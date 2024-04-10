Elon Musk: Önümüzdeki sene, yapay zeka en akıllı insandan daha akıllı olacak

"Elektrik arzı sıkıntı yaratacak"
Elon Musk, Norveç varlık fonu CEO'su Nicolai Tangen ile yaptığı bir röportajda, yapay zekanın elektriğin mevcudiyeti nedeniyle kısıtlanacağını söyledi. Musk ayrıca, yapay zeka şirketi xAI'ın sohbet robotu Grok'un bir sonraki versiyonunun Mayıs ayı sonuna kadar eğitilmesinin beklendiğini söyledi.
Musk'a, yapay genel zekanın gelişim çizelgesi sorulduğunda, "Eğer yapay genel zekayı en akıllı insandan daha akıllı olarak tanımlarsanız, bunun muhtemelen önümüzdeki yıl, ya da iki yıl içinde olacağını düşünüyorum" dedi.
OpenAI'nin kurucu ortağı olan milyarder, gelişmiş çiplerin eksikliğinin Grok'un ikinci sürüm modelinin eğitimini engellediğini söyledi.
Musk, geçen yıl xAI'yi, kâr amacı gütmeden insanlığın yararı için yapay zeka geliştirme misyonunu terk etmesinden ötürü dava ettiği OpenAI'ye rakip olarak kurdu.
Elon Musk, Grok 2 modelinin eğitimi için yaklaşık 20.000 Nvidia H100 GPU'sunun gerektiğini, Grok 3 modeli ve sonrasının ise 100.000 Nvidia H100 yongası gerektireceğini söyledi. Çip kıtlığının şu anda yapay zekanın gelişimi için en büyük kısıtlama olduğunu söyleyen Musk, elektrik tedariğinin ise önümüzdeki bir veya iki yıl içinde çok önemli olacağını da sözlerine ekledi.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...