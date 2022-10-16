Amazfit Falcon dayanıklılığı arşa çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Amazfit Falcon akıllı saat modeli kaya gibi sağlam deyimine uygun geliştirilmiş. Amazfit serisi içerisinde en yüksek dayanıklılık sertifikalarını bünyesinde toplamayı başarmış. Fiyatı da haliyle tuzlu.

Amazfit Falcon özellikleri ve fiyatı

1.28 inçlik her zaman açık AMOLED ekran

Çift bant GPS

Uyku takibi, stres takibi, kan oksijen takibi, nabız

2 haftaya kadar kullanım

Wi-Fi, Bluetooth 5.0

500 Avro fiyat

Microsoft'tan DALL-E entegrasyonuna sahip tasarım uygulaması 3 gün önce eklendi

Amazfit Falcon akıllı saat çok zorlu dış ortam koşulları için geliştirilmiş. Havacılıkta kullanılan TC4 titanyum alaşımdan imal edilen gövde aşınmaya dayanıklı ve 4 kontrol tuşu da titanyumdan imal. 20ATM ile su altında 200 metreye kadar dayanabilirken MIL-STD 810G askeri standartları ile de darbelere ve şoklara karşı dayanıklı.

Ekran 1000 nit parlaklığa ulaşabilirken elmasın bir değer altında olan 9/10 oranına sahip safir kristal cam kaplama ile korunuyor. Çift bant GPS ile 6 farklı sistemi desteklediği için çok hassas konumlama yapabiliyor. Yapay zekâ koçu da daha bilimsel yöntemlerle kullanıcıya rehber oluyor. Amazfit Falcon ilk olarak Avrupa’da piyasaya çıkacak.

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