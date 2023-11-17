Amazon, tarihinde ilk kez otomobil satışına başlıyor

Amazon’da otomobil satışı başlıyor
Şirket, Hyundai ile bayilerin site üzerinden otomobil satmasına olanak tanıyacak bir anlaşma yaptığını duyurdu. Açıklananlara göre müşteriler, Amazon üzerinden otomobillere göz atabilecek ve tercih ettikleri ödeme yöntemlerini kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirebilecek. Teslimat tarafında ise müşterilere iki seçenek sunacak. İsteyen müşteriler, araçlarını yakındaki bir bayiden alabilecek ya da eve teslimat seçeneğini kullanabilecek.
Belki de önemli bir detay şu, satın alınan aracın nihai son satıcısı halen bayi olacak. Yani Amazon, müşteri ile bayi arasında bir aracı olacak. Şirketin diğer otomobil üreticileriyle araçlarını sitede listeleme konusunda görüşüp görüşmediği henüz belli değil. Amazon, belirli markalar için sanal showroomlar ve fiyat karşılaştırma araçları sunarak yavaş yavaş otomobil alanına giriyor. Site üzerinden belirli araba parçaları ve aksesuarları da satın alınabiliyor.
Hyundai ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Amazon'un Alexa sesli asistanı 2025 yılından itibaren Hyundai araçlarında kullanılabilecek. Hyundai aynı zamanda bulut hizmetleri için AWS'yi kullanacak. Amazon, Hyundai araçların satışına şimdilik sadece ABD’de başlayacak. Sürecin diğer ülkeler için de aktifleştirilip aktifleştirilmeyeceği şimdilik belirsiz.Kaynakça https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-hyundai-partnership https://www.theverge.com/2023/11/16/23964233/amazon-car-online-sale-hyundai-dealer-alexa Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.