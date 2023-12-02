Amazfit vücut kitle endeksini ölçen akıllı saatini duyurdu

Tam Boyutta Gör Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı saatler her geçen gün yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor. Kalp aritmi tespiti ve şişme bantlı tansiyon ölçümü özelliklerinin yanına şimdi de vücut kitle endeksi ekleniyor. Amazfit Balance ile tanışın.

Amazfit Balance özellikleri ve fiyatı

Amazfit Balance akıllı saat modeli oldukça donanımlı ve premium bir akıllı saat. 1.5 inçlik AMOLED ekranında 480x480 piksel çözünürlük sunan akıllı saat 60Hz tazeleme hızına sahip ve 1500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Parlaklık otomatik olarak ayarlanabiliyor.

Amazfit Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

4GB dahili hafıza barındıran saat çevrim dışı olarak müzik dinletebiliyor ve Bluetooth üzerinden görüşmelere de destek sunuyor. Zepp OS 3 ara yüzü çalıştıran saat 475mAh batarya ile tipik kullanımda 14 güne kadar kullanılabiliyor.

Saatin asıl hüneri ise sağlık takibinde. Çift LED destekli 8PD BioTracker 5 PPG sensörü nabız ve kandaki oksijen yanında uyku takibi de yapabiliyor. Algoritma uyku döngüsünün kullanıcının fiziksel ve mental kondisyonunu nasıl etkilediğini hesaplayabiliyor.

Diğer taraftan kullanıcının vücut yağ oranı, kitle endeksi, bazal metabolizma, iskelet kasları gibi değerlerini takip ederek sürekli izleyebiliyor. Dahili GPS ise telefondan bağımsız güzergâh takibi yapabiliyor. Amazfit Balance akıllı saat modeli 300$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.