştirmede önemli bir ilerleme olduğunu söylüyorlar.

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