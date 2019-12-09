Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödül törenleri arasında yer alan Altın Küre'nin (Golden Globe) bu seneki adayları nihayet belli oldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 25 farklı dalda açıklanan listeye dijital yayın servisi Netflix'in damgasını vurması dikkat çekti.

77. Altın Küre ödüllerinde Netflix toplam 19 farklı adaylığa sahip. Film kategorilerinde şirketin bu sene yayınladığı Marriage Story ve The Irishman filmleri en çok adaylığa sahip filmler olmayı başarmış. Marriage Story'nin altı, The Irishman'in ise beş farklı kategoride adaylığı var. Her iki film de bildiğiniz gibi hem eleştirmenlerden hem de genel izleyiciden büyük övgüler almayı başarmıştı.

Televizyon dallarında da yine Netflix'in büyük başarısı dikkat çekiyor. The Crown ve Unbelievable dizilerinin her ikisi de dörder farklı adaylığa sahip. Ayrıca HBO'nun geçtiğimiz yaz aylarında yayınladığı çokça övgü alan Chernobyl mini-serisinin de yine dört farklı dalda adaylığı var.

Ödüller, 6 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak olan törende sahiplerini bulacak. Altın Küre Ödülleri bildiğiniz gibi Oscar'ın habercisi olarak görülüyor. Altın Küre'de ödül kazanan film ve oyuncular genelde Oscar için de favori olarak gösteriliyor.

Sinema

En iyi film (Dram)

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

The Two Popes

En iyi film (Müzikal veya Komedi)

Once Upon a Time in Hollywood

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite is My Name

Yabancı dilde en iyi film

The Farewell

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Parasite

Les Miserables

En iyi animasyon

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

En iyi yönetmen

Bong Joon-ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

En iyi senaryo

Noah Baumbach (Marriage Story)

Bong Loon-ho and Han Jin-won (Parasite)

Anthony McCarten (The Two Popes)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Steven Zaillian (The Irishman)

En iyi orijinal müzik

Beatiful Ghosts (Cats)

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Into the Unknown (Frozen II)

Spirit (The Lion Kin)

Stand Up (Harriet)

En iyi aktör (Drama)

Christian Bale (Ford v Ferrari)

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

En iyi aktris (Drama)

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellweger (Judy)

En iyi aktör (Müzikal veya Komedi)

Daniel Craig (Knives Out)

Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)

Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time In Hollywood)

Taron Egerton (Rocketman)

Eddie Murphy (Dolemite is My Name)

En iyi aktris (Müzikal veya Komedi)

Awkwafina (The Farewell)

Ana de Armas (Knives Out)

Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette)

Beanie Feldstein (Booksmart)

Emma Thompson (Late Night)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Kathy Bates (Richard Jewell)

Annette Bening (The Report)

Laura Dern (Marriage Story)

Jennifer Lopez (Hustlers)

Margot Robbie (Bombshell)

Televizyon

En iyi aktör (Müzikal veya Komedi)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Ben Platt (The Politician)

Paul Rudd (Living with Yourself)

Ramy Youssef (Ramy)

En iyi aktris (Müzikal veya Komedi)

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En iyi aktör (Drama)

Brian Cox (Succession)

Kit Harington (Game of Thrones)

Rami Malek (Mr. Robot)

Tobias Menzies (The Crown)

Billy Porter (Pose)

En iyi aktris (Drama)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Jodie Comer (Killing Eve)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

En iyi aktör (Televizyon filmi veya mini dizi)

Christopher Abbott (Catch-22)

Sacha Baron Cohen (The Spy)

Russell Crowe (The Loudest Voice)

Jared Harris (Chernobyl)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

En iyi aktris (Televizyon filmi veya mini dizi)

Kaitlyn Dever (Unbelievable)

Joey King (The Act)

Helen Mirren (Catherine the Great)

Merritt Wever (Unbelievable)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

En iyi televizyon filmi veya mini dizi

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable

En iyi yardımcı oyuncu (Kadın)

Patricia Arquette (The Act)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Toni Collette (Unbelievable)

Meryl Streep (Big Little Lies)

Emily Watson (Chernobyl)

En iyi yardımcı oyuncu (Erkek)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Kieran Culkin (Succession)

Andrew Scott (Fleabag)

Stellan Skarsgård (Chernobyl)

Henry Winkler (Barry)

En iyi televizyon dizisi (Drama)

Big Little Lies

The Crown

Killing Eve

The Morning Show

Succession

En iyi televizyon dizisi (Müzikal veya komedi)

Barry

Fleabag

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

The Politician