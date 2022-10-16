Amazfit Falcon dayanıklılığı arşa çıkarıyor

Amazfit Falcon özellikleri ve fiyatı
- 1.28 inçlik her zaman açık AMOLED ekran
- Çift bant GPS
- Uyku takibi, stres takibi, kan oksijen takibi, nabız
- 2 haftaya kadar kullanım
- Wi-Fi, Bluetooth 5.0
- 500 Avro fiyat
Amazfit Falcon akıllı saat çok zorlu dış ortam koşulları için geliştirilmiş. Havacılıkta kullanılan TC4 titanyum alaşımdan imal edilen gövde aşınmaya dayanıklı ve 4 kontrol tuşu da titanyumdan imal. 20ATM ile su altında 200 metreye kadar dayanabilirken MIL-STD 810G askeri standartları ile de darbelere ve şoklara karşı dayanıklı.
Ekran 1000 nit parlaklığa ulaşabilirken elmasın bir değer altında olan 9/10 oranına sahip safir kristal cam kaplama ile korunuyor. Çift bant GPS ile 6 farklı sistemi desteklediği için çok hassas konumlama yapabiliyor. Yapay zekâ koçu da daha bilimsel yöntemlerle kullanıcıya rehber oluyor. Amazfit Falcon ilk olarak Avrupa’da piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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