Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu

    Çinli teknoloji üreticisi Realme'nin yaklaşan akıllı telefonu ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Realme X50 Youth olarak adlandırılan cihazın altı kamera ile geleceği bildirildi.
    2 sa.
    378
    10
    2
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Çin merkezli teknoloji şirketi Realme, X50 5G modelini geçtiğimiz Ocak ayında tanıtmıştı ve hemen ardından ise cihazın Pro varyantını piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi bu seriye Realme X50 Youth Edition isimli bir yeni modeli daha eklemek üzere.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, COVID-19'un satışlara olan olmsuz etkisini, ucuz 5G telefonlarla telafi edecek"

    Önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor

    Sızan bilgilere göre Realme X50 Youth modeli de tıpkı X50 ve Pro modelinde olduğu gibi dördü arkada, ikisi önde olmak üzere altı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak bununla birlikte X50 Youth farklı bir kamera kurulumuyla geleceği belirtilmiş. Ön panelde, ekranın üst kısmındaki dikdörtgen bir deliğe yerleştirilmiş 16MP + 2MP olmak üzere çift sensör yer alıyor. Önceki sızıntılarda selfie kamerasının 32MP'lik tek bir sensörden oluşacağı belirtilmişti.

    Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Arka kamera modülünün ise dikey olarak sıralanmış 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik ve 2MP makro sensörden oluşacağı bildirildi. Mevcut bilgilere göre Realme X50 Youth Edition, 60Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç Full HD+ ekran, entegre 5G modeme sahip bir işlemci, 8GB RAM, 128GB veya daha fazla kapasiteli bir depolama birimi ve 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil ile gelecek. Cihazın ne zaman tanıtılacağına ve fiyat etiketinin ne olacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.



    https://www.gsmarena.com/realme_x50_youth_camera_specs-news-42744.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    malifural (muhammed ali fural) 1 sa.
    arkayı komplo kamera yapsınlar onlarda rahatlasın bizde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa.
    Bunlarin IPS aski beni bitiriyor..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir 41 dk. Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı 1 sa. Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar 1 sa. Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek 2 sa. Süper kütleli kara deliğin etrafında 'dans eden' yıldız, Einstein'ı yine haklı çıkardı! 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu Sonraki Çinli teknoloji şirketleri, ekipman kurulumu için Japon mühendislerin yolunu gözlüyor 4 sa. Karsan otonom otobüs geliştiriyor 4 sa. LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı 6 sa. Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü 6 sa. OPPO A12 tanıtıldı 7 sa. OnePlus 8 Pro değerlendirme | Çok daha iyi, çok daha pahalı 8 sa. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor 8 sa. ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi 9 sa. Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor 10 sa. Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı 11 sa. Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan 20 sa. Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek 20 sa. Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu 21 sa. Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda? 22 sa. Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi 22 sa. OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi 23 sa. Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı 1 gün Ekmekten probiyotik içecek elde edildi 1 gün Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu 1 gün Koronavirüs salgınında 18 Nisan tablosu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunul...
    DonanımHaber
    Video konsollarına ek vergi geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    SURVIVOR 2020
    DH Forum
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim