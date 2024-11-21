Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) okuyan bir grup mühendislik öğrenicisi tarafından geliştirilen Aftershock II adlı roket, amatör roketçilik alanında 20 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Bununla da kalmadı ve bu alanda en yüksek hız rekorunun da yeni sahibi oldu.
Aftershock II, En Yüksek Hıza Ulaşan Amatör Yapımı Roket Oldu
Güney Kaliforniya Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Rocket Propulsion Lab'de geliştirilen bu öğrenci yapımı roket, Dünya yüzeyinden 143.3 kilometre yükseğe çıkarak, 2004 yılından beri kırılamayan rekoru kırmış oldu. 2004 yılında, Civilian Space Exploration Team'in GoFast adlı roketi 116 kilometre yükseğe çıkmış, o dönem kırılması güç gibi görünen bir rekora imza atmıştı. Nitekim bu rekor sonraki 20 yıl da kırılamadı. Ancak Rocket Propulsion Lab'deki öğrenciler, bu hafta o rekorun 27 kilometre üstüne çıktı.
Aftershock II adını taşıyan bu amatör yapımı roket, aynı zamanda kendi alanında en hızlı roket de oldu. Roket, maksimum hıza vardığında hızı 5796 km/s'e ulaşmıştı. Rocket Propulsion Lab'in yıllardır devam eden roket programından faydanalan öğrenciler, kendilerinden önce gelen ekiplerin işlerini alıp, onların üzerine daha gelişmiş bir ateşleme sisteme, daha gelişmiş bir termal koruma ve benzer geliştirmeler ekleyerek bu rekoru mümkün kılan Aftershock II'yi ortaya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.