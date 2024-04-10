Elon Musk: Önümüzdeki sene, yapay zeka en akıllı insandan daha akıllı olacak

Tam Boyutta Gör Elon Musk,gelecek sene veya 2026 yılına kadar en akıllı insandan daha akıllı olan yapay zekanın geliştirileceğini tahmin etti.

"Elektrik arzı sıkıntı yaratacak"

Elon Musk, Norveç varlık fonu CEO'su Nicolai Tangen ile yaptığı bir röportajda, yapay zekanın elektriğin mevcudiyeti nedeniyle kısıtlanacağını söyledi. Musk ayrıca, yapay zeka şirketi xAI'ın sohbet robotu Grok'un bir sonraki versiyonunun Mayıs ayı sonuna kadar eğitilmesinin beklendiğini söyledi.

Musk'a, yapay genel zekanın gelişim çizelgesi sorulduğunda, "Eğer yapay genel zekayı en akıllı insandan daha akıllı olarak tanımlarsanız, bunun muhtemelen önümüzdeki yıl, ya da iki yıl içinde olacağını düşünüyorum" dedi.

OpenAI'nin kurucu ortağı olan milyarder, gelişmiş çiplerin eksikliğinin Grok'un ikinci sürüm modelinin eğitimini engellediğini söyledi.

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Musk, geçen yıl xAI'yi, kâr amacı gütmeden insanlığın yararı için yapay zeka geliştirme misyonunu terk etmesinden ötürü dava ettiği OpenAI'ye rakip olarak kurdu.

Elon Musk, Grok 2 modelinin eğitimi için yaklaşık 20.000 Nvidia H100 GPU'sunun gerektiğini, Grok 3 modeli ve sonrasının ise 100.000 Nvidia H100 yongası gerektireceğini söyledi. Çip kıtlığının şu anda yapay zekanın gelişimi için en büyük kısıtlama olduğunu söyleyen Musk, elektrik tedariğinin ise önümüzdeki bir veya iki yıl içinde çok önemli olacağını da sözlerine ekledi.





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Elon Musk: Önümüzdeki sene, yapay zeka insandan akıllı olacak