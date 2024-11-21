Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Söz konusu uzay araçları ve roketler olduğunda çoğunlukla SpaceX ya da Blue Origin gibi dev şirketlerden söz ediyor olsak da aslında çok daha küçük, çok daha amatör ölçekte de roket yapma ve fırlatma çalışmaları devam ediyor. Özellikle teknik üniversitelerdeki öğrenciler, zaman zaman bu konuda dikkat çekici işlere de imza atıyor. Bunun son yıllardaki en dikkat çekici örneğini ise geçtiğimiz günlerde gördük.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) okuyan bir grup mühendislik öğrenicisi tarafından geliştirilen Aftershock II adlı roket, amatör roketçilik alanında 20 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Bununla da kalmadı ve bu alanda en yüksek hız rekorunun da yeni sahibi oldu.

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Aftershock II, En Yüksek Hıza Ulaşan Amatör Yapımı Roket Oldu

Güney Kaliforniya Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Rocket Propulsion Lab'de geliştirilen bu öğrenci yapımı roket, Dünya yüzeyinden 143.3 kilometre yükseğe çıkarak, 2004 yılından beri kırılamayan rekoru kırmış oldu. 2004 yılında, Civilian Space Exploration Team'in GoFast adlı roketi 116 kilometre yükseğe çıkmış, o dönem kırılması güç gibi görünen bir rekora imza atmıştı. Nitekim bu rekor sonraki 20 yıl da kırılamadı. Ancak Rocket Propulsion Lab'deki öğrenciler, bu hafta o rekorun 27 kilometre üstüne çıktı.

Aftershock II adını taşıyan bu amatör yapımı roket, aynı zamanda kendi alanında en hızlı roket de oldu. Roket, maksimum hıza vardığında hızı 5796 km/s'e ulaşmıştı. Rocket Propulsion Lab'in yıllardır devam eden roket programından faydanalan öğrenciler, kendilerinden önce gelen ekiplerin işlerini alıp, onların üzerine daha gelişmiş bir ateşleme sisteme, daha gelişmiş bir termal koruma ve benzer geliştirmeler ekleyerek bu rekoru mümkün kılan Aftershock II'yi ortaya çıkardı.

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