Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu

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Çin merkezli teknoloji şirketi Realme, X50 5G modelini geçtiğimiz Ocak ayında tanıtmıştı ve hemen ardından ise cihazın Pro varyantını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi bu seriye Realme X50 Youth Edition isimli bir yeni modeli daha eklemek üzere.

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Önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor

Sızan bilgilere göre Realme X50 Youth modeli de tıpkı X50 ve Pro modelinde olduğu gibi dördü arkada, ikisi önde olmak üzere altı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak bununla birlikte X50 Youth farklı bir kamera kurulumuyla geleceği belirtilmiş. Ön panelde, ekranın üst kısmındaki dikdörtgen bir deliğe yerleştirilmiş 16MP + 2MP olmak üzere çift sensör yer alıyor. Önceki sızıntılarda selfie kamerasının 32MP'lik tek bir sensörden oluşacağı belirtilmişti.

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Arka kamera modülünün ise dikey olarak sıralanmış 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik ve 2MP makro sensörden oluşacağı bildirildi. Mevcut bilgilere göre Realme X50 Youth Edition, 60Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç Full HD+ ekran, entegre 5G modeme sahip bir işlemci, 8GB RAM, 128GB veya daha fazla kapasiteli bir depolama birimi ve 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil ile gelecek. Cihazın ne zaman tanıtılacağına ve fiyat etiketinin ne olacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

https://www.gsmarena.com/realme_x50_youth_camera_specs-news-42744.php

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