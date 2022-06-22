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    Alzheimer ve uzun süreli Covid-19 arasında benzerlik görüldü

    Yapılan yeni bir araştırmada, Alzheimer hastalığının nörolojik semptomlarıyla uzun süreli Covid-19'un etkileri arasında benzerlikler olduğu bulundu.             
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    Alzheimer ve uzun süreli Covid-19 arasında benzerlik görüldü
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    Avustralya'daki La Trobe Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, uzun süreli Covid-19'un nörolojik semptomlarının Alzheimer hastalığındakiyle benzerlikler taşıdığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bu benzerliğin amiloid kümelerinden kaynaklandığını söylüyor.

    Anti-amiloid ilaçlar faydalı olabilir

    Uzun süreli Covid-19'un yaygın semptomları arasında hafıza kaybı, duyusal karışıklık, şiddetli baş ağrıları veya daha genel olarak 'beyin sisi' gibi nörolojik etkiler bulunuyor. Üniversitenin Moleküler Bilim Enstitüsü'nden Dr. Nick Reynolds, Covid-19'un etkileri ile Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların erken evreleri arasındaki benzerliklerin araştırmalarıyla ortaya çıkardıklarını söyledi.

    Bilgisayar modellemesi ve laboratuvar deneyleriyle araştırmacılar, SARS-CoV-2 virüsünün ürettiği iki spesifik peptidinin, Alzheimer hastalığında da görülen toksik amiloid proteinlerinin kümelerine benzeyen yapılar oluşturabileceğini gözlemlediler.

    Araştırma ekibinden Nick Reynolds: "Gördüğümüz şey, bunların birbirine yapışmış ve nörodejeneratif hastalığın erken evrelerinin "moleküler ayırt edici özellikleri" olarak kabul edilen, temelde sadece düzenli protein grupları olan çok benzer amiloid plakları oluşturduklarıydı. Uzun lafın kısası, bu amiloid kümeleri beyin hücreleri için çok toksiktir ve SARS-CoV-2 proteinlerinin kümelerinin Covid-19'da çoğumuzun beyin sisi dediği nörolojik semptomları tetikleyebileceğini varsayıyoruz." dedi.

    Ekip, önceden geliştirilmiş anti-amiloid ilaçların uzun süreli Covid-19'un nörolojik etkilerini tedavi etmek için kullanılabileceğini söylüyor. Klinik deneylerde bu deneysel ilaçların Alzheimer semptomlarını iyileştirmede etkisiz kalmasına rağmen uzun süreli Covid-19 tedavisinde etkili olabileceği belirtildi.

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