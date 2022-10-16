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    Amazfit Falcon dayanıklılığı arşa çıkarıyor

    200 metreye kadar su altında kullanılabilen ve titanyum alaşımıyla çok daha fazla sağlamlaştırılan akıllı saat Amazfit Falcon özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Amazfit Falcon Tam Boyutta Gör
    Amazfit Falcon akıllı saat modeli kaya gibi sağlam deyimine uygun geliştirilmiş. Amazfit serisi içerisinde en yüksek dayanıklılık sertifikalarını bünyesinde toplamayı başarmış. Fiyatı da haliyle tuzlu.

    Amazfit Falcon özellikleri ve fiyatı

    • 1.28 inçlik her zaman açık AMOLED ekran
    • Çift bant GPS
    • Uyku takibi, stres takibi, kan oksijen takibi, nabız
    • 2 haftaya kadar kullanım
    • Wi-Fi, Bluetooth 5.0
    • 500 Avro fiyat

    Amazfit Falcon akıllı saat çok zorlu dış ortam koşulları için geliştirilmiş. Havacılıkta kullanılan TC4 titanyum alaşımdan imal edilen gövde aşınmaya dayanıklı ve 4 kontrol tuşu da titanyumdan imal. 20ATM ile su altında 200 metreye kadar dayanabilirken MIL-STD 810G askeri standartları ile de darbelere ve şoklara karşı dayanıklı.

    Ekran 1000 nit parlaklığa ulaşabilirken elmasın bir değer altında olan 9/10 oranına sahip safir kristal cam kaplama ile korunuyor. Çift bant GPS ile 6 farklı sistemi desteklediği için çok hassas konumlama yapabiliyor. Yapay zekâ koçu da daha bilimsel yöntemlerle kullanıcıya rehber oluyor. Amazfit Falcon ilk olarak Avrupa’da piyasaya çıkacak.

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    rayonrx 1 gün önce

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    slamdunk393 2 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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