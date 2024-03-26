Amazfit Balance tansiyon ölçmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Akıllı saatler bugün pek çok sağlık değerini takip edebiliyor. Nabız, kandaki oksijen, stres, uyku gibi özellikler artık her giyilebilir cihazda bulunurken EKG ve tansiyon için özel bir tasarım gerekiyor. Amazfit Balance ise yakın zamanda bu engeli aşabilir.

Amazfit Balance için hayati güncelleme

Tansiyon ölçmek için akıllı saatte mutlaka şişebilir kayış seçeneğinin olması gerekiyor zira düz kayışlarla doğru bir ölçüm yapabilmek oldukça zor. Huawei, Spovan gibi markalar buna özel saatler üretmiş durumda.

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Yapay zekâ desteğini ön plana alan Amazfit Balance ise standart kayışla ölçüm yapmayı amaçlıyor. Brezilya, Çin ve Malezya’da pilot denemelere başlayan özellik, kullanıcının kayışı sıkması sonrasında mevcut sensörleri ile tansiyon ölçebiliyor.

Bununla birlikte ölçüm öncesinde geleneksel tansiyon aletleri ile bir kalibrasyon yapılması isteniyor. Bu sayede doğruluk oranı da artıyor. Tansiyon özelliğinin global çapta ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz ancak Amazfit bir medikal cihaz olmadığını ısrarla dikkate alınmasını istiyor.

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