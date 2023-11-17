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    Amazon, tarihinde ilk kez otomobil satışına başlıyor

    Amazon, Hyundai ile başlayarak ilk kez çevrimiçi otomobil satışını duyurdu. E-ticaret devi önümüzdeki yıldan itibaren Hyundai bayilerinin sitede araç listelemesine izin verecek.
    Amazon, tarihinde ilk kez otomobil satışına başlıyor Tam Boyutta Gör
    Önceden müşteriler Amazon'da araba galerilerine göz atabiliyor ve fiyatları karşılaştırabiliyordu ancak araba satın alamıyorlardı. Bu durum önümüzdeki yıl birkaç Hyundai bayisinin sitede satış için model listelemeye başlamasıyla değişecek gibi görünüyor. Yapılan açıklamaya göre 2024’ten itibaren ilk kez Amazon'dan araba satın alınabilecek.

    Amazon’da otomobil satışı başlıyor

    Şirket, Hyundai ile bayilerin site üzerinden otomobil satmasına olanak tanıyacak bir anlaşma yaptığını duyurdu. Açıklananlara göre müşteriler, Amazon üzerinden otomobillere göz atabilecek ve tercih ettikleri ödeme yöntemlerini kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirebilecek. Teslimat tarafında ise müşterilere iki seçenek sunacak. İsteyen müşteriler, araçlarını yakındaki bir bayiden alabilecek ya da eve teslimat seçeneğini kullanabilecek.

    Belki de önemli bir detay şu, satın alınan aracın nihai son satıcısı halen bayi olacak. Yani Amazon, müşteri ile bayi arasında bir aracı olacak. Şirketin diğer otomobil üreticileriyle araçlarını sitede listeleme konusunda görüşüp görüşmediği henüz belli değil. Amazon, belirli markalar için sanal showroomlar ve fiyat karşılaştırma araçları sunarak yavaş yavaş otomobil alanına giriyor. Site üzerinden belirli araba parçaları ve aksesuarları da satın alınabiliyor.

    Hyundai ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Amazon'un Alexa sesli asistanı 2025 yılından itibaren Hyundai araçlarında kullanılabilecek. Hyundai aynı zamanda bulut hizmetleri için AWS'yi kullanacak. Amazon, Hyundai araçların satışına şimdilik sadece ABD’de başlayacak. Sürecin diğer ülkeler için de aktifleştirilip aktifleştirilmeyeceği şimdilik belirsiz.

    Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-hyundai-partnership https://www.theverge.com/2023/11/16/23964233/amazon-car-online-sale-hyundai-dealer-alexa
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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