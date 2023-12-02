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    Amazfit vücut kitle endeksini ölçen akıllı saatini duyurdu

    Amazfit Balance akıllı saat modeli vücut yağ oranı, kitle endeksi, bazal metabolizma, iskelet kasları gibi değerlerini takip ederek rakiplerine göre farklılık yaratıyor. 
    Amazfit Balance Tam Boyutta Gör
    Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı saatler her geçen gün yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Kalp aritmi tespiti ve şişme bantlı tansiyon ölçümü özelliklerinin yanına şimdi de vücut kitle endeksi ekleniyor. Amazfit Balance ile tanışın.

    Amazfit Balance özellikleri ve fiyatı

    Amazfit Balance akıllı saat modeli oldukça donanımlı ve premium bir akıllı saat. 1.5 inçlik AMOLED ekranında 480x480 piksel çözünürlük sunan akıllı saat 60Hz tazeleme hızına sahip ve 1500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık otomatik olarak ayarlanabiliyor.

    4GB dahili hafıza barındıran saat çevrim dışı olarak müzik dinletebiliyor ve Bluetooth üzerinden görüşmelere de destek sunuyor. Zepp OS 3 ara yüzü çalıştıran saat 475mAh batarya ile tipik kullanımda 14 güne kadar kullanılabiliyor.

    Saatin asıl hüneri ise sağlık takibinde. Çift LED destekli 8PD BioTracker 5 PPG sensörü nabız ve kandaki oksijen yanında uyku takibi de yapabiliyor. Algoritma uyku döngüsünün kullanıcının fiziksel ve mental kondisyonunu nasıl etkilediğini hesaplayabiliyor.

    Diğer taraftan kullanıcının vücut yağ oranı, kitle endeksi, bazal metabolizma, iskelet kasları gibi değerlerini takip ederek sürekli izleyebiliyor. Dahili GPS ise telefondan bağımsız güzergâh takibi yapabiliyor. Amazfit Balance akıllı saat modeli 300$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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