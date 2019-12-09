Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar

    77. Altın Küre Ödülleri'nin adayları bugün açıklandı. Sinema ve televizyon dallarında Netflix yapımlarının müthiş başarısı dikkat çekiyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    4,9b
    1
    9
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar

    Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödül törenleri arasında yer alan Altın Küre'nin (Golden Globe) bu seneki adayları nihayet belli oldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 25 farklı dalda açıklanan listeye dijital yayın servisi Netflix'in damgasını vurması dikkat çekti. 

    77. Altın Küre ödüllerinde Netflix toplam 19 farklı adaylığa sahip. Film kategorilerinde şirketin bu sene yayınladığı Marriage Story ve The Irishman filmleri en çok adaylığa sahip filmler olmayı başarmış. Marriage Story'nin altı, The Irishman'in ise beş farklı kategoride adaylığı var. Her iki film de bildiğiniz gibi hem eleştirmenlerden hem de genel izleyiciden büyük övgüler almayı başarmıştı.

    Televizyon dallarında da yine Netflix'in büyük başarısı dikkat çekiyor. The Crown ve Unbelievable dizilerinin her ikisi de dörder farklı adaylığa sahip. Ayrıca HBO'nun geçtiğimiz yaz aylarında yayınladığı çokça övgü alan Chernobyl mini-serisinin de yine dört farklı dalda adaylığı var.

    Ödüller, 6 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak olan törende sahiplerini bulacak. Altın Küre Ödülleri bildiğiniz gibi Oscar'ın habercisi olarak görülüyor. Altın Küre'de ödül kazanan film ve oyuncular genelde Oscar için de favori olarak gösteriliyor.

    Sinema

    En iyi film (Dram)

    • The Irishman
    • Marriage Story
    • 1917
    • Joker
    • The Two Popes

    En iyi film (Müzikal veya Komedi)

    • Once Upon a Time in Hollywood
    • Jojo Rabbit
    • Knives Out
    • Rocketman
    • Dolemite is My Name

    Yabancı dilde en iyi film

    • The Farewell
    • Pain and Glory
    • Portrait of a Lady on Fire
    • Parasite
    • Les Miserables

    En iyi animasyon

    • Frozen II
    • How to Train Your Dragon: The Hidden World
    • Missing Link
    • Toy Story 4
    • Lion King

    En iyi yönetmen

    • Bong Joon-ho (Parasite)
    • Sam Mendes (1917)
    • Todd Phillips (Joker)
    • Martin Scorsese (The Irishman)
    • Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

    En iyi senaryo

    • Noah Baumbach (Marriage Story)
    • Bong Loon-ho and Han Jin-won (Parasite)
    • Anthony McCarten (The Two Popes)
    • Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
    • Steven Zaillian (The Irishman)

    En iyi orijinal müzik

    • Beatiful Ghosts (Cats)
    • (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)
    • Into the Unknown (Frozen II)
    • Spirit (The Lion Kin)
    • Stand Up (Harriet)

    En iyi aktör (Drama)

    • Christian Bale (Ford v Ferrari)
    • Antonio Banderas (Pain and Glory)
    • Adam Driver (Marriage Story)
    • Joaquin Phoenix (Joker)
    • Jonathan Pryce (The Two Popes)

    En iyi aktris (Drama)

    • Cynthia Erivo (Harriet)
    • Scarlett Johansson (Marriage Story)
    • Saoirse Ronan (Little Women)
    • Charlize Theron (Bombshell)
    • Renee Zellweger (Judy)

    En iyi aktör (Müzikal veya Komedi)

    • Daniel Craig (Knives Out)
    • Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit)
    • Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time In Hollywood)
    • Taron Egerton (Rocketman)
    • Eddie Murphy (Dolemite is My Name)

    En iyi aktris (Müzikal veya Komedi)

    • Awkwafina (The Farewell)
    • Ana de Armas (Knives Out)
    • Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette)
    • Beanie Feldstein (Booksmart)
    • Emma Thompson (Late Night)

    En iyi yardımcı erkek oyuncu

    • Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)
    • Anthony Hopkins (The Two Popes)
    • Al Pacino (The Irishman)
    • Joe Pesci (The Irishman)
    • Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

    En iyi yardımcı kadın oyuncu

    • Kathy Bates (Richard Jewell)
    • Annette Bening (The Report)
    • Laura Dern (Marriage Story)
    • Jennifer Lopez (Hustlers)
    • Margot Robbie (Bombshell)

    Televizyon

    En iyi aktör (Müzikal veya Komedi)

    • Michael Douglas (The Kominsky Method)
    • Bill Hader (Barry)
    • Ben Platt (The Politician)
    • Paul Rudd (Living with Yourself)
    • Ramy Youssef (Ramy)

    En iyi aktris (Müzikal veya Komedi)

    • Christina Applegate (Dead to Me)
    • Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)
    • Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida)
    • Natasha Lyonne (Russian Doll)
    • Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

    En iyi aktör (Drama)

    • Brian Cox (Succession)
    • Kit Harington (Game of Thrones)
    • Rami Malek (Mr. Robot)
    • Tobias Menzies (The Crown)
    • Billy Porter (Pose)

    En iyi aktris (Drama)

    • Jennifer Aniston (The Morning Show)
    • Olivia Colman (The Crown)
    • Jodie Comer (Killing Eve)
    • Nicole Kidman (Big Little Lies)
    • Reese Witherspoon (Big Little Lies)

    En iyi aktör (Televizyon filmi veya mini dizi)

    • Christopher Abbott (Catch-22)
    • Sacha Baron Cohen (The Spy)
    • Russell Crowe (The Loudest Voice)
    • Jared Harris (Chernobyl)
    • Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

    En iyi aktris (Televizyon filmi veya mini dizi)

