Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası

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Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden biri olan Sharp, yasal alandaki faaliyetlerini hızlandırdı. Şirket, başta elektrikli otomobil üreticisi Tesla olmak üzere, birçok şirkete patent davası açmış durumda.

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Sharp birçok şirketi dava etti

Japonya merkezli Nikkei haber ajansının bildirdiğine göre Sharp, Tokyo Bölge Mahkemesi'nde Tesla aleyhine dava açtı. Davaya konu olan iddia ise, Tesla'nın elektrikli otomobil üretiminde, Sharp'ın patentlerini izinsiz kullanması olarak açıklanıyor. Sharp geçmiş dönemde otomobil bileşenlerinin tasarım ve üretiminde aktif olarak bulunmuştu. 2008 Japonya ekonomisindeki kriz nedeniyle bu alandaki faaliyetlerini yavaşlatan Sharp, Pioneer ile olan iş ortaklığını da bitirmişti.

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Sharp'ın dava açtığı tek şirket Tesla değil. Zira 2020 yılının başından itibaren şirket, Vizio, OPPO ve diğer birkaç televizyon paneli ve ürün üreticisine karşı patent davaları açmıştı. İşin Tesla'yı ilgilendiren kısmına gelirsek eğer, konuyla ilgili henüz şirketten veya CEO Elon Musk'tan bir açıklama yapılmış değil. Japon mahkemesinin, ülkedeki Tesla otomobil satışlarını durdurup durdurmayacağı ise merak konusu olmuş durumda.

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO56971500Y0A310C2TJ2000/

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