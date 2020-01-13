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    Altın Küre ödüllü '1917' filmi, gişelere hızlı bir giriş yaptı

    1917, Türkiye'de önümüzdeki ay gösterime girecek. Ülkemizdeki sinemaseverlerin maalesef biraz daha beklemesi gerekiyor.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Altın Küre ödüllü '1917' filmi, gişelere hızlı bir giriş yaptı
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    Sam Mendes'in merakla beklenen yeni filmi 1917, gişe macerasına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla birçok ülkede vizyona giren film, ilk haftasında tahminlerin üzerinde bir performans göstermeyi başardı. 

    Deadline'da yer alan verilere göre 1917, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda toplam 36,5 milyon dolarlık hasılat elde etti ve The Rise of Skywalker'ı geride bırakarak gişenin yeni lideri oldu. Altın Küre'deki müthiş performansın rüzgarını arkasına alan film, önümüzdeki haftalarda gişede önemli işler başaracakmış gibi görünüyor.

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    1917 şu an için yalnızca sayılı birkaç ülkede vizyona girmiş durumda. Bu nedenle dünya genelindeki toplam gişe hasılatı şu anda 60 milyon dolar seviyesinde. Film Şubat ayının ortalarına doğru Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede vizyona girmiş olacak.

    Sam Mendes imzalı 1917, baştan sona tek bir plan sekans gibi görünecek şekilde hazırlanmış. 2015'te Oscar'ın galibi olan Birdman filmi de bildiğiniz gibi yine bu şekilde hazırlanmıştı. Ancak 1917 bir savaş filmi olduğu için 'tek çekim' tekniğinin çok daha etkileyici bir deneyim sunduğu belirtiliyor. Film şu ana kadar hem eleştirmenlerden hem de genel izleyiciden epey olumlu yorumlar almayı başardı.

    1917, Altın Küre'de Drama Dalında En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerinin kazananı olmuştu. Filmin şimdi Oscar'da da önemli bir performans göstermesi bekleniyor.

    1917, ülkemizde 7 Şubat'ta gösterime girecek.



    https://deadline.com/2020/01/star-wars-the-rise-of-skywalker-crossing-1-billion-global-jumanji-the-next-level-1917-dolitttle-international-box-office-1202828073/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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