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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası

    Japon elektronik devlerinden Sharp, ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası açtı. Şirket, Tesla'nın Japonya'daki araç satışlarının durdurulmasını talep ediyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası
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    Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden biri olan Sharp, yasal alandaki faaliyetlerini hızlandırdı. Şirket, başta elektrikli otomobil üreticisi Tesla olmak üzere, birçok şirkete patent davası açmış durumda.

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    Sharp birçok şirketi dava etti

    Japonya merkezli Nikkei haber ajansının bildirdiğine göre Sharp, Tokyo Bölge Mahkemesi'nde Tesla aleyhine dava açtı. Davaya konu olan iddia ise, Tesla'nın elektrikli otomobil üretiminde, Sharp'ın patentlerini izinsiz kullanması olarak açıklanıyor. Sharp geçmiş dönemde otomobil bileşenlerinin tasarım ve üretiminde aktif olarak bulunmuştu. 2008 Japonya ekonomisindeki kriz nedeniyle bu alandaki faaliyetlerini yavaşlatan Sharp, Pioneer ile olan iş ortaklığını da bitirmişti.

    Sharp'tan elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya patent davası
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    Sharp'ın dava açtığı tek şirket Tesla değil. Zira 2020 yılının başından itibaren şirket, Vizio, OPPO ve diğer birkaç televizyon paneli ve ürün üreticisine karşı patent davaları açmıştı. İşin Tesla'yı ilgilendiren kısmına gelirsek eğer, konuyla ilgili henüz şirketten veya CEO Elon Musk'tan bir açıklama yapılmış değil. Japon mahkemesinin, ülkedeki Tesla otomobil satışlarını durdurup durdurmayacağı ise merak konusu olmuş durumda.



    https://www.nikkei.com/article/DGKKZO56971500Y0A310C2TJ2000/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    merman (Erman .) 1 sa. en beğenilen
    Patent davası diye başlık atıyorsun içinde birtane bilgi yok...20 tane cumle var; hepsi tek şeyi anlatıyor ortada birtane dava var.
    Evet var.
    Ama niye var soruyorum?
    Patent davası diye başlık atıyorsun içinde birtane bilgi yok...20 tane cumle var; hepsi tek şeyi anlatıyor ortada birtane dava var. Evet var. Ama niye v...
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    merman (Erman .) 1 sa. en beğenilen
    Patent davası diye başlık atıyorsun içinde birtane bilgi yok...20 tane cumle var; hepsi tek şeyi anlatıyor ortada birtane dava var.
    Evet var.
    Ama niye var soruyorum?
    Yanıtla +4
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    elophidae (Yavuz Ell) 10 sa.
    Yalnız, başlıkta Tesla’nın elektrikli otomobil şirketi olarak belirtilmesi iyi olmuş.
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