    • Kaitlyn Dever (Unbelievable)
    • Joey King (The Act)
    • Helen Mirren (Catherine the Great)
    • Merritt Wever (Unbelievable)
    • Michelle Williams (Fosse/Verdon)

    En iyi televizyon filmi veya mini dizi

    • Catch-22
    • Chernobyl
    • Fosse/Verdon
    • The Loudest Voice
    • Unbelievable

    En iyi yardımcı oyuncu (Kadın)

    • Patricia Arquette (The Act)
    • Helena Bonham Carter (The Crown)
    • Toni Collette (Unbelievable)
    • Meryl Streep (Big Little Lies)
    • Emily Watson (Chernobyl)

    En iyi yardımcı oyuncu (Erkek)

    • Alan Arkin (The Kominsky Method)
    • Kieran Culkin (Succession)
    • Andrew Scott (Fleabag)
    • Stellan Skarsgård (Chernobyl)
    • Henry Winkler (Barry)

    En iyi televizyon dizisi (Drama)

    • Big Little Lies
    • The Crown
    • Killing Eve
    • The Morning Show
    • Succession

    En iyi televizyon dizisi (Müzikal veya komedi)

    • Barry
    • Fleabag
    • The Kominsky Method
    • The Marvelous Mrs. Maisel
    • The Politician


    Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Avrupa'dan 'uzay çöpü' problemine ilginç çözüm: Kamikaze Robotu
    5 sa.
    Google, 2019'un en çok aranan film ve dizilerini açıkladı
    8 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    barabarabarbara 3 gün en beğenilen
    Jokerin en iyi film adayı olabilecek bir film olduğunu düşünmüyorum iyi oyunculuk kötü senaryoyu kurtarmıyor
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dewe34 2 gün
    En iyi filmi Marriage Story en iyi erkek oyuncuyu da Adam Driver alır

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    qerrard! 2 gün
    En iyi aktörde De Niro niye yok acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    barabarabarbara 3 gün en beğenilen
    Jokerin en iyi film adayı olabilecek bir film olduğunu düşünmüyorum iyi oyunculuk kötü senaryoyu kurtarmıyor
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Çaylak_Doktor 3 gün
    Hak eder
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    a_y_k_u_t 3 gün
    En iyi senaryo: Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) Hangi Senaryo
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Six Feet Under. 3 gün
    En iyi filmi bilmem ancak En iyi Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Al Pacino bu ödülü kesinlikle almalı. Ötesi yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Manhunt Three 3 gün Six Feet Under.
    Joe Pesci'de harika oynamıştı :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Manhunt Three 3 gün
    The Irishman tüm ödülleri hak ediyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Galaxy S11 canlı görselleri sızdırıldı 2 gün Redmi markası ilk yönlendiricisini duyurdu 2 gün ABD, Türkiye’ye sattığı F-35’leri geri satın alacak 2 gün Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor 2 gün Wunderlist kapanıyor 2 gün Volkswagen'den Tesla'ya mesaj: "Gelecek yıl rekabet çok daha güçlü olacak" 2 gün Oppo zengin gerçeklik gözlüklerini duyurdu 2 gün Teknofest ilk kez İstanbul dışında düzenlenecek 2 gün Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi ile tanışın 2 gün Küresel silah satışlarında Türk şirketler ilk 100'de 2 gün En ucuz 5G telefonu Redmi K30 tanıtıldı 2 gün Ozon tabakasındaki iyileşme, iklim değişikliğini de yavaşlatıyor 2 gün RedmiBook 13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Ghostbusters: Afterlife fragmanı yayınlandı 2 gün Apple 28 yıl aradan sonra CES 2020 fuarında 3 gün İklim değişikliği, okyanuslardaki oksijen seviyesini düşürüyor 3 gün Yapay zekâ duvarın gerisini de görebilecek 3 gün Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor 3 gün Microsoft Math Solver, yapay zekâ ile matematik problemleri çözüyor 3 gün Çin’den ABD’ye karşılık geldi: Yabancı bilgisayar ve yazılım kullanımı yasaklanıyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Altın Küre Ödülleri'ne Netflix damga vurdu: İşte açıklanan adaylar Sonraki Intel i3 işlemcisinin Ryzen 5 3600’den iyi olduğunu iddia etti 3 gün Fortnite uygulaması Google Play mağazasına geliyor 3 gün TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor 3 gün Oppo Reno 2Z kutu açılışı ve ön inceleme 3 gün 6 kameralı Sony Xperia 3 Geekbench testinden göz kırptı: Snapdragon 865 ve 12 GB RAM 3 gün Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu 3 gün MediaTek yeni yonga seti sayesinde müşteri patlaması yaşayacak 3 gün Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor 3 gün AB, batarya teknolojisinin araştırılması için verilecek 3.2 milyar avroluk yardımı onayladı 3 gün 2020 Mercedes-Benz GLA'nın çizim görseli paylaşıldı 3 gün Huawei, HarmonyOS ile gelecek olan akıllı telefonları için tarih verdi 3 gün Oppo'nun yakında tanıtacağı Reno 3 serisini resmi görselleri yayınlandı 3 gün OLED ekranlı 8 eski Huawei akıllı telefon modeli renkli "Always on Display" özelliği alacak 3 gün BMW ve Hyundai bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı 3 gün Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak 3 gün Deepfake videolar Snapchat platformunda 3 gün 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatları belli oldu 3 gün Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı 3 gün Fortnite oyununda Rise of Skywalker heyecanı 3 gün Tesla’nın Cyberquad elektrikli ATV’si Cybertruck ile aynı tarihte piyasaya sürülebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Nohut Vatandaşa: 6.5 TL, dışarıya: 2.3 TL!!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim