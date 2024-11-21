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    Anlık Bildirim

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde okuyan bir grup mühendislik öğrenicisi tarafından geliştirilen Aftershock II adlı roket, hem ulaştığı yükseklik hem de hızıyla yeni rekorlara imza attı.
    Amatör roket yapımında yeni rekor Tam Boyutta Gör
    Söz konusu uzay araçları ve roketler olduğunda çoğunlukla SpaceX ya da Blue Origin gibi dev şirketlerden söz ediyor olsak da aslında çok daha küçük, çok daha amatör ölçekte de roket yapma ve fırlatma çalışmaları devam ediyor. Özellikle teknik üniversitelerdeki öğrenciler, zaman zaman bu konuda dikkat çekici işlere de imza atıyor. Bunun son yıllardaki en dikkat çekici örneğini ise geçtiğimiz günlerde gördük.

    Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) okuyan bir grup mühendislik öğrenicisi tarafından geliştirilen Aftershock II adlı roket, amatör roketçilik alanında 20 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Bununla da kalmadı ve bu alanda en yüksek hız rekorunun da yeni sahibi oldu.

    Aftershock II, En Yüksek Hıza Ulaşan Amatör Yapımı Roket Oldu

    Güney Kaliforniya Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Rocket Propulsion Lab'de geliştirilen bu öğrenci yapımı roket, Dünya yüzeyinden 143.3 kilometre yükseğe çıkarak, 2004 yılından beri kırılamayan rekoru kırmış oldu. 2004 yılında, Civilian Space Exploration Team'in GoFast adlı roketi 116 kilometre yükseğe çıkmış, o dönem kırılması güç gibi görünen bir rekora imza atmıştı. Nitekim bu rekor sonraki 20 yıl da kırılamadı. Ancak Rocket Propulsion Lab'deki öğrenciler, bu hafta o rekorun 27 kilometre üstüne çıktı.

    Aftershock II adını taşıyan bu amatör yapımı roket, aynı zamanda kendi alanında en hızlı roket de oldu. Roket, maksimum hıza vardığında hızı 5796 km/s'e ulaşmıştı. Rocket Propulsion Lab'in yıllardır devam eden roket programından faydanalan öğrenciler, kendilerinden önce gelen ekiplerin işlerini alıp, onların üzerine daha gelişmiş bir ateşleme sisteme, daha gelişmiş bir termal koruma ve benzer geliştirmeler ekleyerek bu rekoru mümkün kılan Aftershock II'yi ortaya çıkardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 19 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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