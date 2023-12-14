ChatGPT-4 ile çalışan tüyler ürpertici insansı robot Alter3 ile tanışın

Hayalet taklidi yapabiliyor
Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen Alter3, veritabanında önceden programlanmış girdilere ihtiyaç duymadan, selfie duruşundan hayalet taklidine kadar çeşitli pozları dinamik olarak taklit etmek için Open AI'ın en gelişmiş modeli olan GPT-4’ü kullanıyor. Ekibe göre, Alter3'ün yüz ifadeleri ve jestler aracılığıyla konuşma içeriğine yanıt vermesi, insansı robot teknolojisinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor ve diğer “androidlere” minimum değişiklikle kolayca uyarlanabiliyor.
Peki, Alter3 nasıl çalışıyor? Yeni yöntem ile robotun, geliştiricilerin her bir vücut parçası için programlama yapmasına gerek kalmadan zaman içinde eylem dizileri oluşturabileceği anlamın taşıyor. Tıpkı yeni yürümeye başlayan bir çocuğun emekleme ve yürüme dönemlerinde yaptığı gibi hareket etmeyi öğrenebilir. Ancak şimdilik korkmaya gerek yok zira Alter3, spontane hareket üretebilse de sadece üst gövdeden oluşuyor. Yani ayakları yok.
Alter3 ile konuşan bir insan "iPhone'unla bir selfie çek" gibi bir şey söylediğinde robot, GPT-4’e selfie çekmenin nasıl bir şey olduğunu sormak daha dahil olmak üzere bir dizi istemde bulunuyor. GPT-4 ise bu istemi robotun anlayabileceği ve gerekli hareketleri yapmak için kullanabileceği Python koduna dönüştürüyor.
Alter3'ün arkasındaki ekip GPT-4 tabanlı yeni metinden harekete keşfini diğer insansı robotlarda da kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor. Bunun robot geliştirmede önemli bir ilerleme olduğunu söylüyorlar.Kaynakça https://huggingface.co/papers/2312.06571 https://interestingengineering.com/innovation/chatgpt-powered-robot-pose-funny-play-ghost Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.